Domingo, 1 de junio de 2025. Veinticinco años después de su implantación, el programa de contratación en origen GECCO sigue sin garantizar derechos básicos a las personas trabajadoras que desplazan desde cientos, miles de kilómetros para que la contranatura hiperdimensionada agroindustria del fruto onubense. Hable Doñana, rea, al respecto. Al contrario, Gecco se ha consolidado, prima facie, como una maquinaria engrasada para facilitar abusos, encubrir irregularidades y bloquear cualquier intento de reclamación. Lo que comenzó como un modelo para canalizar migración temporal hacia el campo español, con promesas de legalidad, protección y retorno digno, ha devenido opacidad y arbitrariedad consentida que blinda en exclusiva los intereses del empresariado agrícola más allá de consideraciones sociales, éticas o legales. A los postres, 1,500 millones de euros de facturación anual, una fábrica de personas damnificadas sin derecho a réplica y, en cientos, miles de casos, una factoría de “sin papeles”.

Amparado por una retórica institucional que lo presenta como ejemplo de “migración circular segura, ordenada y legal”, GECCO se ha convertido en un régimen de excepcionalidad laboral que, lejos de proteger a las personas contratadas en origen, las sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad: sin libertad para cambiar de empleador, sin garantías reales frente al despido, y con la amenaza constante de ser excluidas del sistema si levantan las voz y osan preguntar por lo suyo.

En lugar de corregir estos desvíos, las autoridades responsables —el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, que gestiona GECCO sin coordinación ni protocolo de corresponsabilidad alguno con el Ministerio de Empleo y Economía Social (en cuyas oficinas del SEPE se registran y archivan miles de contratos en origen en fraude de Ley), y la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Esta última, responsable in situ del programa. Han optado por legitimar, en impostado desconocimiento e irreflexiva desidia institucional, un modelo que normaliza prácticas que fuera del paraguas y el indescriptible calendario anual de la contratación en origen, serían perseguidas por vulnerar,ven toda su gradación, los Derechos Fundamentales de las personas trabajadoras y cotizantes en España.

Reciente, revelador y vergonzante caso de P., temporera colombiana del programa Gecco

P. es una trabajadora seleccionada en Colombia por Freshuelva, la principal patronal onubense de exportadores de frutos rojos, dentro del programa GECCO para 2024-2027. Formalizó así desde su país un contrato fijo-discontinuo, del que no ha obtenido copia y con una duración de cuatro años. Fue asignada por Freshuelva, por –stricto sensu– reparto, a la empresa El Cebollar SL. Finalizada la temporada de fresas del año pasado, regresó a Colombia conforme a lo exigido por la normativa de la migración circular. No constan incidencias en los informes de seguimiento sociolaboral de la contratación en origen. No existen. Tampoco existe un plan de evaluación oficial del programa Gecco que incluya encuestas de satisfacción -“o algo”- de las personas trabajadoras. Sólo los de la “parte contratante” (los de la primera clase, perdón, parte), que el Gobierno comparte temerariamente como propios mientras desconoce por falta de datos propios (Portal de Transparencia dixit) el impacto real en la economía española de Gecco. P., por ejemplo, refiere un amargo episodio en el que una encargada de la finca, cree que “la esposa del propietario”, “me estampó unas fresas en la cara” como respuesta a unas quejas que manifestó porque la empresa decidió incumplir el compromiso de “actividad continuada” adquirido por Freshuelva, por imperativo legal, en Colombia. Durante su estancia de 2024 nunca trabajaba las 39 horas semanales establecidas en su contrato ni cobraba el salario derivado de ese mandato ministerial. Aún así, P. no presentó denuncia. Optó por callar para no comprometer su continuidad en el programa Gecco hasta 2027. La pobreza en origen, clave de bóveda que transfigura en el imaginario publico las necesidades empresariales para la contratación en origen en magnanimidad española contra la inmigración irregular, tiene razones que la razón sí que entiende.

En 2025, y por un inexplicable “error administrativo”, P. no fue incluida en los llamamientos realizados en enero y febrero a los contingentes de trabajadoras y trabajadores Gecco contratados en Colombia para el periodo 2024-2027. Esta vez no calló y reclamó. Desde Huelva, la patronal Freshuelva reconoció “el error” al detectar que P. no figuraba en los listados para llamamientos facilitado por El Cebollar, y articuló uno, extemporáneo y ex profeso para la trabajadora el 16 de abril, que se formalizó con su llegada a España el pasado 17 mayo. Lo hacía en virtud del contrato fijo discontinuo de cuatro campañas suscrito con la empresa. El viaje, como exige la Orden Gecco, fue gestionado y pagado por la propia empresa o por Freshuelva, como entidad organizadora de la contratación colectiva en origen.

