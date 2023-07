No están bajando las listas de espera, nos están anulando las citas en neurología

por Cristina Velasco Gómez

Domingo, 25 de junio de 2023. El pasado viernes 23 me sucedió algo que le está ocurriendo a bastantes personas en Huelva y mi intención, mediante este escrito, es ponerlo en conocimiento de la gente, denunciar públicamente un problema gravísimo y alentar a otras personas con el mismo problema a que actúen y no se resignen.

Desde marzo de 2022, esperaba una cita de neurología. Tras más de un año desde que me derivaron había perdido toda esperanza de recibir la cita médica, sin embargo, el pasado 2 de junio recibí la carta con cita para el lunes 26 del presente mes.

Cuál fue mi sorpresa cuando ese viernes, a solo tres días de la cita, recibo una llamada de teléfono de administración del hospital indicándome que mi cita queda anulada; creo que he tenido suerte, conozco varios casos a las que han avisado en la misma mañana.

Me considero una persona bien informada y sabía de antemano que esto estaba sucediendo y la causa principal: el personal del servicio público de neurología está bajo mínimos, por contra de lo que ha repetido la consejera de sanidad de la Junta de Andalucía, que ha jurado y perjurado en los medios que hay personal suficiente para cubrir las necesidades de todos y todas las pacientes.

Ya ven, solo se me ocurren tres explicaciones: la primera es que esta señora vive en una realidad paralela, algo en lo que ni me voy a detener; esta señora no tiene ni idea de lo que sucede en un servicio que es central en la Consejería de la que es responsable, lo que sería un escándalo y merecería su dimisón; o una tercera opción, que es la que todos los profesionales del sector, independientemente de su orientación política, me han confirmado, y es que miente descaradamente a los y las onubenses, sobre algo tan delicado e importante como es nuestra salud, solo para maquillar unas cifras de listas de espera.

Gracias a lo que he dicho antes, que estoy informada y se defenderme como ciudadana, no perdí el tiempo y fuí a atención al ciudadano, para poner una reclamación, en la que consta lo que ha sucedido, de forma resumida. Puede que no gane esta batalla yo sola, pero si todas las personas a las que nos sucede esto reclamamos y lo hacemos público, es decir, remamos en la misma dirección, es probable que logremos ganarla juntas.

No se trata de un capricho de los pacientes, no elegimos enfermar, ni elegimos los servicios a los que nos tienen que derivar. Los y las profesionales de la sanidad pública saben bien lo qué pruebas tienen que hacernos y a qué compañeros deben derivarnos, pero una mala gestión por parte de los responsables políticos, está provocando retrasos que pueden costar vidas o daños irreparables en la salud de las personas.

Si un conductor toma una decisión y alguien muere como resultado de esa decisión, querremos que la justicia haga su trabajo. Si la decisión de un responsable político cuesta vidas o provoca daños en la salud de las personas a las que debe asegurar su derecho a la salud, ¿qué debemos hacer? Yo quiero justicia.

Os animo a reclamar cada vez que os pase algo así no os quedéis con la resignación. Si su gestión de nuestra sanidad es una chapuza, vamos a atención a la ciudadanía y pedimos una hoja de reclamaciones para presentarla, lo denunciamos públicamente, que lo sepan todos y todas. Es nuestro derecho, como el que estoy ejerciendo poniendo esta reclamación y enviando esta denuncia pública.