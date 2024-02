Nueva crisis en el PSOE de Huelva, dimiten tres integrantes de la ejecutiva de Maru Limón

La secretaria general de los socialistas onubenses oculta las dimisiones y sus motivaciones al Comité Provincial y modifica su equipo sin votación.

Malestar generalizado con el discurso de Maru Limón por la ausencia de una mención a Carlos Navarrete, presidente provincial del PSOE fallecido recientemente, cuya «vacante» no ha sido sustuida.

Los criticos con la actual dirección socialista onubense trabajan en una estrategia a «corto, medio y largo plazo» que se iniciará con la inmimente dimisión de un destacado representante institucional

Lunes, 5 de febrero dse 2024. Nueva crisis en el PSOE de Huelva, donde crece el malestar del sector crítico con la secretaria general y senadora, Mª Eugenia Limón. Tres integrantes de la Ejecutiva Provincial (Enrique Garzón, ex alcalde de Higuera de la Sierra; Leonardo Romero, alcalde de Santa Bárbara; y Sebastián Fernández, ex alcalde de Villalba del Alcor) han presentado recientemente su dimisión, al no querer seguir formando parte del equipo de la ex presidenta de la Diputación de Huelva, quien tiene en su haber ser la primera socialista que entrega el bastón de mando del ente provincial al Partido Popular, como consecuencia de la debacle electoral sufrida por el PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo del año pasado.

Limón no ofreció explicaciones sobre la crisis en la dirección provincial, y se limitó a anunciar una «reestructuración» de su equipo al «haberse producido vacantes», según fuentes socialistas asistentes al Comité Provincial celebrado el pasado viernes y consultadas por La Mar de Onuba.

Las mismas fuentes sostienen que Leonardo Romero, alcalde de Santa Bárbara de Casa, ha renunciado a su puesto en la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) por su abierta discrepancia con la dirección federal del PSOE en lo referente a la Ley de Amnistía pactada con los partidos independentistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno.

Por su parte, Enrique Garzón, ex alcalde de Higuera, dimite por su abierta discrepancia con la secretaria general, y al considerar «innecesaria» su continuidad en la dirección provincial tras haber perdido la alcadía socialista de la localidad serrana en favor de una contundente mayoría absoluta del Partido Popular.

Por último, del ex alcalde de Villalba del Alcor, Sebastián Fernández, solo ha transcedido que deja la CEP por «motivos personales» sin especificar.

Nada de esto fue explicado durante la intervención de María Eugenia Limón en el primer Comité Provincial celebrado tras los «fatídicos» resultados electorales del histórico bastión socialista que durante décadas ha sido la provincia de Huelva, tanto en las elecciones municipales del 28 de Mayo, como en las generales del 23-J, en las que las listas del PP superaron en votos a las del PSOE tanto para el Congreso como para el Senado, encabezada esta última por la propia Limón.

Las fuentes consultadas por La Mar de Onuba aseguran que la líder provincial se limitó a anunciar una «reestructuración» de la CEP al haberse producido «vacantes». Así, la secretaria general enumeró las «nuevas incorporaciones» a la Ejecutiva Provincial del PSOE: Francisco Baluffo, que se suma a la Secretaría de Organización que dirige Rosa Tirador, el secretario general del PSOE de Punta Umbría. Jesús Ferrera, y el alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, que serán responsables de la Política Municipal en la secretaría que ostenta Maite Rodríguez. La secretaria general del PSOE de Lepe, Bella Canales, asume la coordinación de todos los municipios de la Costa. Mientras que el alcalde de Chucena, Antonio Rubio, será el responsable de coordinar a los alcaldes y alcaldesas de la provincia.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra también la de la alcaldesa de Santa Olalla del Cala, Asunción Ríos, que ostentará la Secretaría de la Lucha contra la Sequía, la teniente de alcalde de Escacena, Mariló Bermúdez, situada por LImón al frente del Consejo de Mujeres, y los portavoces de Encinasolay el de La Zarza, Jonathan Reposo y Miguel Ángel Ojeda, que llevarán respectivamenter la Secretaría de Espacios Naturales y Geoparques y la Secretaría de Transporte y Movilidad Sostenible.

