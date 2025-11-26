El PSOE exige un plan de choque y atribuye el deterioro sanitario a la gestión del Gobierno andaluz

González Bayo alerta sobre las miles de pruebas pendientes y acusa a Moreno Bonilla de “abandonar a la provincia»

Miércoles, 19 de noviembre de 2025. La parlamentaria onubense Pepa González Bayo ha trasladado este miércoles la preocupación del PSOE por los retrasos acumulados en pruebas diagnósticas en el Hospital Juan Ramón Jiménez, en un momento en el que persiste la controversia generada por la paralización temporal de los cribados de cáncer de mama en Huelva. Según ha declarado, la situación afecta a miles de pacientes que esperan estudios esenciales para confirmar o descartar enfermedades.

González Bayo ha mencionado la estimación de 40.000 pruebas diagnósticas pendientes en el Juan Ramón Jiménez, una cifra que coincide con advertencias difundidas previamente por profesionales sanitarios y colectivos en defensa de la sanidad pública, aunque la Junta de Andalucía no ha publicado datos oficiales que permitan confirmar el volumen exacto de retraso. La parlamentaria ha afirmado que estos tiempos de espera prolongados generan dolor e incertidumbre en la ciudadanía.

Durante su intervención, la portavoz socialista ha denunciado recortes de personal médico, de enfermería y de administración, así como cierres de alas hospitalarias y centros de salud. También ha señalado una reducción presupuestaria en los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena para el ejercicio 2025, si bien no existe a fecha de hoy un desglose oficial que concrete este ajuste por provincias.

González Bayo ha atribuido la situación a un “modelo ideológico” aplicado por el Gobierno andaluz, al que acusa de favorecer el crecimiento de la sanidad privada mediante la acumulación de listas de espera en el sistema público. Según ha expuesto, quienes cuentan con recursos económicos pueden acudir a centros privados para adelantar diagnósticos, mientras que quienes no disponen de esa posibilidad ven agravadas sus dolencias mientras aguardan una cita o una prueba pendiente.

La parlamentaria ha reclamado un “plan de choque urgente” dotado de recursos específicos para reforzar la plantilla sanitaria y agilizar la atención en los hospitales públicos de la provincia. También ha relatado su propia situación personal, explicando que lleva seis meses esperando una prueba diagnóstica por una ciática, y ha asegurado que esta circunstancia se repite “en miles de personas” en Huelva.

González Bayo ha concluido preguntando al Gobierno andaluz por qué no se adoptan medidas específicas para la provincia y ha calificado a Huelva como “la más maltratada desde el punto de vista sanitario”, reiterando que su formación continuará denunciando lo que considera un deterioro sostenido del sistema asistencial público.