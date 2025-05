Felipe Arias, que acusó a la ampresa de operar sin cobertura legal, promovió un expediente caducado para expulsarla del Ensanche Sur mientras sigue sin aclarar cómo se adjudican otros aparcamientos públicos cada año.

El Ayuntamiento dice ahora que las bases para que cualquier empresa del sector pueda concurrir a un proceso de adjudicación legal, libre y transparente del servicio de parking público de las fiestas colombinas «se publicarán en los próximos días».

La gestión de espacios públicos durante los primeros días agosto genera casi 140.000 euros cada año.

Martes, 6 de abril de 2025. La empresa onubense Palparking ha vuelto a denunciar este martes la falta de transparencia del Ayuntamiento de Huelva en la adjudicación de los aparcamientos públicos durante las Fiestas Colombinas. En un comunicado, la compañía critica que, un año más, se desconoce qué procedimiento regula la explotación de estas zonas de estacionamiento, utilizadas por miles de vehículos durante los días grandes del verano onubense, y exige que se establezca un proceso legal y abierto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Palparking subraya que no se ha convocado nunca un concurso público ni se ha elaborado un pliego de condiciones para permitir que distintas empresas del sector puedan optar a gestionar este servicio. “Lo que pedimos es tan sencillo como que cualquier empresa pueda competir libremente por la explotación de estos aparcamientos. Lo que sí sabemos es que no se licita, no se publica y que incluso se subieron los precios del aparcamiento el año pasado”, sostiene su gerente, Marco Antonio Camacho.

Según expone la empresa, el aparcamiento habilitado durante las Colombinas cuenta con 4.500 plazas, a cinco euros diarios durante siete días, lo que generaría unos ingresos próximos a los 140.000 euros. “Se trata de un servicio que opera sobre suelos públicos y que, sin embargo, se adjudica año tras año a una empresa concreta, sin proceso conocido, sin transparencia y con promoción explícita desde las propias redes sociales y canales institucionales del Ayuntamiento”, señalan.

Camacho recuerda que las empresas dedicadas a la gestión de aparcamientos están obligadas a contar con licencias y autorizaciones municipales para operar en Huelva, y considera que el servicio que se presta en las Colombinas —por volumen económico y carácter público— debería estar sometido a los mismos controles. “El Ayuntamiento, como administración pública, no puede seguir evitando este debate. No puede actuar como si esos aparcamientos no existieran o como si su gestión fuera un asunto privado entre conocidos”, añade.

Desde junio de 2022, Palparking ha registrado anualmente escritos en el Ayuntamiento solicitando información precisa sobre la cesión y explotación de los aparcamientos públicos durante las Colombinas. En total, cuatro solicitudes consecutivas que no han obtenido respuesta. “Es muy sospechoso el silencio”, afirma la empresa.

Acoso del equipo de gobierno popular

El comunicado de este martes se suma a una larga secuencia de enfrentamientos entre Palparking y el equipo de gobierno municipal, encabezado por Pilar Miranda. La empresa ya fue objeto de una ofensiva institucional en 2023, cuando Felipe Arias, Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, impulsó un expediente para desalojar a Palparking de los aparcamientos que gestiona en el Ensanche Sur, acusando públicamente a la empresa de operar fuera de la legalidad. Dicho expediente caducó, y el Pleno municipal —incluido el propio grupo popular— aprobó por unanimidad la estimación del recurso presentado por la empresa. Las acusaciones de Arias no fueron sostenidas con documentos ni han derivado en acciones judiciales.

A pesar de ese precedente, el Ayuntamiento sigue sin dar explicaciones sobre la gestión de otros espacios cedidos en precario, como es el caso del recinto habilitado durante las Colombinas. Palparking considera que este agravio comparativo resulta inaceptable: se cuestionan unas cesiones con documentación y licencias vigentes mientras se mantienen otras sin rastro de procedimiento legal ni fiscalización pública.

El conflicto, lejos de cerrarse, sigue creciendo. Palparking insiste en su disposición al diálogo y recuerda que las reglas deben ser las mismas para todas las empresas.

Desde el Ayuntamiento de Huelva, y según fuentes citadas este martes por HuelvaHoy, se ha asegurado que «ya se encuentra avanzado el procedimiento y en los próximos días se publicará en el perfil del contratación del Ayuntamiento las bases para que cualquier empresa del sector pueda concurrir a un proceso de adjudicación legal, libre y transparente del servicio de parking público de las fiestas colombinas».