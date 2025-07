Los senadores del PP se desentienden de una gestión que también llevan años sin impulsar

El túnel de San Silvestre y el AVE: proyectos con avances bloqueados por la inercia de todas las administraciones

Martes, 22 de julio de 2025. No hay verano sin campaña, ni nota de prensa sin enemigo. Esta vez, el Partido Popular de Huelva ha vuelto a cargar contra el Gobierno central con su retórica habitual de “abandono” y “dejadez”, como si la provincia fuera un barco sin timón mientras Pedro Sánchez y María Jesús Montero navegan, según su relato, hacia puertos catalanes y vascos. La acusación no es nueva, pero sí reincidente. La firman los senadores Carmelo Romero y Juan Manuel González, quienes sostienen que Huelva sufre el “abandono” del Ejecutivo socialista en forma de obras paralizadas, promesas incumplidas y un supuesto agravio territorial con otras comunidades.

El problema es que el guion ya no resiste ni el más somero contraste con los hechos. Ni el archivo histórico ni el edificio de la Subdelegación del Gobierno se paralizaron por arte de Moncloa. Ni el túnel de San Silvestre ni la Alta Velocidad languidecen por voluntad política. En todos los casos, lo que hay es una combinación de lentitud burocrática, trámites técnicos interminables, falta de ejecución presupuestaria… y una nada menor cuota de responsabilidad por parte de las administraciones que gobierna el propio PP.

Carmelo Romero afirma que las obras del edificio de la Subdelegación de Huelva “llevan estancadas siete años”. Esa cronología, si es cierta, incluiría el periodo en que el propio Partido Popular ocupaba el Gobierno central. Si durante todo ese tiempo no se ha reactivado el proyecto, cabe preguntarse si alguien del PP onubense ha exigido algo más que notas de prensa. Lo mismo ocurre con el Archivo Histórico: una obra prometida desde hace más de dos décadas, con concursos convocados en 2007 y retrasos acumulados bajo gobiernos de distinto signo, pero que ahora se presenta como un baldón exclusivo del PSOE.

Tampoco se sostiene el argumento de que el túnel de San Silvestre esté “bloqueado” por el Ejecutivo central. En 2022 se aprobó la declaración de impacto ambiental, el proyecto básico y la viabilidad técnica. Desde entonces, el gran silencio ha sido compartido: el Ministerio no ha adjudicado, pero la Junta tampoco ha presionado ni condicionado sus propias competencias. Y sobre la Alta Velocidad, lo cierto es que la Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo se publicó en el BOE en octubre de 2024. Nada de eso parece contar para Romero y González, que prefieren apuntar a Madrid aunque el expediente siga sin resolver trámites previos.

Más grave aún es la insinuación —clásico recurso del argumentario más rancio del PP— de que mientras Huelva espera, el Gobierno de Sánchez atiende con celeridad las “peticiones de los representantes independentistas de Cataluña y el País Vasco”. No aportan ni un ejemplo. No citan un proyecto. Ni siquiera se molestan en explicar qué tiene que ver el edificio de la Subdelegación de Huelva con los pactos de investidura. Porque no se trata de informar: se trata de instalar una idea. Y si hace falta caricaturizar al adversario y dividir al país en “los que reciben” y “los que sufren”, mejor que mejor.