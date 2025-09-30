La programación se extiende del 4 de octubre al 29 de noviembre en el Teatro Municipal con espectáculos para todos los públicos

Jueves, 2 de octubre de 2025. El Ayuntamiento de Trigueros ha presentado la programación cultural de otoño que llenará de actividad el Teatro Municipal entre el 4 de octubre y el 29 de noviembre. La propuesta reúne teatro, música, danza y humor en una agenda que busca atraer a públicos de todas las edades.

El ciclo se inaugura este sábado 4 de octubre con la comedia ‘La curva de la felicidad’, de Descalzo Producciones, con el actor Gabino Diego. La oferta de octubre incluye también teatro infantil con ‘Ikun, la princesa del agua’ (11 de octubre) y la actuación del humorista Agustín Jiménez (18 de octubre).

La programación de noviembre arranca el día 1 con el espectáculo familiar ‘Semillas de invierno’. A continuación, se representará la obra ‘Divinas palabras’ de la compañía Atalaya (8 de noviembre), el montaje de danza y circo ‘Empaque’ de Chicharrón Circo Flamenco (13 de noviembre), y el espectáculo ‘Deshielo’ de La Coja Danza (15 de noviembre).

El 21 de noviembre llegará el musical ‘El Fantasma de la Ópera’ de La Barbarie, mientras que el día 22 tendrá lugar el tradicional concierto de Santa Cecilia, con la Coral Polifónica Gaudeamus, la Asociación Músico Cultural ‘José del Toro Camacho’, la banda juvenil y el Conservatorio Elemental de Música. El cierre será el 29 de noviembre con la obra clásica ‘El perro del hortelano’, a cargo de Vania Producciones.

Las entradas tienen precios entre 5 y 12 euros, salvo el concierto de Santa Cecilia, que será gratuito. Pueden adquirirse de forma anticipada en la biblioteca pública municipal, en la taquilla del teatro dos horas antes de cada función y a través de la web www.giglon.com.