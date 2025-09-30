La oposición en bloque tumbó el pasado viernes los incrementos impuestos gracias al «voto de calidad» de la Alcaldesa aprovechando la ausencia de Gabriel Cruz por coincidir los plenos con las sesiones del Congreso.

La respuesta del equipo de gobierno arroja dudas sobre la voluntad del PP de cumplir la orden emanada del Pleno.

Jueves, 2 de octubre de 2025. El Pleno del Ayuntamiento de Huelva del pasado viernes, 26 de septiembre infligió un varapalo al equipo de gobierno liderado por la popular Pilar Miranda y aprobó, por mayoría absoluta, una moción socialista que ordena revertir las subidas de impuestos y tasas municipales aplicadas en los dos últimos años por el Partido Popular en solitario. La moción salió adelante con los votos de PSOE, Vox y Con Andalucía, frente al rechazo del PP, que quedó en minoría. El mandato es inequívoco: deshacer las subidas impuestas gracias al “voto de calidad” de Pilar Miranda, utilizado en plenos en los que se produjo un empate por celebrarse en ausencia del ex alcalde Gabriel Cruz, quien asistía a sesiones del Congreso como diputado electo por la Provincia de Huelva. La incógnita tras la votación del pasado viernes es evidente: ¿cumplirá la Alcaldesa lo ordenado por la mayoría, o, como apuntó su portavoz durante el debate, buscará vías para ignorar lo aprobado?

Herencias recibidas y disparidad de datos, reproches mutuos entre PSOE y PP

El portavoz socialista, Francisco Baluffo, defendió la moción de su grupo denunciando que “desde el lunes 15 de septiembre los onubenses ya están pagando en sus recibos la subida del 15% del IBI”, aprobada por el PP en julio de 2024 y ratificada en octubre con el voto de calidad de Miranda. “Una medida que nunca contó con mayoría política real y que se impuso de espaldas a la ciudadanía”, afirmó. Baluffo recordó que en menos de dos años el PP ha aprobado “una auténtica cascada de subidas” que incluyen la elevación de la plusvalía al máximo legal, la eliminación de bonificaciones y dos incrementos del precio del agua, además del propio IBI. “Una mentira más de una alcaldesa que pasará a la historia de Huelva por ser la alcaldesa del sablazo fiscal a las familias”, dijo.

El portavoz socialista insistió en el contraste con el modelo de gestión del equipo de gobierno anterior liderado por el ex alcalde Cruz. Recordó la situación heredada por el PSOE tras veinte años de gobiernos del PP: “un Ayuntamiento con 400 millones de euros de deuda y un severo plan de ajuste”. Y, frente a ello, subrayó que “no sólo no se subió ningún impuesto, sino que se aplicaron todas las bonificaciones posibles, logrando que la presión fiscal se redujera en más de cuatro puntos”. Según Baluffo, la diferencia entre ambos modelos es evidente: “nosotros bajamos impuestos, ustedes han subido todos en menos de dos años”.

Baluffo también presentó datos concretos para desmentir al PP en materia de gestión: “el periodo medio de pago a proveedores se fija hoy en 56,97 días. En mayo de 2023 lo dejamos en 24. Hoy está más que duplicado. Esa es la realidad de su gestión”. El socialista anunció además que su grupo estudia la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra las subidas aprobadas con el voto de calidad de la alcaldesa en plenos celebrados cuando Gabriel Cruz no podía acudir porque el PP se negaba a cambiar la fecha de las sesiones.

En nombre del PP intervino el Segundo Teniente de Alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, quien contrapuso sus propios datos a los de los socialistas y trató de desacreditar la iniciativa del PSOE. El portavoz popular aseveró, por ejemplo, que, frente a lo dicho por Baluffo, el PP ha reducido el periodo medio de pago a proveedores de 66 a 19 días (un dato contestado por el socialista, que lo desmintió en su réplica y acusó al Teniente de Alcaldesa de “engañar a los onubenses”).

Muñoz aseguró que “esta moción no va de aliviar a los vecinos, va de devolver a un modelo que Huelva ya conoce y que le salió caro. Hoy se nos pide una bajada en la que no se explica cómo se paga, cuándo se aplica ni con qué se sostiene. Es un brindis al sol interesante”. Argumentó que se trataba de una propuesta “populista” y llegó a calificarla de “humo y ruido”. Finalmente, el número tres del equipo de gobierno de Pilar Miranda defendió que las subidas eran necesarias para “consolidar la estabilidad financiera” y elevó el debate a la política nacional: “su partido en Madrid ha aprobado 94 subidas de impuestos a todos los españoles”, reprochó al portavoz socialista, “y aquí se presentan como adalides de la rebaja fiscal”.

La viceportavoz del partido de extrema derecha Vox, María López, anunció que su grupo apoyaría la moción porque “desde que entramos a formar parte en este Ayuntamiento nos hemos opuesto siempre a cualquier subida de impuestos a los onubenses”. López reprochó al PP sus promesas en campaña electoral de reducir la carga fiscal y que, sin embargo, “fue llegar a la alcaldía y empezaron a subir los impuestos”. La portavoz de Vox también criticó que fuera el PSOE quien presentara la iniciativa. “Nos sorprende, porque cuando gobernaron este Ayuntamiento no bajaron ni un solo impuesto”, argumento López, “,y desde que están en el Gobierno de la Nación han subido todo tipo de tributos”. La portavoz enumeró el IRPF, el impuesto de sociedades, patrimonio, el impuesto sobre transacciones financieras o el de servicios digitales, para concluir que la posición socialista en Huelva era un “acto de hipocresía”.

Por su parte, la portavoz de Con Andalucía, Mónica Rossi, justificó el apoyo de su grupo ala iniciativa del PSOE apelando a la progresividad fiscal y denunciando el impacto de las subidas en los sectores más vulnerables: “hemos votado en contra de la subida del agua y del IBI porque son impuestos que afectan a todos”, recordó Rossi “No es lo mismo el IAE, que lo pagan empresas que facturan más de un millón de euros, que el IBI, el impuesto de vehículos o el de basuras que pagamos todas las familias trabajadoras de esta ciudad”. La concejal de Con Andalucía lamentó que en anteriores mandatos las ordenanzas fiscales se debatían con agentes sociales y económicos en un proceso de consenso que ahora se ha perdido. “Lo que necesitamos es un modelo fiscal justo, sostenible y progresivo que alivie a la mayoría social, no a unos pocos”, concluyó.

La moción fue aprobada con 14 votos a favor de PSOE (11), Vox (2) y Con Andalucía (1) frente a los 13 del PP. El mandato es claro: revertir las subidas de impuestos y tasas que Pilar Miranda aprobó en solitario gracias a su “voto de calidad”. Pero la reacción del equipo de gobierno, cuyo portavoz calificó la iniciativa de “humo” y “brindis al sol”, arroja dudas sobre la voluntad real del PP de cumplir lo votado por la mayoría del Pleno Municipal.