Discurso «autocomplaciente» y «ausente de autocrítica» de Maru Limón tras el desastre electoral en el histórico bastión socialista onubense

Por lo que respecta al resto de la intervención de Maru Limón en el Comité Provincial del viernes, los pocos críticos que acudieron al encuentro echaron en falta una «reflexión política» sobre la situación actual del PSOE de Huelva, especialmente tras los resultados electorales. Por contra, Limón optó por un tono «triunfalista» derivado de que el PSOE haya logrado mantener el Gobierno de España tras haber conseguido articular una mayoría parlamentaria en el Congreso a pesar de haber perdido las elecciones frente al PP de Alberto Núñez Feijóo.

Así, Limón sacó pecho por las medidas «impulsadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, las cuales benefician a la mayoría de onubenses y todas las familias, para los 101.300 pensionistas, con la subida de su prestación; para los trabajadores, gracias a la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo; o con el incremento de becas para jóvenes, la creación del bono cultural o 70 millones para el bono de alquiler, aunque desgraciadamente el PP se opusiera».

«El Gobierno socialista es garantía de que España avanza, desarrollando un proyecto de país en el que se priman los derechos y cabemos todos. Frente a la falta de coherencia y de respeto mostrada por el PP, el PSOE está convencido de que la clave está en el diálogo y el consenso. Y lo estamos demostrando con temas como el pacto por Doñana», sostuvo Limón ante un Comité Provincial en el que lo más destacado fueron las ausencias coordinadas de casi la mitad de sus miembros, críticos con la CEP y representantes de todas las comarcas onubenses, por lo que apenas hubo intervenciones contra la de la secretaria provincial.

De hecho, solo el diputado autonómico y ex secretario provincial, Mario Jiménez, anterior aliado de la senadora y ex presidenta de la Diputación, tomó la palabra para dar un «severo repaso» a la actual situación del PSOE de Huelva, en una intervención «muy dura» con la Ejecutiva Provincial por los «malísimos» resultados electorales, que describió como «los peores de la historia del socialismo onubense».

En el mismo sentido intervino el Secretario Genral de las Juventudes Socialistas de Huelva, Javier Huete, quien también expresó la preocupación de los jóvenes socialistas onubenses tras el 28M y el 23J y el avance de la derecha en los procesos electorales.

El Comité Provincial del PSOE de Huelva del pasado viernes finalizó sin que se presentaran inciativas o propuestas de resolución a votación. Ni siquiera la reestructuración de la Comisión Ejecutiva Provincial, algo obligado por los propios Estatutos y Reglamento Orgánico del PSOE, por los que los críticos, esperan que Limón convoque, de forma inmediata, una nuevo conclave en el que los cargos y repartos de responsabilides sean ratificados siguiendo los cauces normativos del partido.

A la espera, anuncian que ya trabajan en una estrategia a «corto, medio y largo plazo» para superar la «etapa Limón». El primer hito de dicha estrategia podría producirse este mismo mes, con la inminente dimisión de un destacado representante del PSOE de Huelva en las instituciones públicas.

Malestar 'generalizado' por el 'desprecio' al recientemente fallecido presidente provincial e histórico dirigente socialista, Carlos Navarrete Con indepedencia de discrepancias y afinidades varias en el seno del socialismo onubense, a pocos les pasó despercebido que María Eugenia Limón no hiciera mención alguna ni en su intevención (ni en el comunicado posterior al Comité Provincial del viernes remitido a los medios de comunicación) al recientemente fallecido presidente provincial del PSOE de Huelva, Carlos Navarrete, el histórico dirigente y diputado por la provincia de Huelva en el Congreso desde la Legislatura Constituyente de 1977 en las listas del Partido Socialista Obrero Español, hasta las elecciones de marzo de 2004. Navarrete fue también Consejero de Trabajo en el Primer Gobierno Preautonómico de Andalucía constituido en 1978 bajo la presidencia de Plácido Fernández Viagas, y un "referente" para todo el socialismo español. Algunas de las fuentes consultadas por esta revista describen abiertamente el "olvido" de Maru Limón como un "desprecio" a uno de los socialistas más queridos y respetados desde los albores de la democracia española tras 40 años de dictadura franquista. Otras, sostienen que Limón eludió cualquier mención al fallecimiento de Navarrete para no abrir el debate de su sucesión como presidente provincial del PSOE de Huelva, lo que habría requerido elevar una o varias propuestas, y someterlas a votación. En ese caso, "Maru se habría visto obligada también a pasar por el voto los cambios en la estructura de su Ejecutiva".

