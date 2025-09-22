Del 25 al 29 de septiembre. Inauguración: jueves 25, 22:00, bajo la portada del recinto ferial. Sábado 27, 64ª Fiesta de la Vendimia del Condado (Plaza de España). Acceso libre a 27 casetas.

Feria con sello palmerino: programación musical nocturna y medidas de inclusión (atracciones sin música 19:00–21:00) y disfrute en familia (Día del Niño el lunes).

Jueves, 25 de septiembre de 2025. La Real Feria abre el jueves con el encendido del alumbrado a las 22:00 y el corte de la cinta bajo la portada. Durante cuatro días, el recinto ferial vuelve a ser punto de encuentro y paseo, con casetas abiertas y programación musical. El sábado, la Plaza de España acogerá la 64ª Fiesta de la Vendimia del Condado, acto central que celebra los vinos y licores de la comarca y en el que se nombrará Capataz de Honor a María José Suárez y Mantenedor a El Cid.

La agenda musical se reparte por las noches: el viernes, a las 20:00, actuará la chirigota Los Disléxicos, y a la 1:00 está previsto el concierto de Álvaro García; el domingo, a las 22:00, llegará Manguara. El cierre será el lunes 29 a las 23:00 con fuegos artificiales.

La feria incorpora medidas para públicos sensibles al ruido: las atracciones funcionarán sin música entre las 19:00 y las 21:00. El lunes será el Día del Niño, con precio reducido (2,50 € por atracción; el resto de días, 3,50 €). Habrá refuerzo de seguridad coordinado con los cuerpos policiales y Protección Civil, además de desfibrilador y primeros auxilios. Un tren turístico facilitará el acceso al recinto y se habilitará servicio de guardería.

Reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, la Feria de La Palma hunde sus raíces en 1398, cuando Enrique III concedió el privilegio de celebrarla en torno al 8 de septiembre para favorecer el poblamiento. El actual recinto se estrenó en 2004, manteniendo el pulso de una tradición que hoy combina historia, vendimia y convivencia.