Moreno Bonilla admite el fracaso del nuevo sistema de la Bolsa del SAS y anuncia otro cambio informático

Tras la denuncia periodística de EL LIBRE sobre la chapuza del nuevo sistema de baremación de la Bolsa del Servicio Andaluz de Salud, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que volverán a cambiar el sistema con «un nuevo soporte electrónico». «Le hemos hecho varias mejoras, pero no funciona como nosotros queremos que funcione», expresó Moreno

Lunes, 1 de diciembre de 2025. En el ambiente crispado que últimamente caracteriza cualquier debate o interpelación en el Parlamento de Andalucía, Juan Moreno Bonilla trató de defenderse como gato panza arriba de todos los reproches que le hizo la oposición en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que finalizó el pasado viernes.

De todos los anuncios y promesas que desgranó en el hemiciclo, llama la atención uno en concreto: la Consejería de Sanidad va a cambiar (otra vez) de sistema informático para intentar corregir la escabechina realizada con miles de candidatos de la Bolsa del SAS, que han perdido puntos y, en consecuencia, han bajado posiciones en el listado de candidatos injustamente.

«Estamos negociando un nuevo pacto de bolsa con las organizaciones sindicales donde, a través de un nuevo soporte electrónico, se puedan agilizar las baremaciones, porque es verdad que la bolsa es muy rígida y no funciona bien. Le hemos hecho varias mejoras, pero no funciona como nosotros queremos que funcione. Y seguimos avanzando en normalizar el proceso de la carrera profesional con un nuevo acuerdo», reconoció Moreno.

Por último, el presidente de la Junta habló de los 588 millones de actos sanitarios que se realizan en el SAS anualmente y volvió a repetir que Andalucía cada vez tiene una población más envejecida, la gran excusa que le sirve para justificar el caos organizativo reinante.