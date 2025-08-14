Jueves, 14 de agosto de 2025. En tan solo un día se vieron amenazados dos conjuntos patrimoniales de incalculable valor para todas las andaluzas, Itálica y la mezquita de Córdoba. A pesar del mensaje de calma que desde la Junta se ha transmitido, lo cierto es que las llamas estuvieron a pocos metros de Itálica y han destruido parte de la techumbre del templo cordobés. Ante ello desde Nación Andaluza queremos denunciar:

1º La situación que vivimos el 8 de agosto no es casual, se corresponde con una dejadez de funciones por parte de la Junta y sus respectivos gobiernos (PSOE antes y ahora PP con sus respectivas muletas) durante décadas que han generado la situación de abandono de nuestro patrimonio hasta llegar a su apropiación, como en el caso de la Mezquita, por un Estado extranjero: el Vaticano. Esto demuestra lo poco que vale para PP y PSOE el Estatuto de Autonomía de 2007 que en su artículo 10.3.3. “el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza”, pero con el que pretenden tener sojuzgada Andalucía a Madrid eternamente.

2º Que han sido numerosas las denuncias sobre la falta de personal de los conjuntos arqueológicos y centros culturales de la Junta y las reducciones presupuestarias desde hace muchos años. En numerosas ocasiones se ha denunciado que no se cubren bajas o se tardan en cubrir años, dejando algunas instalaciones atendidas por una o dos personas, lo cual impide labores básicas de mantenimiento como, en el caso de Itálica, el desbrozado del perímetro.

3º Que la Mezquita de Córdoba ha ardido fruto de la desastrosa gestión del deán de la Iglesia, Joaquín Alberto Nieva, a pesar de que solo en 2024 la Mezquita proporcionó unos ingresos para el Cabildo de 22,4 millones de euros. Hay que recordar que Moreno Bonilla ha rechazado varias veces recurrir a la inmatriculación por la que la Iglesia se apropió de este bien en 2006, como tampoco lo hizo el PSOE. Paradójicamente ha sido un servicio público municipal que nada percibe de la riqueza que genera el templo, los bomberos cordobeses, los que han apagado un incendio provocado por la avaricia vaticana.

4º Ante este panorama es inevitable pensar que el PP de Moreno Bonilla espera, continuando la labor de sus predecesores del PSOE, armarse de razones para privatizar las instalaciones culturales y el patrimonio de todas las andaluzas gestionándolas mal adrede. Una estrategia muy conocida de los gobiernos neoliberales en todo el mundo y que el presidente de la Junta quiere aplicar al patrimonio de todos conformándose en el Atila del patrimonio andaluz.

Desde Nación Andaluza exigimos la dimisión de la consejera del ramo Patricia del Pozo, primera responsable de esta situación. Asimismo pedimos que se cubran todas las plazas y bajas en las instalaciones y conjuntos competencia de la Consejería de Cultura. Y también que se iniciarán los trámites para la recuperación y gestión pública de la Mezquita de Córdoba cuyos beneficios deben beneficiar al pueblo cordobés.

¡Moreno Bonilla, Atila del patrimonio andaluz!

Secretaría Permanente de la CN de Nación Andaluza