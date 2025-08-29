El nuevo colectivo se presenta como “despertador” de una clase política a la que acusa de desidia, clientelismo y abandono institucional.

La plataforma plantea más de medio centenar de propuestas para fiscalizar el uso de fondos públicos y recuperar derechos sociales, ambientales y laborales.

Viernes, 29 de agosto de 2025. La recién constituida plataforma ciudadana “Tod@s por Huelva” ha iniciado su andadura con una carta de presentación que no deja lugar a dudas sobre su propósito: ejercer presión desde la sociedad civil para revertir lo que considera años de abandono institucional, deterioro de los servicios públicos, descontrol presupuestario y ausencia de respuestas ante los problemas estructurales de la provincia. Y lo ha hecho con su primera acción pública, una exigencia formal de explicaciones al Partido Popular y al partido de ultraderecha por lo que califican como una “promesa incumplida” en relación al viñedo del Condado.

En el centro de esa reclamación se encuentra el acuerdo alcanzado meses atrás entre la formación ultraderechista y el Ayuntamiento de La Palma del Condado, con el aval del PP, para respaldar financieramente al Consistorio en una situación económica crítica. Según la plataforma, ese respaldo se justificó públicamente por la necesidad de evitar el colapso del sector vitivinícola local, con el compromiso de poner en marcha ayudas concretas a los viticultores y salvar las últimas 1.800 hectáreas de viñedo que resisten en la comarca. A día de hoy, aseguran, ni las ayudas se han materializado ni se ha dado explicación alguna sobre el contenido real del pacto. Cientos de familias, afirman, siguen esperando.

“Tod@s por Huelva” reclama ahora que se diga la verdad y se asuman responsabilidades. No lo hace desde la confrontación partidista —expresamente rechazada en su acta fundacional—, sino desde una concepción ciudadana de la política basada en la transparencia, el control público y la meritocracia. El documento que articula su constitución contiene más de medio centenar de propuestas que abarcan áreas tan diversas como el medio ambiente, la agricultura, la sanidad, la vivienda, la fiscalización de fondos europeos, la protección del territorio o la regeneración institucional.

El colectivo se define como humanista, plural y apartidista. Rechaza expresamente cualquier intento de instrumentalización ideológica y se compromete a no permitir campañas ni actos de proselitismo político en su seno. A cambio, reivindica el derecho de la ciudadanía a organizarse, observar, exigir y evaluar las decisiones que se toman en su nombre. Y lo hace con un lenguaje directo, sin rodeos, pero también con propuestas concretas y desarrolladas, muchas de las cuales tienen como base los trabajos realizados en los últimos años por la Asociación “El Burrito Feliz”, distinguida este año por la Junta de Andalucía y la Federación de Municipios y Provincias por sus iniciativas en salud mental y sostenibilidad.

El documento remitido a las instituciones —Diputación, Subdelegación del Gobierno y Junta de Andalucía— plantea medidas tan específicas como la creación de un fondo de contingencia para negocios familiares en caso de crisis prolongadas, la puesta en marcha de un banco de alimentos no perecederos y material sanitario para emergencias, la implementación de incentivos para evitar la fuga de personal sanitario a Portugal o el retorno de los rebaños al monte para prevenir incendios mediante desbroce natural, con ayudas económicas a los ganaderos por su participación en esta tarea.

La plataforma cuestiona también la proliferación de cargos públicos sin formación adecuada, la existencia de asesores sin titulación vinculada al área en la que ejercen influencia, y el uso de las convocatorias de empleo público para colocar a personas afines a través de plazas diseñadas a medida. Reclama, con contundencia, que se recupere la meritocracia en el acceso a la función pública, y se acabe con las prácticas clientelares que —según afirman— siguen distorsionando el funcionamiento institucional en muchos ayuntamientos de la provincia.

Otra de las líneas de trabajo destacadas es el seguimiento del uso de fondos europeos destinados a proyectos vitivinícolas, con especial atención al despilfarro en infraestructuras, cátedras y eventos sin retorno social tangible. Desde la plataforma se propone redirigir parte de estos recursos a ayudas directas al pequeño agricultor que sostiene con esfuerzo las hectáreas de cultivo tradicional que aún perviven en el entorno de Doñana.

