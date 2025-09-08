El Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria reclama a la consejera Rocío Hernández medidas urgentes para reforzar plantillas, actualizar cupos y reconocer el trabajo real de los profesionales.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025. El Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria ha trasladado a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, una serie de demandas prioritarias que requieren una respuesta inmediata por parte de la Administración.

Tras cumplirse un año de su toma de posesión, los representantes del Foro insisten en que buscan mejoras reales que repercutan en la calidad de la atención a los pacientes y en condiciones dignas para los profesionales médicos.

Falta de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria

«Discrepamos en el incremento de profesionales sanitarios referido por la consejería, ya que éste no ha afectado a médicos de familia y pediatras, que, a fecha de informe del Sistema de Información de Recursos Humanos del SAS de abril de 2024, han bajado desde el 2019, concretamente disminuyendo el número de pediatras y aumentando los médicos de familia en unos 100, con las consiguientes repercusiones en la asistencia a los pacientes», denuncia el Foro.

Problemas en el sistema de citas

Hay problemas en el sistema de citas (Backoffice) en AP. «Aunque los pacientes tengan accesibilidad rápida, no permite la longitudinalidad de la atención. El hecho de mantener el sistema por continuidades asistenciales también rompe la continuidad de la atención al paciente. Es necesario actualizar la plantilla de médicos de familia y pediatras», remarcan los facultativos andaluces.

Asimismo, el Foro denuncia sobrecarga asistencial no registrada: «Se exige una contabilización real del trabajo de los médicos, incluyendo los pacientes no demorables, cuyas cifras superan ampliamente los límites establecidos y no aparecen en los registros oficiales».

Desajustes en las consultas de acogida

Con respecto a las consultas de acogida, «la mayoría de los casos terminan siendo asumidos por los médicos, pese a registrarse como resueltos por enfermería; esta situación dificulta aún más la programación de pacientes crónicos».

Los médicos de familia andaluces también ponen el foco en las desigualdades retributivas: «Se solicita la equiparación del Factor de Rendimiento Profesional (FRP) entre médicos hospitalarios y de Atención Primaria».

En cuanto al plan de desburocratización, aunque propuesto en el documento estratégico del Foro, «las medidas anunciadas no han sido aplicadas hasta la fecha». «Requerimos coordinación entre consejerías para facilitar justificaciones escolares y procesos administrativos», añaden.

El preocupante estado de la pediatría en el SAS

La pediatría en AP está en situación «crítica»: «Se reclama actualizar cupos, dotación económica adecuada, cobertura real de bajas y una política de sustituciones real».

Por otro lado, la retribución a tutores de residentes es «una promesa incumplida desde 2012 que sigue pendiente, junto con incentivos reales en la validación de méritos y reconocimiento de su labor».

Con respecto a los puestos de difícil cobertura, igualmente «es necesaria una incentivación real y eficaz que ayude a hacerlos realmente atractivos».

El Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria reitera su disposición a colaborar con la consejería, pero insta a la Administración a tomar medidas reales para abordar los problemas que afectan a los médicos de AP.