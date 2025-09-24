El colectivo denuncia que el proyecto incumple el Acuerdo del Pulmón Verde y obstaculiza la creación de un futuro Centro de Interpretación Arqueológica

Convocan una concentración el 1 de octubre a las 19:00 horas en la entrada del parque por la avenida de Santa Marta

Miércoles, 24 de septiembre de 2025. La Plataforma Asociación Amig@s del Parque Moret ha vuelto a manifestar su rechazo al proyecto de construcción de un albergue en el principal pulmón verde de la ciudad. El colectivo denuncia que la iniciativa del equipo de gobierno municipal vulnera el Acuerdo del Pulmón Verde, firmado por el propio consistorio, y supone “un desprecio absoluto” hacia los compromisos adquiridos en torno a la protección y consolidación del parque.

La plataforma recuerda que, en lugar de dar pasos hacia la consolidación del futuro Centro de Interpretación Arqueológica, fruto de años de participación ciudadana, el Ayuntamiento ha optado por una reordenación urbanística que, según critican, impide hacer realidad un proyecto ampliamente respaldado por la ciudadanía.

Para expresar públicamente su disconformidad con estos planes, la Plataforma ha convocado una concentración el próximo miércoles 1 de octubre a las 19:00 horas en la puerta de entrada al Parque Moret por la avenida de Santa Marta, frente a la barriada de La Hispanidad. La organización hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse y mostrar su apoyo a la defensa del parque.