SATSE denuncia que el SAS ha suprimido enfermeras ya asignadas a las plantillas de verano, incumpliendo compromisos previos y generando caos organizativo.

Domingo, 6 de julio de 2025. El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado este jueves que el Distrito Sanitario Huelva Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está recortando personal de Enfermería durante la temporada estival, a pesar de haber anunciado públicamente un refuerzo de plantilla. Según el sindicato, esta contradicción entre los datos institucionales y la realidad asistencial se traduce en una “grave sobrecarga” para las enfermeras que permanecen en los centros de salud, especialmente en las zonas con mayor afluencia turística.

SATSE sostiene que los recortes se han producido sin explicación ni justificación, y que afectan a entre uno y dos profesionales por centro. El personal había sido previamente asignado como parte de la planificación de verano, lo que, a juicio del sindicato, demuestra una falta de transparencia y un incumplimiento de los compromisos adquiridos con los equipos directivos.

La organización sindical califica de “puro maquillaje” los anuncios del SAS sobre refuerzos estivales, y advierte de que esta reducción de recursos humanos compromete la seguridad y la continuidad de los cuidados, además de vulnerar el derecho de los profesionales a una planificación estable.

SATSE exige al Distrito una aclaración inmediata sobre los criterios utilizados para anular parte del personal concedido inicialmente, y reclama garantías para que esta situación no se repita en futuras campañas. Además, no descarta intensificar las acciones de presión y denuncia si no se corrige de forma urgente esta situación.

El sindicato concluye que la defensa de una asistencia digna, segura y de calidad para la ciudadanía —también durante las vacaciones de verano— pasa por una gestión sanitaria “rigurosa, coherente y transparente”, sin juegos con cifras que oculten los recortes.