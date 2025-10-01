La Junta programa 28,36 millones para “planificación” y compra de espacios en prensa, radio, TV, exterior y cine.

La cobertura se extiende por 2025 y llega a 2026, año electoral en Andalucía.

Martes, 30 de septiembre de 2025. La Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía tiene en la contratación programada para 2025, en su Secretaría General Técnica, una partida de 28.363.636,40 euros que maneja de Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Sebastián Torres, ex periodista de El Mundo que llevaba la comunicación del Partido Popular en Andalucía hasta que lo nombraron asesor en dicha consejería al servicio del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla

Dicha partida, según consta en la documentación de la Consejería de Presidencia, tiene como objeto la «planificación estratégica y compra de espacios publicitarios en los diferentes soportes de los medios de comunicación de prensa (tanto impresa como digital), radio y televisión, en soportes de publicidad exterior y cine». Es decir, que esta partida se dedica a comprar espacios publicitarios en todos los medios de comunicación para contarnos lo bien que lo hace Moreno Bonilla. Algo más típico de los déspotas que de una democracia. Y para ello se van a gastar 28,3 millones de euros en vendernos la figura de Moreno Bonilla como «el mejor presidente de la historia» de la Junta de Andalucía.

No debe olvidarse que en el año 2026 está prevista la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y está en juego la presidencia de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Para ello ya tenía previsto invertir esos más de 28 millones de euros de los impuestos de los andaluces en vendernos su gestión como presidente de la Junta de Andalucía entre 2025 y 2026. Es decir, que le estamos pagando durante estos dos años esa enorme campaña a la Presidencia de la Junta con dinero público, un dinero que va a invertir en vendernos lo bien que lo ha hecho como presidente de la Junta de Andalucía.

La adjudicación del contrato de publicidad

Con fecha 4 de noviembre de 2024, el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos, firmaba por orden de Delegación de Competencias de 14 de noviembre de 2023, en sustitución del consejero Antonio Sanz Cabello, la resolución del inicio de expediente CONTR 2024/790497 titulado Planificación de Medios, ejecución de los Planes de Medios y compra de Espacios en Soportes Publicitarios para las acciones de Comunicación Institucional de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Por un valor estimado de 28.363.636,40 euros, que es justo la partida que tenía destinada a gastar la Dirección General de Comunicación de Presidencia en la Secretaría General Técnica como contratación programada.

El contrato sale a concurso con dos lotes, mientras que el lugar de ejecución es Andalucía en su conjunto, es decir, todas las provincias andaluzas. El primer lote se refiere a la campaña Prensa, radio y televisión, con un valor estimado de 25.527.272,74 euros, mientras que el segundo lote sale a concurso por un valor estimado de 2.836.363,66 euros. El primer lote del contrato es adjudicado el 4 de junio pasado a Carat SA, empresa que pertenece al grupo Dentsu, una multinacional de publicidad y relaciones públicas cuya matriz está en Japón. Además, Carat SA y Dentsu Spain SL, según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil, comparten el mismo presidente: Jaime Manuel López-Francos Sáenz. El segundo lote se adjudica por un valor estimado de 2.836.363,66 euros a la empresa Proximia Havas SL.