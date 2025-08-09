The Guardian denuncia la explotación de temporeras de la fresa en Huelva y contrasta el éxito económico español con la precariedad laboral

El influyente diario británico coloca a la provincia onubense en el centro de la denuncia internacional sobre la vulneración de derechos fundamentales en el sector agrícola.

Sábado, 9 de agosto de 2025. El periódico británico The Guardian, uno de los más influyentes del mundo, publica este sábado un duro artículo (VER) que expone ante la audiencia internacional las condiciones de vida y trabajo de miles de personas que sostienen la industria de los frutos rojos en Huelva. La periodista Tone Sutterud contrapone dos imágenes que no pueden conciliarse: la de una España elogiada por su crecimiento económico —calificada en 2024 por The Economist como “la mejor economía del mundo”— y la de quienes, bajo plásticos, cosechan el producto estrella de la provincia en condiciones que describe como indignas y cercanas a la esclavitud.

En la pieza, Huelva aparece no como una provincia periférica, sino como epicentro de una cadena agroexportadora que alimenta a toda Europa. Sutterud subraya que más del 60 % de las fresas que consumen los británicos en invierno proceden de aquí y que, en plena temporada, hasta 2.000 camiones diarios parten hacia el mercado comunitario cargados de frutos rojos. Es una maquinaria que genera, solo en exportaciones, más de 1.500 millones de libras esterlinas al año.

Pero el escaparate económico esconde, según el reportaje, una realidad invisible para la mayoría de consumidores. A las afueras de los invernaderos —unas 11.000 hectáreas de cultivos— se levantan alrededor de 40 asentamientos precarios, donde miles de trabajadores migrantes viven sin agua corriente ni electricidad, en chozas construidas con materiales de vertedero o, en algunos casos, en contenedores metálicos. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (Soc-Sat), citado por la autora, estima que el 40 % de la mano de obra temporal en el sector —unas 100.000 personas— carece de papeles, lo que les impide acceder a alquileres y les deja a merced de la economía sumergida.

El artículo recoge testimonios y escenas presenciadas por la periodista durante su recorrido por fincas y chabolas acompañada de un sindicalista local que ha sido agredido por su labor de organización. Entre las prácticas observadas: prohibición de llevar agua al tajo bajo pretexto de “proteger los cultivos”, fumigación sin equipos de protección, control electrónico de la productividad con descuentos salariales por pausas para ir al baño y jornadas prolongadas sin remuneración de las horas extra. También se relata el aislamiento de las trabajadoras, muchas de las cuales caminan horas para llegar a una tienda por miedo a pedir transporte tras casos de acoso sexual.

Sutterud contextualiza la situación en un marco político y económico más amplio: España cuenta con 9,3 millones de personas nacidas en el extranjero —casi el 20 % de la población—, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido regularizar 300.000 migrantes cada año. Sin embargo, advierte que, sin cambios reales en la inspección laboral —que en 2022 realizó 4.000 controles en Huelva con sanciones por 1,6 millones de euros, pero en la mayoría de casos anunciados previamente a las empresas—, la promesa puede quedar en papel mojado.

El sindicato plantea medidas inmediatas: inspecciones sorpresa y obligación de las empresas de proporcionar alojamiento digno y salarios que cumplan la ley. Según Sutterud, hasta ahora la respuesta institucional ha sido “silencio total”. La conclusión de la periodista es contundente: pese a dos décadas de cobertura mediática, la situación de las temporeras sigue sin cambiar, y el consumo europeo de fresas debería provocar algo más que satisfacción gastronómica.

Que The Guardian dedique hoy un reportaje de estas características coloca a Huelva en el centro del debate internacional sobre derechos laborales y migración. Y confirma, ante una audiencia global, lo que sindicatos, colectivos y medios como La Mar de Onuba llevamos años documentando: que el éxito macroeconómico español tiene un reverso que se mide en precariedad, abuso y vidas invisibles bajo plástico.