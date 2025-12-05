Ecologistas en Acción relaciona el aumento del jabalí con prácticas aplicadas en los cotos durante las dos últimas décadas

La organización reclama prohibir cercados, sueltas y alimentación suplementaria, además de reactivar políticas de control y depredación natural

Viernes, 5 de diciembre de 2025. Ecologistas en Acción Andalucía ha advertido que el riesgo de que la peste porcina africana (PPA) alcance la comunidad está relacionado con la gestión cinegética desarrollada en los últimos 20 años. A raíz del brote detectado en Cataluña, que ha generado preocupación en el sector ganadero y en la opinión pública, la organización afirma que el incremento de poblaciones de jabalí en Andalucía constituye un factor relevante debido al papel de esta especie como reservorio de enfermedades transmisibles por contacto, entre ellas la PPA.

Según el comunicado, las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) han aumentado de forma notable en el territorio andaluz, llegando a situaciones de superpoblación en algunos puntos. Ecologistas en Acción señala problemas de hibridación con cerdo doméstico en el entorno de Doñana y en zonas de Cádiz y Málaga, así como contactos entre jabalíes y explotaciones extensivas en áreas de Huelva, Sevilla y Córdoba.

La organización indica que el incremento poblacional se observa desde hace 25 años, pese a que los Planes Técnicos de Caza no establecen cupos ni limitaciones para su captura. Aun así, sostiene que el manejo de la especie no ha reducido las densidades actuales ni en cotos de caza mayor ni en cotos de menor donde también se permite su abatimiento.

Ecologistas en Acción responsabiliza a prácticas habituales en algunos cotos, como la alimentación suplementaria para atraer ejemplares a aguardos, la búsqueda de trofeos o la repoblación con jabalíes. También critica la falta de control administrativo por parte de la Junta de Andalucía, y afirma que el estímulo de altas densidades responde a intereses económicos ligados al rendimiento cinegético.

La organización considera que las políticas autonómicas han favorecido un modelo que elimina depredadores —al señalar la extinción del lobo en Andalucía hace diez años— y mantiene a los ungulados en condiciones equivalentes a una ganadería suplementada con alimento y cercados. Ese modelo, afirma, habría derivado en desequilibrios poblacionales y en riesgos sanitarios y ambientales.

Ecologistas en Acción reclama que la gestión cambie de rumbo y que el descenso de densidades sea objetivo prioritario. La entidad pide que la respuesta a la alerta sanitaria no se limite a batidas masivas y plantea una serie de medidas inmediatas. Entre ellas, la prohibición total de movimientos y sueltas de jabalíes, así como de cercones y recintos para su mantenimiento y alimentación con fines cinegéticos; la eliminación de los aguardos como modalidad autorizada desde 2014; el incremento de capturas en terrenos no cinegéticos con participación de los ayuntamientos; y que los cazadores asuman un papel activo orientado a reducir densidades y no sólo a la obtención del trofeo.

También plantea aumentar las capturas en vivo para sacrificio, como vía rápida y efectiva, y reforzar el seguimiento de la especie mediante coordinación entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos.

Además, Ecologistas en Acción insta a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a iniciar un plan de viabilidad y reintroducción del lobo en Andalucía, con asesoramiento de la UICN, señalando su papel como depredador natural del jabalí.