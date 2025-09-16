«¿Por qué con nosotros no se actúa igual que con el Real Club de Tenis?», pregunta la Real Sociedad de Tiro al Vuelo en un llamamiento a la ciudadanía.

El equipo de gobierno de Pilar Miranda rechaza la prórroga hasta 2026 y ordena desmontar la valla que garantiza la actividad del club.

Más de un siglo de historia deportiva convierte al “Tiro Pichón” en parte inseparable de la memoria onubense.

Jueves, 18 de octubre de 2025. La Real Sociedad de Tiro al Vuelo de Huelva ha lanzado un S.O.S. en el que denuncia la situación de “desamparo y abandono institucional” que atraviesa la entidad. En su comunicado recuerda que, en marzo de 2024, el pleno del Ayuntamiento aprobó la reubicación del club en un nuevo emplazamiento y garantizó la continuidad de su actividad deportiva hasta entonces. Sin embargo, un año después, la sociedad sostiene que dicho acuerdo no se está cumpliendo y advierte de que peligra la supervivencia de una institución que forma parte del patrimonio histórico y deportivo de la ciudad.

El texto subraya que el club, fundado en 1907 y considerado centenario junto al Real Club Recreativo de Huelva, ve amenazada su continuidad tras más de sesenta años desarrollando su actividad en el mismo espacio. Asegura que las promesas municipales han quedado incumplidas y que la corporación local ha dado la espalda a la voluntad de garantizar la práctica deportiva de la sociedad hasta la ejecución de la reubicación.

Las preguntas públicas de la Sociedad

La Real Sociedad de Tiro al Vuelo no se limita a un lamento genérico. Formula preguntas directas que ponen en evidencia lo que la entidad interpreta como un trato desigual. “¿Por qué con nosotros no se actúa igual que con el Real Club de Tenis?”, plantea en una de ellas. La mención no es casual: el nuevo Ensanche Sur prevé que el espacio que hoy ocupa el club de tiro pase a ser destinado al Tenis, que a su vez deberá ceder su actual sede para permitir la ampliación urbanística. De ahí surge la comparación, y de ahí la sensación de agravio que la sociedad quiere hacer visible ante la opinión pública.

El comunicado añade otra cuestión central: “¿Por qué se nos quiere obligar a dejar unas instalaciones sin tener asegurada la continuidad en otra ubicación?”. La sociedad recuerda que el pleno de marzo de 2024 había aprobado garantizar la práctica deportiva hasta la reubicación definitiva. Sin embargo, el 25 de septiembre de ese mismo se rechazó permitir el uso de las instalaciones hasta febrero de 2026 y acelerar la autorización para reconstruir la valla perimetral. En una votación resuelta por el “voto de calidad” de la alcaldesa Pilar Miranda tras un empate con el resto del grupos municipales, que apoyan las pretensiones de el Tiro Pichón, el consistorio dejó al club sin respaldo municipal para mantener sus actividades hasta que existiera un nuevo emplazamiento.

El reproche se condensa en otra de las preguntas que lanza el escrito: “¿Por qué se nos trata de manera diferente? ¿Por qué se nos quiere desvestir a nosotros para vestir a otro?”. Con esa metáfora, la Real Sociedad denuncia lo que considera un desplazamiento forzoso en beneficio de otra entidad, y alerta de que se les exige abandonar sin las mínimas garantías de continuidad. La crítica no es una defensa corporativa, afirma que se está sacrificando a un club con más de un siglo de historia en favor de operaciones urbanísticas que responden a otros intereses.

La valla perimetral que ha paralizado la actividad de la sociedad

El conflicto se agrava con la cuestión de la valla. En septiembre de 2025, el presidente de la Sociedad recurrió ante el Ayuntamiento la orden de desmontar 75 metros de la valla de protección, una medida que, de ejecutarse, imposibilitaría cualquier actividad deportiva. En su escrito, solicitó la suspensión cautelar del desalojo. La petición subraya que las preguntas del S.O.S. no son retórica: responden a hechos concretos que ya están limitando la vida cotidiana de un club centenario.

