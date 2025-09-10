Relacionado…

Miércoles, La plataforma ciudadana Marea Blanca de Huelva ha celebrado esta semana una asamblea plenaria en la que ha decidido retomar las movilizaciones en defensa de la sanidad pública. El encuentro, de carácter participativo y plural, ha servido también para renovar dos de las cuatro portavocías de la organización, en cumplimiento de sus normas internas de funcionamiento democrático.

La asamblea se ha desarrollado en un contexto marcado por las crecientes denuncias de profesionales y pacientes sobre la situación del sistema sanitario en la provincia. La falta de personal en Atención Primaria, la reducción de pediatras en los últimos años y la sobrecarga de los médicos de familia han sido señaladas reiteradamente por foros profesionales y sindicatos. El Sindicato de Enfermería, Satse, ha advertido recientemente del “colapso” del Sistema Sanitario Público Andaluz, mientras que el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital ha obtenido la peor calificación en la última evaluación del Contrato Programa del SAS, con apenas 45 puntos sobre 100.

En este escenario, la plataforma ha celebrado como un avance la posible incorporación de la Federación de Asociaciones de Vecinos ONUBA 2025, cuya adhesión deberá ser aprobada por sus órganos de dirección. El movimiento vecinal, recuerdan desde Marea Blanca, es uno de los más afectados por las deficiencias de la sanidad en barrios y pueblos, y su participación reforzaría la dimensión social de las reivindicaciones.

Durante la reunión también se ha informado de las próximas acciones coordinadas por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que prevé concentraciones simultáneas en todas las capitales andaluzas en las próximas semanas. La plataforma onubense ha confirmado además que prepara una movilización en Bollullos Par del Condado para exigir la construcción y puesta en marcha del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades, una infraestructura comprometida desde hace años que sigue sin materializarse.

Marea Blanca de Huelva ha destacado la alta participación registrada en la asamblea y ha hecho un llamamiento a las organizaciones sociales, sindicales y políticas que aún no se han sumado a la plataforma a que lo hagan, con el objetivo común de defender la sanidad pública, mejorar su calidad y frenar los procesos de privatización.