Sin embargo, al llegar a la finca de El Cebollar, no fue incorporada a su puesto ni se le asignó tarea alguna. Tras varios días de espera sin explicación alguna y muchas palabras que, a su entender, destilaban desprecio, Youseff, el Coordinador del Prelsi (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad del lobby patronal Interfresa, la interprofesional que representa, por Ley, al 100 % del sector de los frutos rojos andaluces), se personó en los alojamientos de la empresa para “ayudarla”. La conminó a firmar una “baja voluntaria” y grabar un audio con palabras que él mismo le dictó y registró en su teléfono móvil, como requisito necesario para tramitar su reubicación en otra empresa, de Huelva u otra provincia con campañas agrícolas activas. Una posibilidad contemplada por la Orden Gecco. Fue una declaración inducida, dictada por el propio enviado de Interfresa, en la que P. afirmaba —siguiendo el guion que Youseff le propuso— estar “en plena posesión de mis facultades mentales” (sic) y expresar que no deseaba continuar en la empresa, que solicitaba la “baja voluntaria”. Una confirmación in voce del documento que ya había firmado. También se le hizo firmar una falsa nómina, la “prueba del nueve”, por una jornada de trabajo nunca realizada pero cotizada por El Cebollar SL en el periodo 19-20 de mayo. P. creyó con ello se produciría su “transferencia” a otra empresa, como Youseff le había hecho creer. Sólo con esa expectativa aceptó grabar las palabras que se le indicaban. Después de eso, la empresa le comunicó que, al no ser ya su empleada, debería abandonar sus alojamientos y regresar a Colombia el 26 mayo junto al resto de trabajadoras de los contingentes Gecco de origen colombiano que regresaban a su país por estar finalizando la temporada de recogida de fresas.

Sólo entonces, se dio cuenta de que había sido víctima de una sórdida estrategia empresarial y patronal para blindarse ante la Ley por el monumental error cometido contra la temporera colombiana. El lunes 26, antes de ser obligada a subir el autobús con destino al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Huelva. Entre otras reclamaciones, solicitaba medidas cautelares contra su deportación impropia ese mismo día.

Viajes El Corte Ingles, el inesperado invitado a la fiesta Gecco

Ya en la terminal de Barajas, P, realizó una llamada a la agencia de viajes de El Corte Inglés —emisora de los billetes— con la intención de retrasar su vuelo unos días, a la espera de una respuesta de su petición urgente a la ITSS. La atendió, desde Huelva, Carlos Gustavo González, agente de viajes de El Corte Ingles, y enlace de la agencia con la patronal Freshuelva. Eran algo menos de las 7,30 horas del martes 27 de mayo. Gustavo, como el mismo confirmó implícitamente a este director esa misma mañana, no sólo le transmitió la imposibilidad de cambiar de vuelo, pues P. no era “su cliente”. Era Freshuelva. De forma descontextualizada, extemporánea, impertinente e indocumentada, Gustavo advirtió a P. de que si no embarcaba esa tarde en el vuelo contratado por la patronal agraria, sería considerada como “fugada”. No consta en ninguna parte que un agente de viajes tenga entre sus competencias advertencias que, además, incurren en un notorio, estentóreo y temerario desconocimiento de la Orden Gecco y la mecánica del denominado “compromiso de retorno” adquirido por las trabajadoras y trabajadores del programa Gecco.

Youseff, Coordinador del Prelsi

Los hechos anteriores fueron dados a conocer por La Mar de Onuba en nuestra Portada del pasado miércoles, 28 de mayo. Tras su publicación, Youseff, Coordinador del Prelsi, volvió a contactar con la trabajadora. Durante la llamada, el hombre fuerte de Interfresa en la mediación sociolaboral con las temporeras Gecco, intentó que P. verbalizara que su decisión de firmar la “baja voluntaria” y regresar había sido libre, no condicionada. Que no fue presionada. Que fue ella quien pedía regresar ya a Colombia. Pero la trabajadora, en ágil y lúcido modo Federer, devolvió con convicción y solvencia cada tramposo saque del nadal de la mediación empresarial con tácito consentimiento institucional. La conversación terminó sin que Youseff lograra su propósito. Al contrario, dejo registrados todo un rosario de confesiones, presiones emocionales y contradicciones flagrantes sobre pagos ilegales, engaños contractuales y amenazas veladas.

28 minutos que obran en poder de esta revista y que fueron protagonistas de una nueva Portada de La Mar de Onuba el pasado viernes, 30 de mayo. Revelan una suerte de culmen, por boca del propio Coordinador del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad del lobby patronal Interfresa, Youseff, lo que ya no puede ocultarse como práctica generalizada del uso que hacen las empresas adscritas -voluntariamente- al servicio de mediación del lobby patronal.

“Consultores” a los que se vincula públicamente con el «bienestar y la paz social como ejes centrales» que su labor de mediación procura, es un decir, a las empresas freseras y las trabajadoras temporeras del programa Gecco. El ingente cúmulo de hechos, noticias contrastadas, «casos aislados», empero, señala a los consultores/mediadores de Interfresa más como muro de contención frente a las necesidades, cuidado y legítimas reivindicaciones de las trabajadoras. Youseff, Omar… los mediadores más conocidos del Prelsi, ejercen con frecuencia como brazo ejecutor, notificador y blanqueador de medidas disciplinarias injustificadas, despidos de dudosa legalidad, y coacciones. El caso de P. lo evidencia, ya de forma alarmantemente grosera. El servicio de mediación del lobby Interfresa, la interprofesional que, a ojos de la Ley, representa al 100 % de los empresarios del fruto rojo andaluz, no ha protegido ni buscado -pudiendo hacerlo- una solución reparativa para la trabajadora frente una monumental cagada patronal que le ha causado evidentes perjuicios personales y económicos. No es -pocas dudas caben ya al respecto- su cometido. Punto pelota.