La defensa de los servicios públicos atraviesa buena parte del manifiesto fundacional. Reclaman mejoras salariales y de condiciones para los cuerpos de bomberos, personal del INFOCA, policías nacionales y guardias civiles. Denuncian la precariedad con la que operan colectivos que consideran “esenciales para el sostenimiento social y medioambiental de la provincia” y exigen a las instituciones que abandonen la estrategia de externalización hacia empresas privadas. También alzan la voz por los militares que quedan fuera del sistema tras los 45 años, y por los hombres que sufren —dicen— el estigma de las denuncias falsas sin que exista una respuesta institucional equilibrada.

En el ámbito medioambiental, reclaman auditorías sobre la actividad de entidades y fundaciones que reciben fondos para la defensa de Doñana, denuncian la llegada de residuos tóxicos y el riesgo de expansión industrial sobre zonas agrícolas y naturales, y piden explicaciones claras sobre el trazado de las conducciones del hidrógeno verde hacia Francia. Sospechan que pueda existir una operación encubierta de entrada de hidrógeno rosa (procedente de energía nuclear) producido en Marruecos, y exigen transparencia total sobre el modelo energético proyectado para Huelva.

En cuanto a la inmigración laboral, la plataforma pone el foco en las empresas de frutos rojos que traen mano de obra extranjera bajo fórmulas de contratación transnacional. Consideran que es inaceptable que sea el conjunto de la sociedad quien asuma los gastos sanitarios, de alojamiento y repatriación de estos trabajadores, cuando se trata de empresas privadas con ánimo de lucro. Exigen que las empresas asuman su parte de responsabilidad, suscribiendo seguros médicos, garantizando condiciones de alojamiento dignas y costean el retorno de las personas contratadas al finalizar la campaña. También reclaman conocer si estas firmas son filiales de conglomerados internacionales, si operan simultáneamente en países como Marruecos o Argelia, y dónde tributan realmente los beneficios obtenidos.

En materia de salud pública, exigen estudios rigurosos sobre la relación entre el uso de productos tóxicos (industriales y agrícolas) y el aumento de enfermedades como el cáncer, los trastornos del desarrollo o patologías neurológicas en la población infantil. También reclaman que todas las gasolineras de la provincia cuenten con dispensadores manuales para casos de apagón, y que se restituyan los puestos de expendedor humano en aquellas estaciones de servicio que hayan recibido dinero público para su desarrollo, como forma de revertir en empleo parte de esas ayudas.

La vivienda, la accesibilidad y el urbanismo social forman otro bloque clave. Proponen el retorno parcial a la gratuidad del suelo público como vía para abaratar la construcción de vivienda asequible, la instalación de ascensores en los llamados “pisos jaula” y el impulso de proyectos de reutilización de espacios abandonados, como la reconversión de un antiguo instituto del barrio de La Orden en viviendas de alquiler para jóvenes. También rechazan la marginación de personas sin hogar mediante traslados forzosos a las inmediaciones del Parque Moret, al que consideran “el pulmón de los barrios obreros” y que —afirman— debe ser protegido frente a operaciones de maquillaje institucional.

En su declaración final, la plataforma señala como una de sus principales preocupaciones el avance del narcotráfico en la provincia. Advierten que el deterioro del tejido social, la falta de empleo estable y la dejación institucional han convertido a Huelva en un espacio “de descontrol creciente” frente a esta amenaza, y proponen un modelo económico basado en turismo bien remunerado, agricultura familiar rentable y refuerzo de los servicios públicos como única vía para frenar esta dinámica. Además, proponen que ninguna persona que haya mantenido vínculos personales con redes de narcotráfico pueda ocupar cargos institucionales de relevancia, como medida preventiva y de regeneración.

Con este despliegue de propuestas y exigencias, “Tod@s por Huelva” entra en escena con una agenda amplia, un discurso crítico y un tono vigilante. Su objetivo declarado es recuperar el control social sobre la gestión pública, y promover una ciudadanía activa, exigente y organizada. Para ello, anuncian que seguirán haciendo uso de redes sociales y medios de comunicación independientes para dar a conocer sus acciones. La primera ya está en marcha, y apunta directamente al corazón del poder político onubense.