El acta del Pleno Municipal del 25 de septiembre de 2024 arroja luz sobre la situación administrativa que afecta a la Real Sociedad de Tiro al Vuelo. En ella se detalla que, desde 2007, los terrenos que ocupa la entidad son de titularidad municipal, como consecuencia de la cesión obligatoria derivada del Plan Parcial Ensanche Sur. La Autoridad Portuaria comunicó entonces la rescisión del contrato de arrendamiento y las parcelas pasaron a formar parte del inventario del Ayuntamiento de Huelva.

El documento también recoge que, con la aprobación y ratificación del proyecto de reparcelación, el consistorio queda habilitado para ocupar los bienes con vistas a la ejecución de las obras, en aplicación del Decreto 550/2022. Es decir, jurídicamente el Ayuntamiento dispone de la potestad para recuperar el uso de las parcelas aun antes de que se materialicen las nuevas instalaciones prometidas a las asociaciones deportivas allí radicadas.

En esa sesión plenaria se debatió una enmienda presentada por VOX que recogía los acuerdos previos alcanzados con la Real Sociedad: la posibilidad de seguir usando las instalaciones hasta febrero de 2026, la aceleración de los permisos para la reconstrucción de la valla perimetral y el compromiso de agilizar un acuerdo definitivo de reubicación. La propuesta fue rechazada con los votos del grupo popular, y tras un empate en la votación, el resultado se resolvió en una nueva votación con el «voto de calidad» de la alcaldesa.

El resultado práctico fue la aprobación de una propuesta del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Felipe Arias, que ordenaba impulsar los expedientes de extinción de uso en precario. Con ello quedaba en entredicho la vigencia del acuerdo de marzo de 2024, que había reconocido explícitamente la necesidad de mantener la actividad deportiva de la Real Sociedad hasta su traslado. El acta constata así la contradicción entre los compromisos políticos y las decisiones administrativas que hoy sitúan al club en un escenario de desalojo.

Este martes, 16 de septiembre de 2025, la Real Sociedad de Tiro al Vuelo ha presentado escrito ante el Ayuntamiento de Huelva anunciando su decisión de recurrir en la vía contencioso-administrativa la resolución de desalojo que pesa sobre sus instalaciones. El recurso, firmado por su presidente, Juan Manuel Toscano Carrascal, solicita la suspensión cautelar de la medida al amparo del artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, invocando nulidad de pleno derecho y advirtiendo de los perjuicios irreparables que supondría para la entidad.

La impugnación se dirige, en particular, contra la orden municipal de desmontar 75 metros de la valla de protección que delimita el recinto. Según la sociedad, esta actuación imposibilita de facto la práctica deportiva y pone fin de manera abrupta a la actividad del club, incluso antes de la fecha de febrero de 2026 que había quedado sobre la mesa en los debates plenarios. El escrito advierte de que la ejecución de esta medida supondrá la desaparición efectiva de la Real Sociedad, al privarla de las condiciones mínimas para desarrollar su actividad.

El recurso añade que el desalojo no solo afectaría a los socios, también a terceros vinculados a la vida cotidiana del club, como la empresa de restauración que opera en sus instalaciones. La sociedad insiste en que no se ha respetado el principio de proporcionalidad y que se actúa en contra de los acuerdos adoptados por el propio pleno municipal en marzo de 2024, en los que se reconocía la necesidad de garantizar la continuidad de la práctica deportiva hasta que se concretara una reubicación efectiva.

En su escrito, la entidad solicita además la apertura de una vía de diálogo que permita una solución extrajudicial. Reclama al Ayuntamiento la fijación de una reunión para alcanzar un acuerdo que haga posible el traslado definitivo sin interrumpir la actividad. El recurso subraya que la sociedad no se niega a la reubicación, pero exige que esta sea real y efectiva antes de verse obligada a abandonar el lugar en el que ha desarrollado su actividad durante más de seis décadas.

Conflicto entre promesas y realidades

La situación de la Real Sociedad de Tiro al Vuelo ilustra la contradicción entre los compromisos políticos y la realidad administrativa. El Pleno de marzo de 2024 aprobó garantizar la continuidad de la práctica deportiva hasta que se concretara la reubicación de la entidad. Sin embargo, apenas seis meses después, otro pleno ordenaba impulsar expedientes de extinción de uso en precario y rechazaba la enmienda que proponía prolongar la actividad hasta febrero de 2026.

