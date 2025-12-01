Retraso en las contrataciones anunciadas para reforzar la Atención Primaria en Huelva

SATSE denuncia que faltan por incorporar 31 profesionales en los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña

El sindicato reclama información precisa sobre el destino de los nuevos recursos

Lunes, 1 de diciembre de 2025. El retraso en la incorporación de los refuerzos comprometidos para Atención Primaria en la provincia ha generado preocupación en el Sindicato de Enfermería, SATSE, que ha advertido este lunes en un comunicado que las contrataciones anunciadas por el Gobierno andaluz no se han materializado en los términos previstos. Según la organización, los contratos debían iniciarse el 1 de diciembre, pero la Administración sanitaria no ha completado las incorporaciones previstas.

De acuerdo con los datos trasladados por el sindicato, solo se han contratado seis enfermeras/os de las veintidós anunciadas en el último Consejo de Gobierno, lo que deja pendientes dieciséis incorporaciones en los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña. A ello se suma que tampoco se ha procedido a la contratación de los quince fisioterapeutas comprometidos para estos mismos distritos, ni de los cuatro fisioterapeutas contemplados en el acuerdo de Atención Primaria de 2023 para Ayamonte, Aljaraque, Trigueros y Almonte.

SATSE señala que las direcciones de ambos distritos han justificado la falta de contratación de enfermeras/os por la ausencia de cupos médicos creados, y el retraso en la incorporación de fisioterapeutas por problemas de espacio. El sindicato considera que estas razones no explican la demora en la llegada de refuerzos que califica de necesarios para la provincia.

La organización recuerda que tampoco ha recibido información sobre la distribución concreta de los nuevos recursos, pese a haber solicitado aclaraciones a mediados de noviembre. En esa petición, SATSE preguntaba por el destino de las enfermeras/os y fisioterapeutas anunciados y por la situación de un grupo de profesionales inicialmente previstos para equipos comunitarios y posteriormente adscritos a un hospital, lo que ha reducido la cobertura en centros de salud.

El sindicato pide transparencia en la planificación de recursos humanos y reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como un calendario detallado de actuaciones. Advierte también de que el retraso afecta a la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria en la provincia, y anuncia que continuará exigiendo que las incorporaciones se ejecuten en los términos establecidos.