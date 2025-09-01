La Mar de Onuba se suma a la iniciativa global por la protección del periodismo en la Franja.

Lunes, 1 de septiembre de 2025. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano mundial Avaaz han impulsado este 1 de septiembre una movilización internacional de medios de comunicación para denunciar los asesinatos sistemáticos de periodistas palestinos por parte del Ejército israelí y exigir el acceso libre de la prensa extranjera a Gaza.

Más de 150 medios de comunicación de cerca de 50 países se han unido a esta acción coordinada bajo el lema: “Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte”. El objetivo es doble: reclamar el fin de la masacre deliberada contra la prensa y garantizar la protección urgente de quienes ejercen su labor en condiciones extremas.

En apenas dos años, cerca de 250 periodistas palestinos han sido asesinados en la Franja, una cifra sin precedentes en la historia reciente. El pasado 25 de agosto, cinco reporteros —entre ellos profesionales de Reuters, Associated Press, The Independent Arabia, NBC y Al Jazeera— fueron asesinados en un ataque al hospital Al Nasser. Dos días antes, un cámara de Palestine TV murió abatido mientras documentaba el reparto de ayuda alimentaria, y el 11 de agosto otros seis informadores perdieron la vida en un ataque contra las inmediaciones del hospital Al Shifa. Israel ha justificado repetidamente estos crímenes alegando supuestos vínculos de las víctimas con Hamás, sin aportar pruebas.

RSF ha presentado ya cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos contra periodistas en Gaza durante los últimos 22 meses y mantiene, junto a organizaciones locales como Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), programas de apoyo material, psicológico y profesional para la prensa palestina.

Medios internacionales como Al Jazeera, The Independent, Mediapart, Frankfurter Rundschau, Der Freitag, L’Humanité o The New Arab se han sumado a la iniciativa. También lo han hecho en España RTVE, EiTB, Prensa Ibérica, ElDiario.es, Público, Agencia EFE, Revista 5W, InfoLibre, El Salto Diario, Ara y ahora, La Mar de Onuba.