Interfresa, a través del propio Coordinador de su Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad, pergeñó y ejecutó todo un burdo artificio, con grabaciones -una inducida, la otra subrepticia- para fabricar un falso contexto que desarmara toda posibilidad de P. para elevar reclamaciones contra El Cebollar o Freshuelva y lograr una justa reparación por lo sucedido.

“Casos aislados”

No es un «caso aislado». Es otro más de una extensa lista que incluye hasta víctimas mortales y que crece cada temporada de fresas bajo el amparo de la Orden Gecco. Y del displicente, premeditado, soberbio y sobre todo, increíble “desconocimiento” de la autoridades competentes: Subdelegación del Gobierno de Huelva, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. En preferible colaboración o de forma individual, estas deben darse por enteradas de una dichosa vez -que más vale tarde que nunca- y abordar de frente, con valentía, los cientos, miles, de “casos aislados” que conforman los primeros 25 años de Orden Gecco.

El Gobierno de España no puede seguir ignorando los múltiples informes de organizaciones nacionales e internacionales (y hasta uno elaborado por el propio Ejecutivo) que advierten y documentan múltiples irregularidades por parte de muchas empresas en la gestión y cumplimento de lo establecido para participar en el programa Gecco. Asumiendo ufanamente como propia la, a estas alturas, falaz y falsaria argumentación de los «casos aislados». Ya no. Miles de mujeres y hombres que viajan hasta España desde Marruecos, Honduras o Colombia o El Salvador, entre otros países, y ven cómo, de una forma u otra, lo que les prometieron parece uno de esos memes con la leyenda «cuando lo ves en Amazon y lo pides a Aliexprés«: salarios por debajo de convenios, jornadas laborales exhaustivas, horas extraordinarias por debajo de su valor o directamente no abonadas, nóminas customizadas para crear apariencia de legalidad, cobro ilegítimo por el uso de las viviendas -algunas deleznables, la mayoría inadecuada a lo establecido en la propia Orden Gecco-, cuando no graves vulneraciones de Derechos Humanos, alguna con resultado de muerte. Y hasta negocietes paralelos creados expresamente para expropiar, por la vía de los hechos consumados y el acceso privilegiado, una porción de lo ganado por las temporeras. Ahí están el fraude de los seguros de Caixabank, documentado por La Mar de Onuba, nunca refutado y nunca investigado. O la organización de retornos colectivos de pago obligatorio para ellas, son realidades que se suceden año tras año.

Las actuales Subdelegada del Gobierno, María José Rico y la ministra responsable del ramo, Elma Saiz, ven, escuchan y callan. Si dijeran que nunca han escuchado nada sobre esto, estarían, sencillamente, mintiendo o incapacitadas para el cargo que ostentan. 25 años todo sigue igual.

Pedirse Gecco

En este diabólico contexto, no es de extrañar que prácticamente todos los sectores empresariales, día sí, día también, «se pidan Gecco» públicamente. De pronto, comerciantes, hosteleros, constructores, transportistas… ven en un programa que sólo permite la actividad laboral en España a personas no europeas un máximo de nueve meses al año, la solución a su presunta falta de mano de obra continuada. No hay que darles muchas vueltas para que quede en la inteligencia lo extravagante de querer acogerse al programa Gecco si tu empresa funciona de forma continuada todo el año.

El sistema Gecco propicia despidos irregulares y retornos obligatorios de quien reclama lo suyo. Extinciones de la relación laboral ilegales prácticamente imposible de recurrir, seamos realistas, sinceros, una vez te han devuelto a tu país de origen, Que llevan implícitas la exclusión del programa de contratación en origen. Pedir Gecco es sumamente atractivo para el empresariado español. Queda, también, en la inteligencia.

Mientras, Rico, Saiz, y toda autoridad pública que precie, visitan cada año fincas de fresas y se hacen fotos que comparten desde los canales oficiales del Gobierno para contar al mundo las excelencias de Gecco. Alguna de ellas, escenario de los más graves casos documentados por esta revista y nunca refutados.

P. sigue en España. Si dentro de un mes la ITSS no ha resuelto su petición de socorro al Gobierno de España. Se sumará a la extensa lista de “fugadas”. Muy extensa. Tanto que explicarla requeriría, requiere, una Carta tan larga como esta.

Se cumplen este 25 años del programa Gecco. Dos décadas y media de fraude sistémico con menoscabo para la caja pública, abusos patronales y vulneración de derechos fundamentales. Casos aislados. Miles de casos aislados. Bajo la displicencia cómplice de un Gobierno cobarde y el amparo protector del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad del lobby patronal Interfresa.

Seguimos. Seguiremos.

Perico Echevarría editor y director de lamardeonuba,es