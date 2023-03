Teresa Rodríguez: «El 28F no se hizo con los señoritos, sino contra los señoritos»

La portavoz nacional de Adelante Andalucía sostiene en Huelva que «somos una comunidad autónoma dependiente y sin desarrollar económicamente, y las políticas que necesitamos son de intervención pública y derechos sociales«.

La profesora y ex parlamentaria andaluza cuestiona el andalucismo sobrevenido del Partido Popular: «Se han dado cuenta de que en Andalucía tenían poco que hacer como partido de la gente rica y la figura de señorito montado a caballo, y que la mejor forma de salir de esa posición era abrazar la historia del andalucismo».

«Espero que al proyecto de Yolanda Díaz le vaya bien y que lleguen a un buen acuerdo. La izquierda española necesita un proyecto, y me parece bien. pero el andalucismo de izquierda también necesita un proyecto«, dice en una entrevista con La Mar de Onuba .

Martes, 28 de febrero de 2023. Teresa Rodríguez, Portavoz Nacional de Adelante Andalucía, se mostraba «muy feliz» este viernes de presentar al candidato de la izquierda andalucista para la Alcaldía de la capital onubense, Jesús Amador. No tanto con el diagnóstico de Adelante sobre la ciudad de Huelva y las dificultades que tiene la gente de Huelva para tirar para adelante, frente a las que tienen las «fuerzas del bipartidismo» para presentar «un discurso coherente en esta ciudad». Así, reprocha que «por un lado, tenemos al Partido Socialista que tenía a su candidato, al alcalde actual, al frente de las movilizaciones para la retirada de los fosfoyesos, pero que después tuvo que tragarse una declaración de impacto Ambiental que autorizaba el proyecto de Fertiberia para condenar a esta ciudad a tener enterrados esos centenares de miles de toneladas de yeso radiactivo; y, por otra parte, tenemos al Partido Popular con una candidata que va a tener serias dificultades a la hora de defender ante los onubenses el cierre de la Unidad de Ictus o la falta de infraestructura sanitaria de esta ciudad y de su comarca».

«Frente a eso», decía Rodríguez, «nosotros presentamos un candidato que va a tener las manos libres para defender los intereses de Huelva y de sus habitantes frente al Gobierno de Madrid y frente al gobierno de Sevilla». Describe a Amador como «el candidato a pie de calle», porque «se conoce a pies juntillas la política municipal al mismo tiempo que ha estado al frente de su negocio». Sostiene que eso ha permitido al candidato mantener el contacto con la realidad de la calle, porque admite, o advierte, que «las personas que estamos o hemos estado en las instituciones, de alguna forma, estamos contaminados por una realidad paralela y nos creemos que todo acaba y empieza en la institución». En ese sentido reclama para el proyecto de Adelante Andalucía gente de «otras realidades, de los movimientos sociales, del trabajo y el sindicalismo, del ecologismo o el feminismo, que compatibiliza el activismo con su trabajo diario».

Teresa Rodríguez María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (Rota, Cádiz, 18 de septiembre de 1981), más conocida como Teresa Rodríguez, es una filóloga, profesora y política española, que fue diputada por Málaga y Cádiz del Parlamento de Andalucía entre 2015 y 2022, así como eurodiputada durante 9 meses, entre 2014 y 2015. Pertenece a Anticapitalistas Andalucía y es líder de Adelante Andalucía.​ Con 18 años, su nombre figuró en las listas de IULV-CA a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2000.​ Miembro de la corriente interna Espacio Alternativo, llegó a formar parte de la presidencia federal de IU. En octubre de 2008 abandonó IU, junto con el resto de militantes de Espacio Alternativo, que se transformó en Izquierda Anticapitalista, organización en la que Teresa Rodríguez ha militado desde entonces​. Tras la creación de Podemos a principios de 2014, con vistas a concurrir en las elecciones europeas de ese año, Teresa Rodríguez fue elegida como número dos de la candidatura en primarias abiertas; resultó elegida diputada del Parlamento Europeo junto con otros cuatro candidatos de esta formación.​ En febrero de 2015 fue elegida candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, con un 80,86 % de los votos, renunciando a su escaño en el Parlamento Europeo. En las elecciones de diciembre de 2018 encabezó la coalición Adelante Andalucía que obtuvo diecisiete escaños en el Parlamento de Andalucía.​ El 12 de febrero de 2020 anunció, a través de un vídeo conjunto con Pablo Iglesias, su salida de Podemos por diferencias estratégicas. En junio de 2020 inscribió el partido político instrumental Anticapitalistas Andalucía, aunque presentándose a las elecciones dentro de Adelante Andalucía.​ En las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2022 su partido político, del cual fue candidata, consiguió dos escaños.​ El 19 de diciembre de 2022 anunció su renuncia al escaño en el Parlamento de Andalucía para volver a ocupar su puesto de profesora en Puerto Real. No obstante, continúa en la política como portavoz y líder de Adelante Andalucía con el objetivo de preparar los comicios de 2023. Es pareja sentimental del político José María González Santos Kichi, alcalde de Cádiz, con quien tiene dos hijas.