Ese viraje político se ha traducido en decisiones administrativas que, como la orden de desmontar la valla perimetral, han dejado al club en la práctica sin posibilidad de mantener su actividad. La respuesta de la Real Sociedad ha sido doble: por un lado, el S.O.S. dirigido a la ciudadanía, con preguntas que ponen el foco en lo que consideran un agravio frente al Real Club de Tenis; por otro, el recurso contencioso-administrativo que intenta frenar el desalojo y evitar un perjuicio irreparable.

En el trasfondo está el desarrollo urbanístico del Ensanche Sur, que reorganiza espacios deportivos y sociales a costa de desplazar a un club con más de un siglo de historia. La metáfora usada en el comunicado —“desvestir a uno para vestir a otro”— sintetiza un choque patrimonial e identitario: qué instituciones merecen protección en la transformación de la ciudad y cuáles se sacrifican en nombre del progreso urbanístico.

El futuro inmediato dependerá de lo que determinen los tribunales y de la voluntad política de negociar una salida pactada. Mientras tanto, la Real Sociedad de Tiro al Vuelo insiste en que no rechaza la reubicación, pero exige que sea real y efectiva antes de abandonar un lugar en el que lleva más de sesenta años y desde el que reivindica su condición de club centenario de Huelva. «El tirón pichón» de Huelva pide socorro.

'Tiro pichón' de Huelva, un club con más de un siglo de historia La Real Sociedad de Tiro al Vuelo, conocida popularmente como “Tiro Pichón”, fue fundada en 1907 por Joaquín González Tarín y tuvo su primera sede en la barriada del Polvorín. Con más de un siglo de vida, su historia recoge sucesivos traslados, campeones nacionales e internacionales y una larga nómina de presidentes que marcan la continuidad de una de las instituciones deportivas más antiguas de la ciudad. En los años veinte, bajo la presidencia de José Tejero y González Vizcaíno, la sociedad alcanzó gran notoriedad: en 1927, el propio Tejero se proclamó campeón de España en El Puerto de Santa María. Poco después, ya con Ramiro Rueda como presidente, el club trasladó sus instalaciones a la zona donde hoy se levanta la central térmica Cristóbal Colón. En 1928, la celebración de la Copa de España en Huelva trajo la visita de Alfonso XIII, fecha en la que la entidad recibió el título de “Real Sociedad de Tiro de Pichón de Huelva”. Tras la Guerra Civil, la reconstrucción del club fue dirigida por Manuel Garrido Garrido, presidente desde 1939 hasta 1953. Durante esa etapa, en 1951, Manuel Naranjo, natural de La Palma del Condado, se alzó con el campeonato de España. Le sucedió en el palmarés Casimiro Pinto, tirador portugués que representó a la sociedad onubense y conquistó el título nacional en 1954, repitiendo al año siguiente. La década de los sesenta consolidó la proyección deportiva del club. José Fernández Wert fue campeón de Andalucía en 1960; Manuel Reales lo hizo en Ceuta en 1962 y se proclamó campeón de España en 1972; Francisco Rodríguez alcanzó también la final nacional en 1972; y en 1973 el tirador Juan de Jesús Romero Munell repitió la hazaña en competiciones de alto nivel. En el terreno institucional, la presidencia pasó de Enrique Suárez Pérez (1966-1978) a Pascual Gil Mazo (1978-1982), Manuel Garrido Garrido (1982-1986), José María Macías López (1986-1995), Pedro Payán Reyes (1995-1996) y de nuevo Pascual Antonio Gil Mazo (1996-2000). Desde 2000 hasta 2013 estuvo al frente José de los Reyes Sánchez, y desde entonces la dirige Juan Manuel Toscano Carrascal. Un hito relevante se produjo el 23 de abril de 1973, cuando una asamblea extraordinaria nombró presidente de honor a Arturo López Damas, reconocido como el artífice del traslado de la sociedad a su emplazamiento actual. La mudanza vino motivada por las exigencias industriales derivadas del desarrollo del Polo Químico de Huelva, que obligaron a abandonar las instalaciones anteriores. Con más de un siglo de existencia y un historial de campeonatos que avalan su prestigio, la Real Sociedad de Tiro al Vuelo comparte con el Recreativo de Huelva la condición de club decano en su disciplina y se reivindica como parte inseparable de la memoria deportiva de la ciudad.