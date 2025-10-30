Andalucía Por Sí reclama medidas de vigilancia y seguridad ante el deterioro y los actos vandálicos en el parque

Jueves, 30 de octubre de 2025. El pasado sábado, 25 de octubre, varios conductores denunciaron que se lanzaron grandes trozos de piedra desde el Parque Alonso Sánchez hacia los vehículos que transitaban por la calle Argantonio y la Cuesta de las Tres Caídas, en Huelva. Según informó la Coordinadora Local de Andalucía Por Sí – Andalucistas Huelva, uno de los coches resultó dañado por el impacto.

Los andalucistas aseguran que los fragmentos utilizados proceden de la barandilla de piedra del propio parque, parcialmente arrancada, cuyos restos permanecen esparcidos por el suelo. En la zona se observan también ladrillos amontonados y otros materiales que, según vecinos y usuarios, habrían sido empleados en los lanzamientos. Las imágenes difundidas por la formación muestran el estado de deterioro de la estructura y los restos de los proyectiles en la vía pública.

El grupo político recuerda que no es la primera vez que se producen incidentes en el entorno. Usuarios de la zona canina del cercano Parque de la Esperanza habían denunciado anteriormente que jóvenes lanzaban botellas y otros objetos desde el Parque Alonso Sánchez, dejando vidrios rotos y acumulación de basura.

Andalucía Por Sí – Huelva exige al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno la puesta en marcha de un plan de vigilancia y seguridad para frenar los actos vandálicos y garantizar la seguridad ciudadana. En su comunicado, el partido reclama a la alcaldesa Pilar Miranda y a la subdelegada del Gobierno María José Rico “medidas eficaces para terminar con este peligro para la seguridad de todos”.