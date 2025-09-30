En Andalucía se han contabilizado 67.555 personas extranjeras dadas de alta como autónomas, lo que representa el 11% de los 588.666 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En el último año, el trabajo por cuenta propia ha sumado más de 8.000 personas en la comunidad y el 55% de ese incremento corresponde a población migrante, un total de 4.439 nuevas altas.

Martes, 30 de septiembre de 2025. La Unión UATAE Andalucía ha celebrado este martes los datos que reflejan el papel decisivo de quienes llegan de otros países en el tejido productivo andaluz. El crecimiento se mantiene mes a mes: solo entre julio y agosto se han registrado 102 nuevas afiliaciones extranjeras. Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China son los países que más cotizantes aportan. Según la Tesorería General de la Seguridad Social, de los trabajadores autónomos extranjeros, 41.036 no proceden de la Unión Europea, frente a los 26.519 que sí tienen origen comunitario.

En el conjunto del Estado se ha alcanzado un máximo histórico de 3.047.089 afiliados al RETA, de los que el 14% son extranjeros. Su presencia resulta clave en sectores tradicionales, aunque también se ha registrado un aumento en ocupaciones altamente cualificadas: en el último año, el número de autónomos extranjeros ha crecido un 28,5% en el sector de la Información y Comunicaciones y un 18,1% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.

El secretario general de UATAE Andalucía, Pepe Galván, ha subrayado que “el futuro de nuestra comunidad necesita a personas migrantes”. La organización desarrolla programas de información, asesoramiento y formación, además de colaboraciones con consulados y asociaciones, como el Consulado de Colombia en Sevilla o entidades brasileñas. Entre sus iniciativas se encuentran el Canal Migrante, el Punto Integra y proyectos para frenar la despoblación, en los que se plantea la llegada de población migrante a municipios rurales con menor coste de vivienda y carencias de servicios básicos.

En esta línea, UATAE Andalucía ha presentado a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo el proyecto “Proyectando y consolidando el autoempleo en Andalucía. Tu plan”, con el objetivo de promocionar y fomentar el autoempleo en la comunidad.