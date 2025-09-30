Otoño Cultural Iberoamericano: tres miradas en diálogo

Escultura de Piero Troiani, naturaleza entre pintura y fotografía de Patricia Vannucchi y Silvia Coggiola y una Habana imaginada por Santiago García Galván.

Del 1 al 16 de octubre. Casa Colón (Huelva): Sala de los Brazos, Sala Río Odiel y Sala Río Tinto. Acceso libre.

La Casa Colón abre octubre con un recorrido pensado para verse con calma: tres salas, tres lenguajes y un hilo común. En la Sala de los Brazos, Piero Troiani (Venezuela) trabaja volúmenes pulidos y planos espejados donde la geometría roza lo orgánico; piezas que piden moverse alrededor porque la forma cambia con el paso del visitante.

“Espacios naturales”, en la Sala Río Odiel, cruza lienzos y pequeñas piezas de Patricia Vannucchi (Argentina) con fotografías experimentales de Silvia Coggiola. No es un inventario de paisajes, sino una conversación sobre cómo miramos —y transformamos— el entorno.

La Sala Río Tinto reúne “El tiempo de Alicia”, de Santiago García Galván (México): Alicia y el conejo blanco atraviesan una Habana suspendida entre memoria y fábula. Tres paradas que convierten la Casa Colón en una ruta coherente de acentos iberoamericanos.

Estas propuestas forman parte del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), ciclo anual de la Asociación Cultural Iberoamericana que programa exposiciones, música y literatura en Huelva y la provincia.