La Mar de Onuba.- Acabo de ver una serie, Stonehouse (Jon S. Baird, 2023), en la que el personaje principal, un parlamentario laborista caído en desgracia por su corrupción, se defiende alegando haber sido devorado por la institucionalidad del cargo, y denunciaba que los parlamentos están llenos de diputados que aprueban leyes que no han leído, o jalean, a favor o en contra, debates que ni si quiera entienden.

Teresa Rodríguez. Y es una verdad como un templo. Lo de que aprueban leyes que ni siquiera han leído, te lo aseguro, Pero además, si te fijas en algunos grupos parlamentarios que tienen 50 o más diputados, hay veces que han pasado tres años en una Legislatura y cuando uno sube a la tribuna te preguntas quién carajos es este que no lo hemos visto nunca. Porque nunca han hablado en el Pleno, porque son tantísimos en los grupos grandes, que te das cuenta de que esas personas pasan absolutamente inadvertidas. Seguramente están ahí porque les toca estar durante un tiempo antes de estar en otro sitio, haciendo solo lo que le ordenan desde el grupo parlamentario.

LAMDO. De lo de tu «regreso al instituto», dejando esa vida institucional, ya te han preguntado bastante. Pero al seguir, desde fuera del Parlamento al frente de la formación, Adelante Andalucía adopta un modelo de bicefalia asimilable a la del PNV, partido en el que la persona que ejerce la máxima dirección política del partido no puede formar parte de sus herramientas institucionales. Es decir ser parlamentarios o forma parte de los gobiernos.

TR. Es la tercera vez que me ponen este ejemplo…

LAMDO. Vaya, qué poco «original» me siento de pronto.

TR. …pero es la primera vez que lo hacen en una entrevista.

LAMDO. Uf, me quedo más tranquilo. ¿Es este un camino a seguir por Adelante o responde solo a la circunstancia sobrevenida por tu compromiso de no estar más de ocho años en el Parlamento Andaluz?

TR. Nosotros hemos establecido por estatutos que los órganos de dirección estén ocupados, siempre, al menos por más de la mitad, por personas que no estén en las instituciones. Porque las personas que estamos o hemos estado en las instituciones, de alguna forma, estamos contaminados por una realidad paralela. Nos creemos que todo acaba y empieza en la institución. Que lo más importante del mundo es el debate que va tener lugar al día siguiente, y que el trabajo en el Parlamento es lo más importante que una hace políticamente.

Y lo que necesitábamos es gente que viniera de otras realidades. De los movimientos sociales, del trabajo y el sindicalismo, del ecologismo o el feminismo, y es gente que compatibiliza el activismo con su trabajo diario. Por eso nuestros órganos de dirección se reúnen siempre por la tarde, porque necesitamos que haya gente desprofesionalizada de la política.

LAMDO. ¿La “contaminación» del cargo público?

TR. Sí. Esa cierta burbuja que generan las instituciones y el Parlamento.

LAMDO. Hablemos de andalucismo. Llegamos al 28 de febrero y cualquiera diría, escuchando al presidente Moreno Bonilla que ser andalucista hoy, es ser del PP. ¿Qué sensación te causa ver a la derecha andaluza haciendo causa hoy, por ejemplo, de la figura de Blas Infante?

TR. Bueno, creo que han hecho un estudio demoscópico de mucha calidad y se han dado cuenta de que en Andalucía tenían poco que hacer como “partido de los señoritos”, de la gente rica de Andalucía y la figura de señorito montado a caballo. Y que la mejor forma de salir de esa posición era abrazar la historia del andalucismo. Tienen algunos elementos en la historia de la derecha andaluza que sí están comprometidos con la causa andalucista, en este caso Manuel Clavero Arévalo. Pues se han aferrado a la historia de Clavero Arévalo para reivindicarse ellos también como parte de esta historia.

LAMDO. Pero tú has vuelto a defender esta tarde en Huelva que «ser andalucista y de derechas es un oxímoron, una contradicción».

