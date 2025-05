José Manuel Domínguez y Francisco Baluffo acusan al alcalde Rafael Prado de abandonar los servicios públicos, generar un «clima irrespirable» entre la plantilla municipal y gobernar con un tránsfuga y sin transparencia.

Miércoles, 7 de mayo de 2025. La moción de censura registrada por los grupos de la oposición en Nerva —Izquierda Unida, Por Nerva y el PSOE— será debatida el próximo viernes 16 de mayo y supondrá, salvo sorpresas, el final del mandato del alcalde Rafael Prado, del Partido Popular. Se trata de la primera moción de censura que prospera en la historia democrática del municipio, y ha sido defendida este miércoles por los socialistas José Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de Nerva, y Francisco Baluffo, portavoz provincial.

Domínguez ha justificado la moción como un acto de “responsabilidad política” para acabar con “la parálisis institucional” que, a su juicio, ha caracterizado los casi dos años de gestión de Prado al frente del consistorio. “Solo se han celebrado tres plenos ordinarios. No hay comisiones informativas ni juntas de portavoces. Los presupuestos municipales están prorrogados desde 2022 y no se presentan las liquidaciones ni los informes trimestrales”, ha enumerado. A ello suma la ausencia de horarios de atención a la ciudadanía, la no sustitución de personal de baja y el abandono de servicios como la guardería o la piscina climatizada.

El portavoz socialista también ha señalado la dimisión o cese de hasta cinco interventores en este tiempo, así como los constantes retrasos en el pago de nóminas a la plantilla municipal. Este mismo miércoles, ha recordado, los trabajadores del Ayuntamiento han convocado una concentración ante las puertas del consistorio para denunciar la situación. Según Domínguez, el comité de empresa ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, e incluso se ha registrado una denuncia penal por acoso laboral contra el alcalde.

En tono crítico, el dirigente local ha acusado al primer edil de “sembrar odio” y “jugar con la dignidad” de vecinos y trabajadores. Ha denunciado que buena parte del mandato del popular Rafael Prado se ha centrado en “buscar y rebuscar en el pasado” para denunciar supuestas irregularidades de anteriores gobiernos, sin aportar soluciones a los problemas actuales del municipio. “Si hay algo que investigar, que lo haga la justicia. Pero basta ya de sembrar dudas”, ha sentenciado.

Entre los ejemplos de lo que califica de “gestión negligente”, Domínguez ha citado la supresión de turnos de policía local durante noches y fines de semana, lo que ha generado, asegura, una situación de desprotección frente a robos en comercios y domicilios. También ha denunciado la suspensión de la Fiesta de la Primavera, anunciada para los días 17 y 18 de mayo, que el alcalde atribuyó a la moción de censura. “¿Eso es mirar por el pueblo o es otro intento de culpar a los demás?”, se ha preguntado el portavoz socialista.

Por su parte, Francisco Baluffo ha ofrecido una valoración más política y en clave provincial. En una rueda de prensa celebrada también ante el Ayuntamiento de Nerva, ha definido la situación del municipio como “una crisis institucional sin precedentes” que ha dejado al pueblo “abandonado” y sometido a una “falta de democracia” interna. Ha calificado de “desgobierno” los dos años de gestión de Prado, a quien ha acusado de depender del apoyo de un concejal tránsfuga para sostenerse en la alcaldía.

“El Partido Popular ha fracasado estrepitosamente en Nerva. No ha traído soluciones, ni inversiones, ni proyectos. Solo división y conflicto”, ha afirmado Baluffo. El dirigente provincial ha destacado que el PSOE fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023 y ha asegurado que el nuevo equipo de gobierno que salga del pleno del 16 de mayo tendrá la tarea de “levantar la persiana del ayuntamiento” y “recuperar la confianza ciudadana”.

Baluffo ha enmarcado la crisis de Nerva dentro de una supuesta estrategia general del PP en la provincia: “Pactan para desbancar al PSOE, pero luego incumplen los acuerdos con sus socios”. En ese contexto, ha criticado también la dependencia del PP de Vox, al que ha calificado de “partido abiertamente fascista, homófobo y machista”, y ha subrayado que “en Europa esta ultraderecha es denostada”.

Ambos portavoces han cerrado sus intervenciones agradeciendo el trabajo de los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Nerva durante estos dos años. “El viernes acaba el peor momento de la historia democrática de este pueblo”, ha declarado Baluffo.