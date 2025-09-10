La diputada provincial del PSOE en Huelva, Pepa González Bayo, reclama a Moreno Bonilla que acepte la quita de casi 19.000 millones ofrecida por el Gobierno central.

Los socialistas advierten de que la negativa de la Junta podría constituir malversación por omisión y recuerdan que en Huelva hay 80.000 personas en lista de espera.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025. “La sanidad andaluza mata más que sana y hoy solo es para quien tiene dinero”. Con esta afirmación, la diputada provincial del PSOE en Huelva, Pepa González Bayo, ha denunciado este miércoles la negativa del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, a aceptar la condonación de deuda propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según explicó, la medida supondría casi 19.000 millones de euros para las arcas andaluzas, de los cuales más de 1.800 millones repercutirían directamente en la provincia de Huelva. “Cualquier familia aceptaría que le redujeran la hipoteca después de años de esfuerzo. No entendemos que el presidente de la Junta diga no a una oportunidad que aliviaría la economía andaluza”, señaló.

González Bayo subrayó el impacto que tendría esa inyección de recursos en los servicios públicos. Recordó que en Huelva hay 80.000 personas pendientes de una consulta médica, 50.000 esperando pruebas diagnósticas —7.000 para un TAC y 2.000 pacientes oncológicos—, y denunció que la falta de inversión está poniendo en riesgo vidas.

También advirtió de la situación en la educación, con aulas saturadas y sin refuerzos de profesorado al inicio del curso, y criticó que Andalucía siga a la cola en inversión en servicios sociales. “No podemos consentir que se deje a los vulnerables a la merced de su propia suerte”, afirmó.

Los socialistas han anunciado que estudiarán si la negativa de Moreno Bonilla podría constituir un delito de malversación por omisión, al privar a Andalucía de fondos que mejorarían la sanidad, la educación y los servicios sociales. “Queremos un gobierno que mire por los intereses de los andaluces y andaluzas, que acepte la quita de deuda y que luche por situar a nuestra tierra en primera línea de bienestar”, concluyó González Bayo.