TR. Es que siempre estuvieron en contra del referéndum del 28F, y han sido defensores a hierro, acérrimos, del centralismo español. No se puede ser andalucista y de derechas. Somos una comunidad autónoma dependiente, y sin desarrollar económicamente en cierto grado, y las políticas que necesitamos son de intervención pública y derechos sociales.

LAMDO. En ese sentido ¿cuáles deben ser las señas de identidad, en términos de ambiciones políticas, del andalucismo?

TR. El andalucismo del siglo XXI, que no estamos ya hablando con la nostalgia del año 81, o del 77, es visto en clave de reindustrialización sostenible. Es decir, queremos un desarrollo industrial para esta tierra, pero no tiene por qué imitar a pies juntillas el modelo de desarrollo industrial insostenible de otras latitudes. Queremos un modelo alternativo, basado en las renovables, que no se lo dejen todo al oligopolio eléctrico, como está pasando con las placas fotovoltaicas. Queremos un modelo de desarrollo que ponga en valor el patrimonio natural y un modelo que no lo apueste todo al turismo y la exportación.

LAMDO. ¿Un andalucismo más activo frente a cuestiones de sentimiento o identidad nacional?

TR. Valorar el sentimiento está bien, porque es una forma de autoestima. La identidad te permite tener autoestima. Es decir, como otros pueblos, tengo mi ética, mi historia y somos merecedores de la misma felicidad que los demás. Lo digo porque muchas veces tenemos ciertos complejos. Cada vez que hay un spot de la Junta sobre el 28F, el 4 de diciembre, o sobre cualquier cosa, sale una persona hablando en castellano estándar de la meseta norte. Parece una tontería, pero de alguna forma traslada también cierto complejo de inferioridad, que es lo primero que tenemos que quitarnos para pensarnos mejores. Podemos ser un pueblo que funcione mejor. No tenemos que conformarnos con mandar a nuestros hijos con una maleta al extranjero a trabajar.

LAMDO. Le preguntaba a tu compañero José Ignacio García hace apenas unos días por Adelante Andalucía, que concurre en solitario como fuerza política nítidamente de izquierda y andalucista, pero nace de la escisión en su anterior alianza con Podemos e IU, ¿no hay riesgo de que la disgregación del voto de izquierdas favorezca a la derecha?

TR. Yo creo que la disgregación del voto de izquierda se produce cuando uno lo apuesta todo a gobernar con el PSOE. Ahí es donde nos disgregamos en la izquierda tradicionalmente, porque sabemos que el PSOE nunca llega hasta el final. Y eso compromete hasta tal punto nuestro futuro, en cierta manera, porque sabemos que sistemáticamente va a traicionar los valores que ha firmado. Incumplimientos sistemáticos, incluso traiciones manifiestas, como el caso del Sahara o la huelga del metal en Cádiz, cuando mandaron tanquetas, y tantos otros. Y lo seguirán haciendo, con la apuesta por la OTAN acérrima… en general. En el PSOE no nos sorprende, porque hace siempre eso.

El problema es que tú vinculas tu destino a eso, y eso disgrega a la izquierda mucho más que la defensa de los intereses de Andalucía. Al feminismo se lo decían también desde los movimientos obreros del siglo XIX: “Estáis rompiendo a la clase trabajadora”. Desde los partidos de izquierda le decían al movimiento feminista, “esperaos que nosotros resolveremos”. Pero el movimiento feminista no esperó, y lo que consiguió fue ampliar la margen de la izquierda. Pues de alguna forma, nosotros creemos que el andalucismo debe hacer eso. Porque es que si no no hablan de Andalucía. Te voy a dar un dato solamente. Solamente uno, pero muy objetivo y muy concreto. En la última Legislatura, se habló de Andalucía en el Pleno del Congreso de los Diputados tres veces. Una para una Ley de trámite que había que hacer para cada comunidad autónoma, y por eso incluía a Andalucía, otra una una Iniciativa Legislativa que venía del Parlamento Andaluz, y la otra fue una intervención de una diputada del PP echándole en cara a Luis Planas su vinculación a la corrupción del PSOE de Andalucía. Entonces, si Andalucía no tiene una voz propia, no se habla de Andalucía en el Congreso.

LAMDO. Con lo de “te voy dar un dato” me pones a tiro preguntarte por el proyecto SUMAR que impulsa la ministra Yolanda Díaz para reunir a las fuerzas de izquierda en torno a su candidatura.

