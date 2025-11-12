La propuesta reúne piezas creadas con tintes naturales y huellas vegetales sobre papel, cuero y tejidos

La muestra explora los procesos vitales que emergen desde lo invisible y podrá visitarse hasta el 12 de diciembre

Viernes, 14 de noviembre de 2025. El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado Lo que brota, una exposición de la artista Charo Feria construida con técnicas de impresión botánica y tintes naturales aplicados sobre papel, cuero y tejidos. La propuesta reúne piezas elaboradas mediante procesos en los que hojas, flores y metales inocuos transfieren su huella directa a los soportes, dando lugar a composiciones que la autora relaciona con los ciclos vitales y los impulsos creativos que nacen desde lo oculto.

Durante la apertura, Feria ha explicado que el proyecto parte de una investigación sobre la fragilidad inicial de cada pieza y su posterior transformación en imágenes que evocan resistencia y renovación. La autora ha señalado que el fenómeno que describe como “brotar” se manifiesta tanto en la materia como en los procesos creativos que impulsan su trabajo. En la muestra, plantas y tejidos interactúan mediante reacciones que dejan marcas irrepetibles, en un diálogo entre naturaleza y creación que atraviesa toda la serie.

Las obras se presentan distribuidas en distintos planos dentro de la sala, con paños teñidos y estampados que generan un entorno inmersivo. El recorrido permite apreciar la variedad de tonalidades y composiciones surgidas del contacto directo entre elementos vegetales y fibras naturales como algodón, lino o bambú.

Lo que brota permanecerá abierta hasta el viernes 12 de diciembre en el Centro Jesús Hermida, en su horario habitual de mañana y tarde según programación. La muestra forma parte de las actividades culturales del trimestre e incluye, la próxima semana, un encuentro con el periodista y escritor Carlos del Amor en la Casa Colón.