SATSE denuncia déficits en accesibilidad, eficiencia y humanización en hospitales y distritos sanitarios

El sindicato critica el castigo económico a enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas pese a la sobrecarga asistencial

Martes, 26 de agosto de 2025. El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que los hospitales y distritos sanitarios de Huelva figuran entre los últimos puestos de Andalucía en la evaluación final del Contrato Programa 2024 del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según el sindicato, los resultados reflejan una situación de colapso arrastrada por la falta crónica de plantillas, inversión e infraestructuras, que compromete la calidad asistencial de la ciudadanía.

El Contrato Programa mide el desempeño de los centros en accesibilidad, eficiencia y humanización. En este marco, los datos oficiales sitúan al Hospital Juan Ramón Jiménez en la última posición de Andalucía, con una puntuación de apenas 45,03 puntos y un 0% en accesibilidad en consultas y pruebas diagnósticas. El Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva también queda relegada, con 57,30 puntos, bajos niveles en cribados (35%) y calidad hospitalaria (34,86%). En la misma línea, el Distrito Huelva-Costa ocupa el puesto 14 de 17 distritos, con un 0% en pruebas diagnósticas y el peor resultado de Andalucía en uso racional del medicamento (40,36%).

Aunque el Distrito Condado-Campiña logra una puntuación global algo más elevada (63,90), repite déficits en eficiencia económica. Solo el Hospital Infanta Elena rompe parcialmente la tendencia negativa, situándose en segundo lugar entre los hospitales andaluces con 71,63 puntos, aunque también con carencias en consultas externas y hospitales de día.

SATSE subraya que las listas de espera constituyen un problema estructural y uno de los principales factores que han penalizado a los centros en 2024. El sindicato advierte de que muchos quirófanos permanecen cerrados por falta de personal mientras los pacientes soportan demoras prolongadas, una situación que, a su juicio, alimenta la sanidad privada y limita la capacidad de la pública.

Además de señalar el déficit de plantillas y la falta de cobertura de bajas e incidencias, SATSE denuncia que enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas han visto recortado su Complemento al Rendimiento Profesional (CRP), con pérdidas retributivas de hasta 2.000 euros, pese al esfuerzo realizado con recursos insuficientes. La organización considera que el SAS impone objetivos inalcanzables y después penaliza a los profesionales, provocando un ahorro presupuestario a costa de sus salarios.

Por ello, SATSE exige al SAS una reforma integral del sistema de evaluación y del complemento de Productividad-CRP, que garantice el 100% de su abono e integre esta retribución en los complementos fijos, para eliminar la incertidumbre y la arbitrariedad.