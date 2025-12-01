La muestra reúne 72 piezas en formato 7,6 x 7,6 cm creadas específicamente para esta propuesta

Podrá visitarse hasta el 10 de enero en la calle Miguel Redondo

Martes, 2 de diciembre de 2025. La galería Espacio 0 inaugura este jueves, 4 de diciembre, a las 20:00 horas, la exposición colectiva Post-It, en la que participan seis artistas: Gema Atoche, Rosa Cano, Carmen Chofre, Johanna Failer, Verónica Márquez y Laura Ríos. La propuesta parte del reto de trabajar en un formato reducido, centrado en la síntesis, la precisión y la memoria.

La muestra está compuesta por 72 piezas, doce de cada autora, todas ellas realizadas específicamente para esta exposición en un tamaño de 7,6 x 7,6 centímetros, equivalente al de las hojas adhesivas que dan título a la muestra. Las obras abarcan diversas técnicas y soportes, con enfoques que dialogan en torno a la contención, el recuerdo y la fuerza expresiva del pequeño formato.

Post-It podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2026 en Espacio 0, situada en el número 52 de la calle Miguel Redondo, en horario de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 11:30 a 13:30 horas. La entrada es libre.