Los socialistas cuestionan el incremento del Periodo Medio de Pago y el bloqueo de 1,5 millones destinados a nóminas

El concejal Francisco Muñoz niega tensiones de tesorería y sostiene que las cifras del PSOE “no se corresponden con la realidad”.

Martes, 2 de diciembre de 2025. El PSOE de Huelva ha denunciado este martes que el Ayuntamiento de Huelva acumula 841 facturas fuera del plazo legal por un importe total de 7,5 millones de euros, según los datos del tercer trimestre expuestos durante el pleno municipal de la pasada semana. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Baluffo, ha advertido de que este retraso afecta a proveedores y autónomos y ha señalado que el último dato del Ministerio de Hacienda correspondiente al mes de septiembre sitúa el Periodo Medio de Pago en 57 días, muy por encima del límite legal. En su intervención ha recordado que el anterior mandato dejó ese indicador en 24,3 días.

El portavoz socialista ha cuestionado además la decisión del Gobierno local de declarar «no disponibles» cerca de 1,5 millones de euros de la partida destinada a nóminas. Baluffo ha preguntado directamente “de dónde piensa sacar los recursos necesarios para garantizar el pago de las nóminas”, y ha añadido: “¿A qué partidas se les va a quitar ese dinero? ¿De qué inversiones se va a detraer? ¿Qué servicios o áreas municipales van a verse recortadas para poder garantizar los sueldos?”.

Baluffo ha vinculado este escenario con la subida de impuestos aprobada por el actual equipo de gobierno. En ese contexto ha señalado que “los onubenses pagamos hoy más, pero el Ayuntamiento paga peor y esa es a día de hoy la única realidad que vivimos en este ayuntamiento”.

Respuesta del equipo popular

Tras conocer la denuncia del PSOE, el concejal de Economía, Francisco Muñoz, ha respondido que las cifras presentadas por el PSOE no se corresponden con la situación real del Ayuntamiento. Ha asegurado que el estado económico municipal “ha sido la mejor de la última década” y ha defendido que el cálculo interno del Periodo Medio de Pago sitúa septiembre en 14,34 días, con valores más bajos en meses anteriores, y siempre dentro del máximo legal. Ha precisado que “en ningún momento de este año” se ha superado el límite de treinta días.

Muñoz ha rechazado también que exista riesgo para las nóminas, y ha sostenido que la partida declarada no disponible corresponde a un sobrante dentro del propio crédito, y afirmado que “ha sobrado dinero… no es que falte, sino que sobra”. Muñoz ha añadido que la consignación inicial contemplaba la totalidad prevista y que el gasto final ha sido menor por bajas y otras circunstancias.

El concejal popular ha cuestionado igualmente la cifra de 7,5 millones en facturas pendientes. Ha dicho que desconoce el origen del dato y ha advertido de que afirmaciones de ese tipo pueden generar inquietud entre proveedores. “No sé si lo sacan del tebeo”, ha señalado.

La jornada ha dejado dos versiones irreconciliables sobre la situación económica municipal. El PSOE ha basado sus advertencias en la liquidación del tercer trimestre y en el dato publicado por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno local ha defendido su propio registro mensual y ha negado cualquier tensión de tesorería. El contraste entre los 57 días atribuidos por Hacienda y los 14,34 días del cálculo municipal mantiene abierta la discusión sobre el estado real de las cuentas del Ayuntamiento de Huelva.