Rossi pide “valentía y financiación” para solucionar el problema de las balsas de fosfoyesos

Lunes, 10 de octubre de 2022. La portavoz de UP en el Ayuntamiento de Huelva y coordinadora local de Izquierda Unida, Mónica Rossi, considera, tras la reunión celebrada ayer por el Órgano de Participación de los Fosfoyesos, que “ante la enorme complejidad de este problema medioambiental ha quedado claro que el proyecto Restore planteado por la empresa contaminante, Fertiberia, no viene a solucionar de manera definitiva esta situación”. Al contrario de lo que considera el alcalde de Huelva, los expertos que han participado en la elaboración del informe sobre el plan Restore destacan que se trata de una “intervención de urgencia” con numerosos defectos en su diseño y donde no se garantiza evitar desplomes, vertidos, además de más riesgos medioambientales y para la población.

Rossi señala que de llevarse a cabo el Plan Restore, “Huelva perderá una importantísima oportunidad de generar una gran cantidad de empleo, mediante proyectos alternativos mucho más ambiciosos y seguros, destinados a recuperar las marismas”.

Rossi añade que esto requiere de “valentía y de financiación” de todas las administraciones. “Valentía para que la Junta de Andalucía no conceda la Autorización Ambiental Integrada (AAI), y del Ayuntamiento para no conceder la licencia de obras, y valentía también por parte del Ministerio de Transición Ecológica para revisar la Declaración de Impacto Ambiental”, concedida con condiciones al plan de Fertiberia, expone Rossi.

Al mismo tiempo, Mónica Rossi reclama financiación de las administraciones para que se pueda “seguir investigando en otras soluciones y alternativas”, ya que el problema de los fosfoyesos “va más allá de Huelva” y requiere una “implicación directa” de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España.

Rossi lamenta “la patada adelante y la mente estrecha demostrada por el alcalde de Huelva en torno a esta cuestión, lo que hará que dentro de treinta años sigamos con la misma o peor situación que la actual y se juzgará a quien así lo permitió”. Además, Rossi denuncia que “se está imponiendo un relato falso en el que se considera que Fertiberia tiene la única solución, lo cual es mentira y además perjudicará gravemente a las generaciones futuras de onubenses”.

Los expertos coinciden en que “es necesaria la intervención” El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido este lunes la reunión de la Mesa de los Fosfoyesos, el órgano de participación consultivo de las balsas de fosfoyesos que ha conocido hoy los resultados del informe realizado por el comité de expertos en relación al proyecto presentado por Fertiberia. En concreto, el presidente del comité de expertos, José Rodríguez Quintero, ha señalado que hay consenso entre los científicos en que “es necesaria la intervención y que el proyecto presentado por Fertiberia es el único que hay encima de la mesa”, así, “sería conveniente realizar esa intervención en una primera actuación y contener el problema aunque se deben tener en cuenta aspectos a largo plazo como la evolución hidrogeológica de la balsa, los efectos del cambio climático con la subida del nivel del mar o la actividad sísmica”. Del mismo modo Rodríguez Quintero ha apuntado que a día de hoy no hay ningún otro estudio equivalente y que Fertiberia lo ha encargado a una empresa de máxima competencia”. Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha asegurado que “Huelva necesita soluciones” y que el proyecto de Fertiberia, como señalan los expertos, “es serio y adecuado, además de ser el único que existe porque no hay otra alternativa al mismo, aunque – ha añadido el primer edil- se contemplan aspectos mejorables, así como la monitorización y seguimiento del proyecto de regeneración”. Por ello, “vamos a remitir el informe que recoge los estudios de una veintena de científicos en diferentes materias a las administraciones competentes en la aprobación del proyecto de Fertiberia para que consideren estos y ofrecer mayor garantía al único proyecto posible que hay sobre la mesa”. FUENTE: Ayuntamiento de Huelva