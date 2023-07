Pepe Álvarez (UGT) lamenta el negacionismo de algunos partidos en temas como el cambio climático

Jueves, 6 de julio de 2023. Este jueves, 6 de julio, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha intervenido en el Climate Action Sevilla Summit, en un coloquio sobre «Equidad e inclusión: las bases de un planeta más justo y sostenible». «Estamos ante una de las cuestiones y de los momentos más importantes que tiene la humanidad, no es solo de nuestro país es global y, desde ese punto de vista, tenemos que ser plenamente conscientes. El cambio climático es una realidad que existe, estamos ante una emergencia importante, hay que tomar medidas para poder salvar las vidas, los bienes, el planeta y por otra parte tenemos que ver de qué manera se empieza a crear unas bases sólidas con las que podamos revertir esta situación y eso es prioritario, si no somos conscientes de que esa es una cuestión prioritaria el planeta se va a ir al garete», ha señalado.

Sobre aquellos partidos que niegan el cambio climático, el secretario general de UGT ha señalado que “el negacionismo es una constante, en todo caso el problema es que haya personas que piensen que pueden liberarse del cambio, hay encima de la mesa pruebas científicas que lo demuestran de manera indiscutible, que no estamos ante una evolución del clima, sino que estamos ante un cambio climático muy serio”.

ALIANZA PP-VOX

Según el líder de UGT, “estos pactos van en contra de los derechos de la mayoría de las mujeres, de las personas del colectivo LGTBI, desde luego esto va más allá de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, son parte importante de las cuestiones que Vox dice cada día que quiere acabar con ellos. En realidad, es un retroceso absurdamente insoportable para los ciudadanos y las ciudadanas y a mí lo que me preocupa ahora es el 23 de julio, hemos estado trabajando durante cuatro años muy duros para poder conseguir subir peldaños de derechos laborales que mucha gente ya ha visto con un contrato indefinido, cuando realmente antes tenía un contrato temporal, los pensionistas han visto cómo han subido sus pensiones etc”

“Yo creo que, en todo caso, lo que conviene es que los partidos sean claros y no decir una cosa y hacer otra. No se puede decir que se van a derogar leyes que han representado avances muy importantes para el país, creo que el presidente Sánchez tiene un balance de gestión positivo, discutible como siempre en algunas cuestiones, pero en lo que hace referencia a los trabajadores y las trabajadoras de este país, creo que nunca hemos tenido en democracia un presidente que haya cumplido tanto como el presidente Sánchez”, ha manifestado

AUMENTAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Ante la propuesta de aumentar la edad de jubilación por parte del Círculo de Empresarios, Pepe Álvarez ha señalado que “hay un acuerdo de pensiones que en nuestro país están garantizadas de aquí al año 2050, con un proyecto que además se va a ir analizando cada tres años, no hay ninguna necesidad de volver a abrir el melón de las pensiones, en segundo lugar tengo la sensación de que el debate sobre la edad de jubilación es un debate que no se puede abordar desde una perspectiva global, hay personas que a los 75 años les cuesta mucho poder continuar trabajando, por el desgaste que ha tenido con sus profesiones”.

“Creo sinceramente que las personas que hacen estas propuestas han trabajado poco en su vida, seguramente que no sabe lo que es trabajar en el sector de la construcción, seguramente que no saben lo que es trabajar en una cadena de producción, de conductor de autobús o tantas y tantas profesiones que no es que haya que subir la edad de jubilación, es que hay que reducirlas porque las mujeres que trabajan haciendo habitaciones en los hoteles, cuando llegan a los 65 años, no ya a los 67, ya no pueden más”, ha concluido.

FUENTE: UGT Andalucía