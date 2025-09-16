El PSOE le acusa a de ser “la alcaldesa del sablazo fiscal” y de haber construido su campaña sobre una «mentira electoral».

Baluffo denuncia gastos en cáterin, coches de lujo y propaganda mientras los recibos suben entre 45 y 150 euros.

Martes, 16 de septiembre de 2025. Los vecinos y vecinas de Huelva han comenzado esta semana a recibir en sus hogares los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con la subida del 15 % aprobada en solitario por el Partido Popular en julio de 2024 y ratificada en octubre gracias al voto de calidad de la alcaldesa Pilar Miranda. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este martes que el incremento se traduce en una presión adicional que oscila entre los 45 y 50 euros anuales en los recibos más bajos y hasta 150 euros en los más elevados, con un impacto lineal que afecta por igual a familias vulnerables y a hogares de mayor renta.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Baluffo, ha subrayado que esta subida “nunca ha contado con una mayoría política real, se ha impuesto de espaldas a la ciudadanía”. A su juicio, supone “una medida que contradice de manera frontal el compromiso electoral del PP, que prometió bajar impuestos”. Ese compromiso electoral, ha señalado, “ha resultado ser una mentira más de Pilar Miranda, que pasará a la historia como la alcaldesa del sablazo fiscal”.

Baluffo ha denunciado además que “este esfuerzo extra que se le exige a los ciudadanos no se ha traducido en más servicios públicos ni en barrios cuidados, solo se ha hecho para despilfarros”. Entre los gastos señalados por el portavoz socialista figuran “153.000 euros en catering, 72.000 euros en un todoterreno de lujo con siete plazas y 10 millones de euros en publicidad y propaganda en solo dos años para intentar lavar su imagen”. Según Baluffo, la alcaldesa “le pide a sus vecinos que se aprieten el cinturón mientras ella gasta ese dinero en lujos innecesarios”.

El PSOE ha querido dejar claro que ya no se trata de previsiones, sino de cifras concretas que aparecen en los recibos que están llegando a las casas onubenses. En Isla Chica, un vecino ha pasado de pagar 315,11 a 363,59 euros, lo que supone 50 euros más. En Los Rosales, otro contribuyente ha visto cómo su recibo subía de 274,45 a 316,67 euros, es decir, 42 euros adicionales. En La Florida, la cantidad ha aumentado de 814,19 a 939,45 euros, lo que representa 125 euros más. En La Hispanidad, de 274,80 se ha pasado a 317,07 euros, 42 euros más. En la Avenida Andalucía, de 359,28 a 414,56 euros, con un incremento de 55 euros. Y en el barrio de Zafra, de 324,61 a 374,55 euros, 50 euros adicionales.

Baluffo ha insistido en que “la alcaldesa ha engañado a los onubenses, porque construyó su campaña electoral sobre la mentira de que iba a bajar impuestos y lo único que ha hecho ha sido meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos para pagarse sus caprichos”. Según el portavoz socialista, familias, pequeñas y medianas empresas y autónomos “han tenido que soportar una auténtica cascada de subidas de impuestos” durante los dos años de gobierno de Pilar Miranda.

Esa cascada, ha recordado, comenzó en octubre de 2023 con la subida del agua a bares y peluquerías en un 40 %, aprobada también con el voto de calidad de la alcaldesa. En diciembre de ese mismo año se eliminaron 17 bonificaciones, lo que en la práctica supuso un aumento del IBI, del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica, además de la recuperación de tasas por licencias de apertura. En enero de 2024 se aprobó la subida de la plusvalía al máximo legal permitido. En mayo de 2024 volvió a subir el precio del agua, esta vez un 28 %, y en julio de 2024 el pleno aprobó el incremento del 15 % en el IBI ratificado en octubre, nuevamente gracias al voto de calidad de Pilar Miranda.

“Pilar Miranda se ha convertido en la alcaldesa que ha subido todos los impuestos”, ha afirmado Baluffo, quien ha calificado esta política como “un auténtico varapalo para la economía de la gente corriente, de quienes levantan la persiana de su negocio cada mañana o de quienes ya tienen dificultades para llegar a fin de mes”.

El portavoz socialista ha contrapuesto la gestión del actual gobierno municipal con la del anterior ejecutivo socialista liderado por Gabriel Cruz, que “no solo no subió ni un solo impuesto en ocho años, sino que aplicó bonificaciones que redujeron la presión fiscal en cuatro puntos”. En su opinión, “hay otra manera de gobernar pensando en la gente, en las familias que peor lo están pasando y que no se merecen que se les meta la mano en el bolsillo para financiar caprichos de la alcaldesa”.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para el próximo pleno en la que plantea cinco compromisos concretos: revertir la subida del 15 % del IBI aprobada en 2024; impulsar una bajada masiva de los impuestos municipales, priorizando a familias, pymes y autónomos; recuperar las bonificaciones eliminadas en 2023 en el IBI, IAE, ICIO y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; eliminar las tasas por licencia de apertura y primera actividad para favorecer a quienes quieran emprender en Huelva; y abrir un proceso de diálogo con los grupos políticos y los agentes sociales y económicos para definir un modelo fiscal justo, progresivo y sostenible.

Para el PSOE, “Huelva no necesita más subidas de impuestos, sino un gobierno municipal que respete a sus vecinos, que cuide sus barrios y que entienda que cada euro que sale del bolsillo de los onubenses debe convertirse en servicios públicos de calidad, en limpieza y en oportunidades para esta ciudad”.