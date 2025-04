RAFAEL TERÁN, PERIODISTA, por Juan Cobos Wilkins

El veterano periodista onubense recibe la Medalla de Honor del Colegio de Periodistas de Andalucía

Martes, 1 de abril de 2025. Hay personas cuyo nombre ya nos invoca un espacio, nos traslada a un ámbito, a un quehacer. Es el caso de quien acaba de recibir la Medalla de Honor del Colegio de Periodistas de Andalucía, Rafael Terán Giménez de Cisneros. Rafa Terán. Lo pronunciamos así, incluso rápidamente unidos, engarzados, nombre y primer apellido, Rafaterán, y nos llega de inmediato el sonido de ondas hertzianas en una emisora radiofónica, la imagen en movimiento de una pantalla televisiva, el olor a tinta en papel de periódico recién impreso, que es, para un periodista, como el del café humeante en la mañana o el de pan candeal horneándose. Lo decimos y aparece ante nuestros ojos el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, en el que él ha puesto alma, corazón y vida, que cantaban Los Panchos. Y si vocalizamos sus sílabas lentamente, junto a todo esto, apreciaremos el sabor a periodismo limpio, como página blanca que se lava en el río no contaminado, ajeno a las aguas turbias que bajan con sustancias alteradoras de la información veraz.

Por la corriente de ese río es por la que siempre ha navegado, a veces contracorriente, una carrera que comenzó con Iñaki Gabilondo en Radio Sevilla y ha seguido en Huelva: Radio Juventud, Radio Cadena Española, Agencia EFE, ABC, El Correo, Diario 16, jefe de informativos en RNE, delegado de TVE… hasta llegar a presidir la Asociación de la Prensa de Huelva. La Medalla con la que ahora los compañeros de profesión acaban de premiarle (y es difícil y honra que sean tus propios colegas quienes te distingan) y el anterior Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales hablan de su entrega a la profesión desde ese periodismo de trinchera diaria, a pie desnudo de la calle, el que se entiende como servicio público y se esfuerza en que también se comprenda la distinción entre comunicación e información, esa línea temblorosa, difusa, conquistadora por asalto de estos tiempos y que no deja de ser un disfraz para el vocerío y barra libre de la rentable y manipulada confusión. Contra las falsas noticias, contra la intrusión permanente de intereses políticos, de poderes económicos, de fantasmagóricas ambiciones movidas desde intangibles nubes o canibalismos emboscados, se ha rebelado siempre la voz de Rafael Terán (recuerdo que tuve el placer de compartir una fértil conversación sobre estos temas con él y con Rosa María Calaf, querida y admirada amiga común). Pero, cuidado, quien confunda su educación con debilidad, yerra; sus buenas formas con fragilidad, se equivoca; su templanza con sometimiento, se confunde. Sus palabras atesoran firmeza y contundencia y así lo ha demostrado públicamente cuando ha sido preciso, necesario, justo.

El onubense José Isidoro Morales, amigo del ilustrado Jovellanos, fue quien logró que en la Constitución de 1812 se incluyera la libertad de prensa como derecho de la ciudadanía. No es de extrañar que un año después tuviese que exiliarse en Francia; sin retornar a España, Morales murió en París en 1818. Quizás esto nos implique, o nos debiera implicar, a los onubenses, y más a quienes somos periodistas, en la defensa de la imprescindible libertad de prensa en estos días oscuros que confunden churras con meninas (sí, he escrito meninas, no es error ni errata, y lo hago porque tan grande y grave es la confusión) y Terán, sevillano de nacimiento, onubense por voluntad, deviene en ejemplo de ese espíritu. Un espíritu que es, sin paradoja, corpóreo, tangible, y rastreador en busca de los valores que nos deja tatuados el abrazo ético con la humanidad.

Juan Cobos Wilkins

(Premio Internacional Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y los Derechos Humanos)

Rafael Terán, Medalla de Honor del Colegio de Periodistas de Andalucía El periodista onubense Rafael Terán ha recibido este fin de semana la Medalla de Honor del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, una distinción que reconoce su trayectoria profesional y su compromiso constante con los valores esenciales del periodismo: rigor, ética y vocación de servicio público. Terán, figura ampliamente reconocida en el ámbito de la comunicación en Huelva y en el conjunto de Andalucía, ha desarrollado una carrera marcada por la coherencia, la honestidad informativa y el impulso asociativo de la profesión. Fue presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva durante más de una década y desempeñó también funciones directivas en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), donde defendió con firmeza la necesidad de dignificar la profesión en un contexto de transformación y creciente precariedad. La entrega del reconocimiento tuvo lugar en un acto celebrado en Isla Cristina, organizado por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que en los últimos años ha consolidado su papel como entidad de referencia para la defensa del ejercicio profesional en la comunidad autónoma. La Medalla de Honor otorgada a Rafael Terán se suma a otras distinciones concedidas por esta institución a figuras relevantes del periodismo andaluz, como el título de Colegiado de Honor a título póstumo entregado recientemente a los hijos de Jesús Hermida. En el caso de Terán, la distinción subraya la calidad de su trabajo en los medios y su impulso constante a la vertebración del colectivo periodístico andaluz, su defensa de la libertad de prensa y su compromiso con la función social del periodismo. Bajo su liderazgo, la Asociación de la Prensa de Huelva impulsó iniciativas formativas, actividades culturales y proyectos de defensa de la memoria histórica del periodismo local, entre los que destaca la recuperación del legado de figuras clave como el propio Hermida o el decano del periodismo onubense, Francisco Elías. Rafael Terán ha sido también impulsor del Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva, concebido como espacio de reflexión, archivo y homenaje a la trayectoria profesional del comunicador que revolucionó la televisión española desde Nueva York. Su labor en este proyecto ha sido ampliamente reconocida por las instituciones locales y por el propio Colegio Profesional, que ha valorado su capacidad para trascender la inmediatez informativa y apostar por una mirada crítica, de largo alcance y vocación pública. La distinción ahora recibida responde al reconocimiento acumulado de una trayectoria coherente y respetada, en la que Rafael Terán ha contribuido de forma decisiva a sostener y prestigiar una profesión que, como él mismo ha defendido en numerosas ocasiones, “sólo tiene sentido si está al servicio de la ciudadanía”. El acto de entrega de la Medalla de Honor fue también un homenaje al compromiso silencioso, sin estridencias, de quienes han entendido el periodismo como una forma de estar en el mundo: con mirada crítica, con rigor informativo, y con la convicción de que cada palabra publicada tiene consecuencias. Un reconocimiento que, en el caso de Rafael Terán, resulta tan merecido como indiscutible.