TR. Yo no sé cómo van ir ellos. Les deseo que vayan juntos, que les vaya bien y que lleguen a un buen acuerdo. La izquierda española necesita un proyecto, y me parece bien. Pero creo también que el andalucismo de izquierda también necesita un proyecto. Y que puede sumar desde aquí. Y como nadie cuestiona la existencia de Esquerra, o del BNG, o de Bildu o del PNV, nadie tendría por qué cuestionar la existencia de una fuerza política andalucista en la comunidad autónoma que manda más diputados al Congreso.

LAMDO. En la presentación hace un rato de Jesús Amador como alcaldable de Adelante, ambos habéis sido muy críticos con la realidad de la ciudad de Huelva y su entorno.

TR. Bueno, ojalá fuera un diagnóstico mejor, pero los datos nos dicen que estamos hablando de una realidad especialmente dura. En términos de desempleo y emigración. De cuestiones medioambientales muy fuertes que solo se dan aquí y no se dan en otras ciudades y regiones. Igual en la provincia. El campo de Gibraltar puede ser lo más parecido a lo que sufre Huelva. Es una cuestión de supervivencia cambiar el modelo productivo para Huelva. Para la ciudad de Huelva y para su entorno.

LAMDO. Amador repite como cara visible de Adelante Andalucía. Se entiende que hay un reconocimiento al trabajo ya realizado como concejal.

TR. Claro, Jesús Amador ya ha propuesto como concejal cosas que va defender Adelante en su programa electoral para Huelva. Ha hecho el esfuerzo de detallar con precisión cómo se debe remunicipalizar el agua y por qué es bueno hacerlo, por qué es importante un plan de cuidados en la ciudad de Huelva, por qué es importante un plan para preservar los cabezos y el patrimonio arqueológico de la ciudad… O por qué hay que apostar también aquí por un modelo productivo distinto. Creo todo ese trabajo ya hecho va a sumar para nuestro candidato.

