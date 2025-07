Bella Verano y Berta Centeno acusan al Gobierno de “dejar atrás a Huelva” por el acuerdo con Cataluña, pero omiten que la provincia ya tiene asignadas inversiones históricas que sus propios gobiernos anteriores paralizaron.

Miércoles, 16 de julio de 2025. La diputada nacional del Partido Popular por Huelva, Bella Verano, ha denunciado este miércoles que la financiación singular para Cataluña pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de la Generalitat comprometerá las inversiones del Estado en la provincia onubense. En una nota de prensa distribuida por el PP de Huelva, Verano sostiene que “cuando el Estado tenga menos dinero, aún menos le va a llegar a Huelva, que seguirá siendo la gran olvidada del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Sin embargo, ni ella ni la también interviniente Berta Centeno —secretaria general del PP de Huelva y parlamentaria andaluza— aportan una sola cifra concreta, ni un dato documental que respalde semejante afirmación. De hecho, sus declaraciones contradicen la información oficial contenida en los Presupuestos Generales del Estado y en los informes de ejecución presupuestaria de los últimos años, en los que se refleja un volumen de inversión en la provincia de Huelva que, en numerosos ámbitos, supera al de etapas previas de gobiernos del Partido Popular.

En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 —los últimos aprobados hasta la fecha—, Huelva aparecía con inversiones estatales previstas por valor de 262 millones de euros, una cifra que triplicaba la de 2018, cuando el PP abandonó el Gobierno. Entre las partidas más relevantes figuraban las correspondientes al desdoble de la N-435 (tramo San Juan del Puerto-Beas), las mejoras en la línea ferroviaria Huelva-Zafra y las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica en materia de infraestructuras hidráulicas. Ninguna de estas inversiones fue presupuestada ni ejecutada durante los años del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque fueron prometidas repetidamente en campaña electoral.

La diputada Verano también cita la situación “de abandono” de las carreteras, los ferrocarriles y el sistema hidráulico onubense. Pero en lugar de señalar a los responsables de que dichas infraestructuras no estén hoy operativas —los sucesivos ejecutivos del PP que paralizaron proyectos ya licitados o los gobiernos autonómicos que llevan años sin actuar sobre su competencia hidráulica—, prefiere proyectar su enfado contra un acuerdo de financiación que ni siquiera está concretado, ni mucho menos aprobado por el Congreso.

En este sentido, el argumento central del PP es que el reconocimiento de singularidades fiscales o financieras a Cataluña es sinónimo de privilegios frente a territorios como Andalucía. Pero omiten recordar que, durante su mandato, el propio Mariano Rajoy activó un sistema paralelo de financiación singular a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que Andalucía también se benefició. Y que, por tanto, la idea de adaptar los mecanismos de financiación a determinadas circunstancias territoriales no es nueva ni exclusiva del actual Gobierno.

Por su parte, Berta Centeno sostiene que el Gobierno de Juan Moreno Bonilla “irá donde haga falta para evitar que las comunidades autónomas más ricas tengan más financiación que las que tienen menos recursos”. Lo dice desde una Junta de Andalucía que acaba de firmar, sin despeinarse, un acuerdo con el Gobierno central para la condonación parcial de deuda a comunidades autónomas, incluida Andalucía, y que ha recibido en 2024 un récord de financiación autonómica: más de 27.000 millones de euros.

Ni Verano ni Centeno mencionan que el modelo de financiación autonómica vigente fue aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y avalado por el PP en comunidades como Madrid, Galicia o Castilla y León, y que ese modelo sigue sin modificarse porque los gobiernos autonómicos, incluida Andalucía, no han logrado consensuar una reforma común.

Mientras se demoniza cualquier avance del diálogo político con Cataluña, en Andalucía se aplican sin sonrojo medidas excepcionales como las ayudas a la sequía, los fondos europeos o la flexibilización del déficit, sin que nadie lo califique de trato preferente. Lo que el PP de Huelva no admite es que la redistribución de recursos no se mide en cuñas publicitarias sino en presupuestos ejecutados, y que si Huelva sigue teniendo un déficit estructural en infraestructuras no es porque haya catalanes con cupo, sino porque durante décadas ha habido políticos —también del PP— que han votado presupuestos lesivos para esta provincia.