El paro en septiembre baja en España a mínimos desde 2007, pero sube en Andalucía y Huelva

Andalucía rompe la tendencia estatal: el desempleo sube un 1,20% y concentra ya el 24,76% del total de parados

Huelva registra 31.335 desempleados en septiembre, con un repunte del 2,44% pese al aumento de la contratación

Jueves, 2 de octubre de 2025. Las cifras de desempleo registradas en septiembre han roto las previsiones habituales de un mes marcado históricamente por el fin de la temporada estival y la finalización de miles de contratos temporales. En esta ocasión, el número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha reducido en 4.846, situando el total en 2.421.665 desempleados. Es la primera vez desde 2007, salvo el periodo de pandemia, que el paro baja en septiembre.

También los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan una evolución positiva. Mientras en la mayoría de años el fin del verano provoca caídas, este septiembre se han sumado 31.500 nuevos cotizantes. En términos interanuales, la reducción del paro alcanza las 153.620 personas (-6%), y en cifras desestacionalizadas la bajada es de 29.689.

El desempleo juvenil ha descendido en 16.085 personas, hasta los 183.716 menores de 25 años, la cifra más baja de la serie histórica en un mes de septiembre, acumulando 53 meses consecutivos de caídas interanuales. Entre las mujeres, el paro se ha reducido en 2.827 y se sitúa en 1.468.904, el dato más bajo desde 2008.

Por sectores, el desempleo ha descendido en la construcción (-4.670), los servicios (-3.067), la industria (-1.422) y la agricultura (-1.166).

En Andalucía, sin embargo, la evolución ha sido opuesta a la estatal. El número de desempleados ha subido en 7.116 personas respecto a agosto, lo que supone un incremento del 1,20% y sitúa la cifra total en 599.727. En comparación con septiembre de 2024, el paro andaluz se ha reducido en 47.327 personas (-7,31%), un porcentaje superior al descenso medio estatal (-5,97%). Pese a ello, Andalucía concentra ya el 24,76% de los parados del Estado, más de siete puntos por encima de su peso en la población activa (17%).

La composición del desempleo en la comunidad refleja un marcado sesgo de género: el 61,89% son mujeres, frente al 38,11% de hombres. Los jóvenes menores de 25 años suponen el 8,67% del total, cifra superior a su peso en la población activa (7%). Por sectores, el paro se concentra de forma creciente en los servicios (69,13%), mientras que cae en agricultura y construcción. Por provincias, el desempleo ha crecido en todas salvo en Sevilla (-0,13%), con aumentos destacados en Cádiz (+3,38%) y Huelva (+2,44%).

En cuanto a contratación, en Andalucía se firmaron en septiembre 85.604 contratos más que en agosto (+43,28%) y 15.774 más que un año antes (+5,89%). Los indefinidos representaron el 42,02% del total, frente al 36,61% del mes anterior.

En Huelva, el paro registrado ha alcanzado en septiembre las 31.335 personas, 747 más que en agosto (+2,44%). Mientras a nivel estatal el desempleo descendió y en Andalucía aumentó un 1,20%, la provincia onubense ha empeorado todavía más su dato.

El análisis sectorial muestra un comportamiento dispar. Agricultura, construcción e industria reducen mínimamente sus cifras (-406, -81 y -10 desempleados, respectivamente), mientras que los servicios suman 1.055 nuevos parados y el colectivo sin empleo anterior añade 189.

El desempleo femenino se mantiene más elevado, con un 58,65% del total, frente al 41,34% masculino. El paro juvenil alcanza ya el 10,19% de los desempleados provinciales, el porcentaje más alto en lo que va de año.

En paralelo, la contratación experimentó un crecimiento significativo. Se firmaron 4.268 contratos más que en agosto (+28,56%). De ellos, un 39,81% fueron indefinidos y un 60,18% temporales. Ambas modalidades aumentaron respecto al mes anterior: los indefinidos un 47,84% y los temporales un 18,45%.

En materia de prestaciones, 37.593 personas en Huelva percibieron algún tipo de ayuda en agosto, apenas 69 menos que en julio.