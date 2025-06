“Gente que debería defender los derechos está favoreciendo que no se cumplan”, denuncia Óscar Reina tras conocerse nuevas coacciones a personas trabajadoras migrantes.

Lunes, 9 de junio de 2025. El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, ha calificado este lunes como “una barbaridad” y “una vergüenza” las prácticas documentadas en los últimos días relativas al funcionamiento del programa PRELSI, impulsado por Interfresa, y ha exigido explicaciones públicas y medidas inmediatas para proteger a las trabajadoras del campo onubense.

“El PRELSI y otros supuestos servicios de mediación organizados, formados y financiados por las organizaciones patronales… al final se está demostrando lo que, tristemente, venimos denunciando desde hace años”, ha afirmado Reina. Según el portavoz sindical, este tipo de mecanismos no han sido creados para defender a los trabajadores ni a las trabajadoras migrantes: “Está hecho para todo lo contrario, para desmovilizarlas, para coaccionarlas y para que no se atrevan a denunciar”.

Reina ha subrayado que estas prácticas no solo se mantienen, sino que cuentan con respaldo implícito de organismos públicos: “Tristemente, esto se está consintiendo por los organismos públicos de aquí”. El SAT, ha asegurado, no piensa permanecer en silencio: “Las organizaciones de clase que estamos con la clase jornalera, sea nativa o venida de fuera, no podemos consentirlo ni podemos callar”.

Asimismo, el secretario general del SAT ha reclamado públicamente explicaciones por los hechos conocidos y respuesta institucional inmediata: “Exigimos explicaciones sobre los graves hechos que estamos conociendo estos días, y la inmediata toma de medidas para proteger a las trabajadoras del campo onubense y obligar a reparar los daños sufridos por estas prácticas que a todas y todos nos avergüenzan y que revelan el verdadero rostro de los empresarios agrícolas del fruto rojo en Huelva”.

Óscar Reina ha insistido en la necesidad de un posicionamiento claro al lado de las trabajadoras del campo: “Estamos y hay que estar al lado de la clase jornalera y no perseguir ni coaccionar sus derechos. Al contrario, tenemos que reivindicar que puedan tener dignidad, que puedan defender sus derechos como trabajadoras y hacer frente contra quienes las explotan”.

El dirigente del SAT ha trazado un paralelismo histórico para ilustrar el papel de determinadas estructuras de poder en el mantenimiento de abusos laborales: “En muchas ocasiones pasa como en las antiguas películas del Ku-Klux-Klan, que cuando se quitaban los capirotes, eran el juez, eran el alcalde del pueblo, los caciques y los propietarios esclavistas. Gente que se supone que eran de orden. Y aquí está pasando tristemente lo mismo”.

Según Reina, también en Huelva hay responsables públicos y actores institucionales que “deberían defender los derechos, pero están favoreciendo que no se cumplan esos derechos y que se siga esclavizando a la clase trabajadora en pleno siglo XXI”.

“Es una vergüenza, es una barbaridad, y por lo tanto hay que denunciarlo como tal”, ha concluido el portavoz del SAT, quien ha reafirmado el compromiso de su organización: “Seguimos en la batalla de las causas justas y de la dignidad. Que las denuncias que otros ignoran y a todos nos alarman no queden en nada”.