Marea Blanca llama a la ciudadanía onubense a movilizarse este sábado en defensa de la Sanidad Pública

El portavoz del colectivo en Huelva denuncia el “desfase” del gobierno de Juan Manuel Moreno y anima a quienes no puedan desplazarse a Sevilla a colgar una prenda blanca en sus balcones.03

Viernes, 4 de abril de 2025. “Desde Marea Blanca queremos animar a la población onubense a estar mañana en la manifestación que tendrá lugar en Sevilla para decirle alto y claro al gobierno de Juan Manuel Moreno que no vamos a permitir el desfase que está haciendo con la sanidad pública andaluza”. Así se ha expresado este viernes Enrique Martín, portavoz de Marea Blanca en Huelva, en un mensaje de audio remitido a los medios. Martín también ha tenido un gesto para quienes no puedan acudir físicamente a la protesta: “Queremos animar a que quien no pueda venir coloque una prenda de color blanco en su ventana, en su balcón, en su terraza, para así señalar su compromiso con la defensa de la Sanidad Pública”.

La convocatoria de este sábado, 5 de abril, parte de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE y el colectivo Marea Blanca, y cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones sociales y formaciones políticas, entre ellas ONUSAP (Onubenses por una Sanidad Pública de Calidad). La manifestación comenzará a las 11:00 horas desde la calle José Laguillo y finalizará ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. La movilización, de ámbito regional, busca denunciar lo que los convocantes califican como “desmantelamiento” de la sanidad pública en Andalucía, en favor de intereses privados.

La situación de la sanidad pública en Huelva es especialmente grave y ha motivado repetidas protestas ciudadanas en los últimos años. La provincia sigue siendo la única de toda Andalucía que no cuenta con un Hospital Materno-Infantil, a pesar de las reiteradas promesas de construcción. Las obras ni siquiera han comenzado.

En los centros hospitalarios, la falta de personal y el colapso asistencial siguen siendo motivo de denuncia constante. Solo en el Hospital Juan Ramón Jiménez, las ausencias no cubiertas en el personal de enfermería rondan el centenar, una situación que compromete la seguridad de la atención sanitaria, según han denunciado sindicatos profesionales como CSIF. En Atención Primaria, el déficit también es alarmante: más de 100 enfermeras faltan en la provincia, más de 20 en la capital, lo que repercute directamente en la saturación y demora en la atención a pacientes.

En cuanto a las listas de espera, los últimos datos oficiales reconocen que más de 7.700 pacientes siguen esperando una intervención quirúrgica en la provincia, con una demora media de 161 días. Aunque la Junta ha anunciado una reducción del 65% en el número de procedimientos garantizados fuera de plazo, las cifras siguen siendo superiores a las registradas antes del inicio de la legislatura de Juan Manuel Moreno. En consultas con especialistas, se han superado los 65.000 pacientes en lista de espera.

A ello se suma la reducción o cierre de servicios en hospitales comarcales como el de Riotinto, donde se ha denunciado el cierre parcial de cirugía, dejando a los habitantes de la Sierra y la Cuenca Minera sin acceso local a servicios esenciales.

Colectivos y plataformas de usuarios advierten que la falta de recursos y planificación está afectando a la salud y calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales. La convocatoria de este sábado en Sevilla pretende ser un punto de inflexión para exigir a la Junta de Andalucía una sanidad pública digna, bien dotada y equitativa.

Desde Marea Blanca Huelva insisten en que la movilización no es únicamente por el presente, sino también “por el futuro de la sanidad que dejaremos a nuestros hijos e hijas”. Quienes no puedan acudir físicamente a la manifestación están llamados a visibilizar su apoyo colgando una prenda blanca en sus ventanas o balcones.