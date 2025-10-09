Nueva gran movilización en Huelva contra el colapso sanitario: Onusap convoca a defender la sanidad pública el 28 de octubre

El médico y presidente de la asociación, Diego Mora, advierte de que “el edificio sanitario andaluz está agrietando de manera importante” tras el colapso de los cribados de cáncer de mama y la falta de recursos.

ONUSAP apela especialmente a la juventud onubense a sumarse a la protesta “para que su salud no dependa de una tarjeta de crédito”.

Martes, 7 de octubre de 2025. El colapso sanitario que Andalucía arrastra desde hace meses —y que en Huelva deja miles de pruebas sin realizar y hospitales saturados— volverá a tener respuesta en la calle. Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) ha convocado para el martes 28 de octubre una gran movilización ciudadana en defensa de la sanidad pública.

La manifestación, cuyo recorrido y horario definitivo aún están por confirmar, aspira a reunir a profesionales y ciudadanía en un clamor común frente al deterioro de un sistema que, según la organización, “ya no aguanta más”.

Llamamiento de Onusap a la ciudadanía onubense

Su presidente, Diego Mora, médico del Hospital Juan Ramón Jiménez, ha difundido un vídeo en el que advierte de que la situación ha traspasado los límites del colapso funcional: “Lo que está pasando con los sistemas de cribado de cáncer de mama —y probablemente con algunos otros— es lo que ya hemos dicho por activa y por pasiva: no hay recursos. Los recursos se nos escapan por la vía de la privatización.” Mora sostiene que, cuando los programas de prevención y diagnóstico precoz comienzan a fallar, “el edificio sanitario está agrietando de manera importante”, y subraya que “no se puede consentir”.

El contexto en Huelva da sentido a sus palabras. La Junta de Andalucía ha reconocido un fallo masivo en los cribados de cáncer de mama, que ha dejado a más de 2.000 mujeres sin comunicación de resultados y ha obligado a revisar tres años de mamografías. A ello se suman demoras de hasta dos años en ecografías y resonancias en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde más de 19.000 pacientes esperan una cita. El mismo centro acumula denuncias por saturación de urgencias, pacientes en pasillos y falta de climatización en Oncología, mientras servicios esenciales como cirugía vascular o la unidad de ictus siguen sin restablecerse.

“Llevamos arrastrando un déficit desde hace mucho tiempo”, recuerda Mora. “En seis años no se ha movido un pelo del Materno-Infantil ni de los CHARES, y la política de contrataciones es tan nefasta que los compañeros se nos van de cuatro en cuatro.” El facultativo insiste en que el problema no es coyuntural: “Esto no son fallos puntuales, es un modelo que se está desmoronando por falta de recursos y por la entrega progresiva de la gestión sanitaria a manos privadas.”

Onusap ha hecho un llamamiento especial a la gente joven para que participe en la manifestación. “Esto es para vosotros, para nuestros hijos, para que vuestra salud no dependa de una tarjeta de crédito”, afirma Mora. El mensaje apela a la defensa del derecho a una atención pública, universal y de calidad: “Manifestación por la sanidad pública, por nuestras mujeres, por nuestros niños, por nuestra gente joven.”

La movilización del 28 de octubre se enmarca en un clima de malestar generalizado en toda Andalucía. Los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud reflejan más de 207.000 personas en lista de espera quirúrgica y 852.000 pendientes de consulta con especialista, mientras el Gobierno andaluz insiste en presentar los números como “mejoras”. Los sindicatos y plataformas profesionales sostienen lo contrario: que el supuesto descenso estadístico oculta la exclusión de pacientes de los registros y el aumento de las derivaciones a la sanidad concertada.

Huelva, una de las provincias más castigadas por el déficit histórico de recursos, será de nuevo escenario de una protesta que pretende ir más allá de la denuncia. Onusap la define como “una llamada a la dignidad”, un recordatorio de que la sanidad pública “no se vende, se defiende”, y un aviso a las administraciones: la ciudadanía no está dispuesta a resignarse ante un sistema que se desmorona.