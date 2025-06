Ecologistas de EBF-Doñana critican que la Junta sustituya viejos olivos, que sirven de refugio natural, por cajas-nido artificiales que cuestan dinero público.

Lunes, 23 de junio de 2025. La Asociación “El Burrito Feliz” ha puesto en marcha la operación “VAMPI” para rescatar y cuidar a crías de murciélago afectadas por la ola de calor en Doñana. Las elevadas temperaturas están provocando que numerosas crías caigan al suelo por sofocación. En respuesta, el Santuario Animal “Wendy Clements”, en Chucena (Huelva), gestionado por la propia asociación, se ha convertido en un espacio de referencia para el cuidado de estas especies.

El equipo de voluntariado se encarga de recoger y alimentar con leche maternizada a estos pequeños animales, en turnos de hasta tres veces por día. La iniciativa, bautizada como “Operación Vampi”, no solo busca salvar vidas, sino también aprovechar la función ecológica de estos mamíferos voladores como depredadores naturales de insectos, entre ellos la mosca del olivo, una plaga que afecta directamente a la economía agraria de la provincia.

Según explican desde la Asociación, el objetivo es reintroducir a estos murciélagos en los huecos y hendiduras de olivos centenarios, que les sirven tanto de refugio como de fuente de alimento. Más de treinta ejemplares han sido ya recuperados y esperan triplicar esa cifra a lo largo del verano.

La especie protagonista de esta operación es el pipistrellus pipistrellus, conocido como murciélago común, cuya esperanza de vida ronda los cinco años, aunque con una tasa de mortalidad infantil cercana al 80%. Además de las altas temperaturas, la masiva utilización de pesticidas en la agricultura intensiva representa una amenaza añadida para su supervivencia.

Desde El Burrito Feliz señalan que sus esfuerzos no han recibido aún ningún apoyo por parte de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, a pesar del eco social y mediático del proyecto. No obstante, confían en obtener respaldo institucional por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a la que han solicitado ayuda para una nueva propuesta: crear un “bosque de la vida” con olivos centenarios replantados en el Santuario, como hábitat natural no solo para murciélagos, sino también para otras especies como salamanquesas, abubillas o mochuelos.

Ecologistas vinculados a EBF-Doñana lamentan que se permita el arranque de olivos viejos que cumplen una función ecológica milenaria, mientras se recurre a soluciones artificiales como cajas-nido, que además suponen un coste para las arcas públicas. En contraste, recuerdan que los olivos llevan más de 2.000 años ofreciendo protección a estas especies de forma natural.

Desde la Asociación muestran su esperanza en que, tras las importantes ayudas públicas —hasta 303 millones de euros— concedidas a empresas como MOEVE para proyectos de hidrógeno verde, también haya espacio para respaldar con recursos un bosque natural que, sin coste añadido, contribuya a preservar la biodiversidad del entorno de Doñana.