'Ya está bien de que a esta ciudad y a esta provincia estén permanentemente chantajeándola entre el empleo y la salud' Teresa Rodríguez desembarcó este lunes en Huelva con algunas de las figuras más representativas de Adelante Andalucía (como la senadora Pilar García, su sucesor en el parlamento autonómico, José Ignacio García, o la ex diputada por Huelva, María Gracia) para apoyar con su presencia el lanzamiento de Jesús Amador como candidato de la formación de izquierda andalucista a la Alcaldía de Huelva. Sobre el candidato, Rodríguez destacó que Amador “no es un político profesionalizado” y comparó su trayectoria vital y política con la de los cabeza de lista del PSOE y PP, Gabriel Cruz y Pilar Miranda, de los que asegura que han desarrollado prácticamente toda su vida profesional ocupando cargos públicos. En este sentido recordó que antes de ser alcalde, Cruz ocupó diversos cargos de responsabilidad en el ejecutivo andaluz, y que Miranda formó parte del equipo de gobierno del alcalde popular Perico "Rodri" durante veinte años, dieciséis de ellos como Teniente de Alcalde, antes de ser designada como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, donde percibe un salario superior a los 8.000 euros mensuales. A ambos reprochó, por ejemplo, haber dado la espalda a Huelva ante el problema de los fosfoyesos. “Tuvimos a Gabriel Cruz protagonizando en la primera línea de las movilizaciones en años y cuando su Gobierno en Madrid decidió autorizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para que Fertiberia decidiera enterrar abajo escasos metros de tierra 120 millones de toneladas de fosfoyesos, el Fukushima de Huelva le llaman algunos titulares, ese mismo alcalde que estaba en contra, como su partido en Madrid le dice que ya hay que dejar de protestar y que hay que conformarse con un proyecto que viene a enterrar bajo escasas toneladas de tierra toda esa barbaridad, ya no se le ve más el pelo por la movilización. El PP también ha autorizado desde la Junta de Andalucía el proyecto de Fertiberia". "Por una mera cuestión de dignidad", añadió sobre este asunto, "si el pueblo de Huelva va a tener que soportar a escasos 500 metros de las primeras viviendas de su ciudad una barbaridad de tal calibre, se podría pensar del PP y del PSOE que no sirven sirven para defender la mínima cuota de dignidad que un pueblo merece a la hora de defenderse a sí mismo”. En este sentido, Rodríguez contó al auditorio reunido en la Casa Colón de Huelva una intervención en el Parlamento Europeo de “una gente de Barakaldo que venían a protestar porque se filtraban algunos residuos de la industria que tenían allí. En una conferencia pública dijeron “bueno y nos podemos dar con un canto en los dientes, porque los residuos más peligrosos que se generan en la industria del País Vasco se van en un camión camino de Huelva. Ya está bien de que a esta ciudad y a esta provincia estén permanentemente chantajeándola entre el empleo y la salud”. Andalucismo del siglo XXI y un nuevo modelo productivo para Huelva En la víspera del 28F, Rodríguez defendió este lunes en Huelva que “el andalucismo en el siglo XXI, además de un recuerdo cariñoso de lo que pasó hace algunas décadas cada 28 de febrero, es decir que ya está bien. Que protagonizamos la cifras más duras de desempleo, de precariedad, de bajas pensiones, de bajos salarios, de desahucio, de falta de emancipación de nuestros jóvenes, de inmigración de nuestros jóvenes... No por nuestra culpa, sino porque sistemáticamente estamos condenados a ser el eslabón más débil de la cadena”. “Esto tiene que cambiar, y eso es el andalucismo hoy”, continuó la portavoz de Adelante Andalucía. “Una forma de decir, primero, que no es culpa nuestra y tenemos el mismo derecho y la misma capacidad de ser felices, de poder proporcionar un futuro a nuestros hijos que no pase por la inmigración a cualquier otro pueblo de Europa y de España, y, segundo, que sabemos cómo cambiar esto”. En este sentido, Rodríguez puso ejemplo la gestión realizada por Adelante Andalucía en el Ayuntamiento de Cádiz, la única capital de provincia gobernada por la formación. “Estoy muy orgullosa del Ayuntamiento de Cádiz. Hemos cometido muchos errores, pero a nadie se le corta la luz y el agua si no puede pagarlo. A nadie. Somos la primera ciudad andaluza en gasto social por habitante, y la segunda de España. Ese es el tipo de gobierno que nosotros vamos a desarrollar y que tenemos que explicar con mucha concreción. Seguramente no somos los que ponemos las mejores luces de Navidad, ni las mejores luces de Carnaval, ni los que adornamos más a la ciudad, ni los que nos gastamos más dinero en mamotretos, esculturas o en una rotonda estupenda”. “No somos eso”, advirtió, “y si alguien quiere eso le vamos a plantear con mucha honestidad que no somos su opción de voto”. Respecto del actual gobierno andaluz, Rodríguez advirtió que Juan Manuel Moreno Bonilla está siendo muy inteligente abrazando el andalucismo como bandera, “pero hay que recordarle que el andalucismo no un vestido que uno se pone en el programa electoral. Ser andalucista es un programa de izquierda, ser andalucista de derechas es un oxímoron, una contradicción. No es posible”. “Si uno vive en la Lombardía o en Bavaria, que es una región rica”, expuso a este respecto, “pues normalmente los nacionalistas de esas regiones son de derechas, porque lo que defienden son determinadas estructuras de poder donde uno está beneficiado. Eso es lo que hace la derecha, el conservadurismo, conservar esa estructura de poder. Pero si uno vive en una comunidad como Andalucía, que es una comunidad autónoma de desventajas, o se tienen políticas de izquierda que cambien nuestra realidad, o nos están vendiendo la moto a la gente trabajadora para hacernos pensar que los zorros pueden cuidar de las gallinas”. “No se puede ser andalucista y de derechas" Sobre la celebración, hoy, del Día de Andalucía 28 de febrero, Teresa Rodríguez sostiene que “el 28F no se hizo con los señoritos, sino contra los señoritos. Contra esa gente a los que el PP le ha quitado el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones que pagaban quienes tenían 700.000 euros en patrimonio, quienes heredaban un millón de euros por heredero en cada herencia. A esa gente le hemos quitado los impuestos en Andalucía. En torno a mil millones de euros al año”. La portavoz de Adelante Andalucía calculó que ese dinero equivale a “22.700 médicos y médicas, 28.680 bomberos y bomberas forestales, 30.270 enfermeros y enfermeras, y 27.250 profesores y profesoras. “¿Por qué había que cerrar la Unidad de Ictus de Huelva? Para perdonarle los impuestos a las grandes fortunas de esta comunidad autónoma que Andalucía. El andalucismo de derecha no existe no puede ocurrir, no tiene realidad”. “Por eso”, finalizó Rodríguez, “nosotros presentamos ese andalucismo de izquierda que quiere ser valiente. Que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra forma cuando se puede, y que, sobre todo, no quiere parecerse a ellos ni en los andares. Queremos continuar siendo representantes públicos con una limitación salarial que nos amarre a la ciudadanía a la que pretendemos representar. Para nosotros la ética en la política tiene un valor enorme, y vamos a seguir extendiéndolo como una de nuestras tres banderas: andalucismo, izquierda y ética”.