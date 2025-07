El PSOE andaluz exige explicaciones inmediatas al presidente de la Junta por su “fichaje estrella” implicado en una trama de corrupción legislativa al servicio de grandes empresas.

Vidernes, 18 de julio de 2025. El portavoz de Presidencia del PSOE andaluz y diputado por Huelva, Mario Jiménez, ha exigido este viernes explicaciones inmediatas al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, por la implicación directa del exconsejero de Hacienda de su Gobierno, José Alberto García Valera, en la trama conocida como caso Montoro. “Golpea directamente a Moreno Bonilla, al Partido Popular andaluz y al Gobierno de la Junta”, ha denunciado el dirigente socialista, quien ha cuestionado que “el principal fichaje de Bonilla para dirigir la Hacienda Pública en Andalucía” fuese una persona que presuntamente participó en una red que “cambiaba leyes para satisfacer los intereses particulares de grandes empresas a cambio de mordidas”.

Jiménez ha recordado que García Valera fue nombrado consejero de Hacienda al inicio del primer mandato del actual presidente andaluz, y que apenas un mes y medio después fue cesado, oficialmente por “motivos personales”. “Nos preguntamos si Moreno Bonilla supo ya entonces que su consejero estaba implicado en una conducta ilegal. Y si lo supo, ¿por qué no lo denunció públicamente? ¿Por qué no lo llevó ante la justicia?”, ha planteado. “Sería gravísimo que lo cesara por conocer su implicación y no lo contara”, ha remachado el portavoz socialista.

El diputado onubense ha señalado que “este escándalo no es del pasado, ni un episodio menor”, y ha instado al presidente de la Junta a comparecer de forma extraordinaria ante el Parlamento andaluz para ofrecer todas las explicaciones pertinentes sobre su nombramiento y cese.

Además, ha pedido la reprobación pública de las recientes declaraciones del actual consejero de Hacienda, Juan Bravo, a quien acusa de “distinguir entre una corrupción buena y otra mala”, en función de si hay o no prostitución de por medio. “La corrupción es corrupción siempre”, ha sostenido Jiménez, que ha advertido que “este caso afecta ya a toda la espina dorsal económica del Partido Popular, pasada y presente”.

El dirigente socialista también ha exigido a Moreno Bonilla que rompa cualquier tipo de cesión ante la extrema derecha, después de que la Junta de Andalucía se ausentara de la Conferencia Sectorial de Infancia en la que debía decidirse el reparto de menores migrantes. Según Jiménez, detrás de ese “boicot” se esconde un pacto con Vox para condicionar la elección del próximo Defensor del Pueblo Andaluz: “Nos tememos que ha decidido cambiar sillones por la dignidad de esos menores que huyen de la guerra y la miseria”.

El PSOE andaluz sostiene que Moreno Bonilla ha cedido completamente a las políticas “inhumanas, racistas y xenófobas” de la ultraderecha, y ha reclamado que Andalucía “no se convierta en un territorio hostil a los derechos humanos”, sino en una tierra “solidaria, acogedora y respetuosa con la legalidad internacional”.

Jiménez ha rematado su intervención con una llamada urgente a la movilización institucional contra el nuevo marco financiero de la Unión Europea, que —según ha denunciado— supondrá un duro golpe para la política agraria común y el desarrollo del medio rural en Andalucía. Ha acusado al Partido Popular Europeo y a la extrema derecha de “activar una bomba de destrucción masiva” para el futuro del campo, y ha exigido a Moreno Bonilla que se ponga a disposición del Gobierno de España “para negociar con fuerza en Europa y enmendar el desastre”.