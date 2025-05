“ Durante años hemos vivido la gran estafa política del PP respecto al AVE; hoy hay contratos, publicaciones y realidades”, afirma Gustavo Cuéllar, vicesecretario general de los socialistas onubenses.

Martes, 13 de abril de 2025. El vicesecretario general del PSOE de Huelva y alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha asegurado este martes que el proyecto de Alta Velocidad entre Huelva y Madrid “ya está en marcha” y ha avanzado que más de quince empresas se encuentran trabajando actualmente en su desarrollo. Cuéllar ha celebrado que el procedimiento de adjudicación ha quedado cumplido en el primer trimestre del año, tal y como había comprometido el Ministerio de Transportes, y que el proyecto pasará ahora a fase de ejecución.

Según ha explicado, la información ha sido confirmada por el propio ministro Óscar Puente, tanto en declaraciones públicas como mediante una comunicación por escrito remitida a una ciudadana de la provincia de Huelva. “Se abre el periodo para que, una vez adjudicado el proyecto, podamos hablar de la elaboración y ejecución del mismo como obra física”, ha afirmado el dirigente socialista.

Cuéllar ha insistido en que el proyecto cuenta con una fecha límite de ejecución ya fijada: el año 2029. Ha precisado, sin embargo, que esta fecha representa el plazo tope establecido, y que la obra podría estar finalizada antes si los procesos de adjudicación y ejecución lo permiten. “No quiere decir que esté en 2029. Esa es la fecha máxima. Obviamente va a depender de cuándo se abra en su momento tanto la adjudicación del proyecto como de ejecución. Puede haber mejora de tiempos y plazos”, ha indicado.

Durante su intervención, Cuéllar ha acusado al Partido Popular de haber “utilizado” durante años el asunto del AVE “contra la gestión del Gobierno central” y de haber protagonizado lo que ha definido como “la gran estafa política del Partido Popular respecto al AVE”. Ha recordado otros anuncios que nunca se materializaron, como el del hospital materno-infantil, y ha reivindicado el cumplimiento de los compromisos por parte del actual Ejecutivo. “Hoy este equipo de Gobierno sí consigue cumplir los objetivos en plazo y en tiempo”, ha afirmado.

“El AVE va a ser una realidad”, ha dicho, y ha subrayado que el proyecto no solo está adjudicado, sino que la fecha de ejecución aparecerá tanto en el propio documento como en los pliegos del contrato. “Hechos y no palabras. Contratos, publicaciones y no palabras. Realidades y no palabras”, ha remachado.

15 ofertas y 34 empresas para los proyectos del AVE entre Huelva y Sevilla El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado la recepción de 15 ofertas —3 de empresas individuales y 12 presentadas por uniones temporales de empresas (UTE)— para redactar los proyectos básicos y constructivos del trazado que unirá Huelva con Sevilla mediante una nueva Línea de Alta Velocidad (LAV). En total, las ofertas agrupan a 34 empresas de ingeniería, y el contrato, licitado a través de Adif Alta Velocidad, tiene un presupuesto de 39 millones de euros. La actuación comprende la redacción de los proyectos en cinco tramos, definidos a partir del estudio informativo aprobado en diciembre de 2024. Estos documentos serán la base para las obras de construcción y permitirán iniciar los trámites de información pública una vez completada la redacción de los proyectos básicos. El nuevo corredor tendrá una longitud aproximada de 95,5 kilómetros, en ancho estándar y con una velocidad de diseño de hasta 350 km/h, y será totalmente independiente de la línea convencional actual. El objetivo es reducir los tiempos de viaje ferroviario entre Huelva y Sevilla a 25 minutos, frente a la hora y media de los servicios actuales. Además de mejorar la conectividad con la capital andaluza, la nueva LAV facilitará la movilidad entre Huelva y el resto del país al integrarse en la red nacional de alta velocidad. Los cinco tramos en licitación son: Lote 1 (8,2 millones €): Majarabique–Valencina de la Concepción. Incluye un nuevo nudo ferroviario con tres ramales (Huelva-Madrid, Madrid-Huelva y Huelva-Sevilla), cinco viaductos (dos sobre carretera, dos sobre la LAV Madrid-Sevilla y uno sobre la línea convencional), y un trazado de 8,1 km que abarca los viaductos del Guadalquivir y de Camas.

