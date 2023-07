‘No nos quedemos paradas esperando a que ocurra lo inevitable’, por Javier F. Ferrero

Jueves, 13 de julio de 2023. El viento helado del fascismo sopla con fuerza en Alemania, una vez más. Según un sondeo reciente, el partido AfD, de ideología neonazi, se coloca en la segunda posición de intención de voto en las próximas elecciones federales, a solo cuatro puntos de los democristianos del CDU. Este temible viento no solo sopla en Alemania, también sacude a toda Europa.

Si votas a una panda de neonazis, tú eres un neonazi

Estoy harto, cansado, agotado de escuchar el mismo argumento una y otra vez: “La culpa es de la izquierda”. Por mucho que se haya equivocado, por mucho que haya decepcionado a sus votantes, votar a una formación de ideología neonazi no es la solución. Punto. No hay excusas. Si votas a una agrupación que se alimenta del odio, de la xenofobia y del racismo, entonces estás avalando esas mismas ideologías.

Y sí, lo diré alto y claro: si votas a una panda de neonazis, tú eres un neonazi. No importa cómo lo disfraces o cuáles sean tus justificaciones. No puedes jugar a la equidistancia con los valores humanos básicos. No puedes aliarte con quienes quieren destruir la diversidad, la inclusión, la igualdad, y luego pretender que no te ensucias las manos.

Así que basta ya de eludir la responsabilidad y buscar chivos expiatorios. La culpa no es de la izquierda ni de cualquier otro partido, la culpa es de quienes eligen dar su apoyo a ideologías que se construyen sobre el miedo, la intolerancia y el odio hacia la otredad.

Este es un llamado a todas las personas que valoran la democracia, que respetan la diversidad y que desean vivir en una sociedad donde cada individuo, independientemente de su origen, religión, identidad de género o orientación sexual, tenga los mismos derechos y oportunidades. ¡Vayamos a las urnas el próximo 23J! Ejercitemos nuestro derecho a votar para evitar que los espectros del pasado vuelvan a emerger.

No nos quedemos paradas esperando a que ocurra lo inevitable. El futuro de Europa y de la democracia está en nuestras manos. No permitamos que se nos escape. No dejemos que la historia se repita. Porque si se repite, nos preguntaremos cómo fue posible que volviese a ocurrir… y la respuesta será: porque nos quedamos en casa en lugar de ir a votar. Porque no levantamos nuestra voz cuando más importaba. Porque permitimos que el odio y el miedo se convirtieran en el discurso dominante.

Así que, el 23J, vota. Vota por la igualdad, por la diversidad, por la justicia. Vota en contra del odio y de la intolerancia. No seas parte del problema. Sé parte de la solución.