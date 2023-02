Nico Ferrando: “La nueva línea de ficción de Artelibro editorial busca ser un espacio de reflexión y de debate sobre temas candentes en la sociedad”

Sábado, 28 de enero de 2023. La cita es en Fitur en el stand de Huelva. Nos tomamos un café el director de Artelibro Editorial y coautor del libro “Un paseo por la historia de Huelva a través de su memoria fotográfica”, firmado junto al directo de la Mar de Onuba, Perico Echevarría. Nos cuenta sus próximos proyectos para el año 2023.

—¡Qué bueno encontrarte en Fitur!

R: Sí, por fin volvemos a viajar después de la pandemia que tanto ha afectado a nuestras vidas. El sector turístico en España ha pasado unos momentos de gran dificultad económica y todos tenemos que contribuir a su recuperación, sobre todo las administraciones públicas. En este contexto, déjame decirte que creo que las autoridades de Huelva no han sabido leer este momento histórico ya que su stand es muy deslucido en esta edición, más aún si lo comparamos con las demás provincias andaluzas que han hecho un gran despliegue de medios. Huelva tiene un potencial increíble que hay que explotar.

—¿Qué aspectos consideras que mejorarían la presencia de Huelva en Fitur?

R: Un stand más grande y una especialización en las rutas que se ofrecen a los profesionales, operadores y público en general. He echado mucho en falta explotar la ruta colombina, uno de los aspectos más importantes de la provincia de Huelva.

—¿Tienes algún proyecto editorial sobre Huelva?

R: Hemos sacado la segunda edición del libro Un paseo por la historia de Huelva a través de su memoria fotográfica y preparo algún otro que todavía no se puede contar. Este año 2023 estoy centrado en terminar la colección de distritos de Madrid de 21 libros y en sacar una nueva línea de ficción.

—¿Cómo será esta nueva línea de ficción?

R: La nueva línea de ficción de Artelibro editorial busca ser un espacio de reflexión y de debate sobre temas candentes en la sociedad. Creo que es un género poco explotado ya que en el mercado hay mucha ficción romántica, histórica, de terror, de viajes y aventuras e, incluso erótica, pero no hay suficientes espacios para reflexionar y debatir sobre temas que, a veces, son incómodos porque tienen posiciones encontradas. Me refiero a la inmigración, al aborto, a la eutanasia, a la diversidad, a la gestación subrogada, al uso de las nuevas tecnologías, etc.

—¿Se ha publicado algún título de esta nueva línea de ficción de Artelibro?

R: Sí, una novela mía que versa sobre la eutanasia y que se titula “Honrar la vida”. Está basada en un caso real y he querido, esencialmente, dar voz a personas que hasta hace poco eran ciudadanos de segunda en España y que en su estado de salud tenían mucha dificultad para pelear para ejercer su legítimo derecho a morir con dignidad. No se puede obligar a nadie a vivir en contra de su voluntad y el Estado tiene que dar respuesta a ello, más allá de legítimas ideas filosóficas o religiosas.

—¿Dónde se desarrolla la trama de la novela?

R: Mayoritariamente en Bilbao. También en Madrid. De hecho, se la dedico a mi abogado, Txelu Soldevilla, que reside en Bilbao y del que pude aprender que el Derecho y la Ley deben, a veces, reformarse y tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad, desechando para siempre las ideas de Hans Kelsen, tan extendidas lamentablemente entre los juristas actuales.

—¿Por qué crees que no son buenas las ideas de Hans Kelsen?

R: Porque reduce el Derecho estrictamente a la norma jurídica, sin tener en cuenta muchas dimensiones. Con las ideas de Kelsen, se legitiman leyes emanadas, por ejemplo, del nazismo ya que solo se fija en que la norma jurídica haya sido aprobada por el procedimiento establecido con anterioridad. No hay una visión crítica y muchas veces las leyes son muy injustas y deben ser reformadas y los abogados debería contribuir a mejorar la sociedad persiguiendo la idea de Justicia, pero mucho me temo que en su inmensa mayoría contribuyen a lo contrario: generan conflictos donde no los hay y son parte del problema y no de la solución. Y te lo dice alguien que ha estudiado Derecho (me faltan pocas materias para recibirme) y que tanto su padre como su madre son abogados, aunque ya jubilados y que ejercieron desde la judicatura. Conozco de sobra este ámbito.

—¡Qué interesante!

R: Bueno, la ficción con conciencia social que voy a publicar desde Artelibro genera este tipo de debates y considero que tiene su público. Para captar talento en este ámbito hemos creado desde la editorial un concurso literario, cuyas bases son las siguientes:

https://www.artelibro.es/wp-content/uploads/2023/01/BASES-CERTAMEN-NARRATIVA-CON-CONCIENCIA-SOCIAL.docx.pdf

—¿Qué otras novedades editoriales nos puedes contar?

R: Como te dije, terminaré la colección de distritos de Madrid y habrá novedades en ese aspecto. Villa de Vallecas y Chamberí son los distritos de próxima publicación. Ampliaremos la bibliografía de Madrid con un libro sobre sus teatros desaparecidos, firmado por Antonio Castro que es Cronista de Villa. Y también habrá espacio para profundizar en personajes singulares como Pío Baroja y Jacinto Benavente.

—Para terminar, te hago un cuestionario más personal. Te preguntaré por tus aficiones para que los lectores te conozcan mejor. Recomienda una película.

R: Me cuesta quedarme con una sola ya que el cine es un espacio creativo maravilloso, pero elijo “La vida es bella”, de Roberto Benigni.

—¿Un libro?

R: Me es aún más difícil quedarme con uno, pero lo hago. “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez.

—¿Un tema musical?

R: “Aprender a volar”, de una cantante argentina, Patricia Sosa, que fue la primera cantante popular en realizar una actuación en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Hizo una versión en lengua de signos de este tema maravillosa.

—¿Un lugar que no se puede dejar de conocer?

R: El Museo del Prado de Madrid, la mayor pinacoteca del mundo.

—¿Una ciudad para vivir?

R: Naturalmente, Madrid.

—¿Una ciudad para pasar unas vacaciones?

R: Toledo, Huelva y Bilbao. En ese orden.

—¿Una virtud y un defecto?

R: La constancia y la resiliencia como virtud y la impaciencia como defecto, aunque con los años ya la controlo mejor.

—¿Un deseo para este 2023?

R: Que termine la guerra en Ucrania.