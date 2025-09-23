Ecologistas en Acción advierte que la Junta de Andalucía pretende instalar la planta junto a la balsa minera sellada del Asperón y el río Odiel.

La organización ecologista recuerda que en la misma zona se invirtieron 8 millones de euros hace quince años para su restauración ambiental.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025. Ecologistas en Acción ha constatado in situ que la ubicación elegida en Calañas para instalar la planta de biogás que promueve la Junta de Andalucía constituye un contrasentido difícilmente defendible. La organización ha presentado alegaciones en plazo y forma contra el denominado oficialmente Proyecto de una planta de ecobiogás para obtención de GNL, impulsado por la empresa Anchurica Energía S.L., que prevé la producción de gas a partir de una planta de valorización de residuos no peligrosos mediante reactores anaeróbicos.

El proyecto contempla la instalación de una planta de acopio y gestión de residuos orgánicos para generar biogás y otra de compostaje de residuos y suelos contaminados. Ambas se ubicarían entre el núcleo de Sotiel Coronada y Calañas, en las proximidades de la mina de Almagrera (MATSA), junto al embalse minero sellado del Asperón y el río Odiel, en un espacio declarado contaminado por la actividad histórica del Grupo Sotiel y afectado además por el incendio forestal de Almonaster la Real en 2020.

Para Ecologistas en Acción, el contrasentido es evidente: a finales de la primera década de este siglo la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Egmasa, destinó 8 millones de euros para preparar el terreno y sellar las balsas de lodos localizadas en la zona, con el objetivo de devolver aquel espacio degradado por la actividad minera al medio natural. Quince años después, en lugar de culminar las actuaciones necesarias para integrar plenamente el área en los Montes Públicos de la Junta —grupo de montes denominado Las Viudas (HU-11114-JA), también conocido como Paraje Becerrillo o Umbría Matuloso—, se plantea convertir el enclave en centro de almacenamiento y manipulación de residuos industriales.

Según la documentación de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, se prevé la entrada de unas 40.000 toneladas anuales de residuos orgánicos industriales, a las que habría que añadir los lodos de EDAR que no se contabilizan. La actividad generaría cerca de 5 toneladas de residuos peligrosos y más de 30.000 de no peligrosos cada año, que tendrían que ser transportados a empresas externas gestoras autorizadas para su tratamiento. Ecologistas en Acción subraya que este funcionamiento genera dudas serias sobre la circularidad que se atribuye al proyecto.

Tampoco se evalúa el impacto del tráfico pesado. La organización ecologista advierte que, aunque no aparece recogido en la evaluación ambiental, la entrada de camiones cargados de estiércol, pulpa de remolacha y fruta, melaza, lodos de depuradora, suero de leche o lodos de remolacha, junto con la salida de camiones con biogás licuado, supondrá un incremento inusitado del tránsito, con riesgos añadidos de accidentes y daños en las carreteras ya congestionadas.

Estos defectos y omisiones justifican, a juicio de Ecologistas en Acción, la negativa total a que la Junta de Andalucía otorgue autorización ambiental al proyecto. La organización recuerda que la provincia de Huelva no tiene resuelta la obtención de biogás a partir de los restos orgánicos en las plantas de residuos urbanos existentes en Villarrasa y en Tharsis, lo que refuerza las dudas sobre la justificación real de la nueva instalación. Para la organización, solo cabe interpretar que se pretende impulsar una alternativa encubierta al vertedero de residuos industriales de Nerva, ya sobresaturado.

Ecologistas en Acción se reafirma en que esta propuesta pone de manifiesto que la Administración autonómica sigue evitando el impulso a una economía limpia y sostenible en la Cuenca Minera, y continúa subordinando la revitalización rural al desarrollo del sector industrial y a la externalización de sus residuos.

La organización recuerda que hace tres décadas Calañas ya estuvo amenazada por la construcción de instalaciones contaminantes e insalubres, como un vertedero de residuos tóxicos, una incineradora y una planta de tratamiento de polvos de acería, proyectos que fueron rechazados por la población y nunca llegaron a ejecutarse.

Para Ecologistas en Acción, el nuevo intento confirma la falta de interés de la Junta de Andalucía por impulsar una revitalización rural basada en la investigación, la manufactura o la transformación, y evidencia su apuesta reiterada por proyectos contaminantes incompatibles con los valores de la economía circular.