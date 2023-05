“Las culpables”, una carta anónima difundida entre la militancia responsabiliza a María Márquez y María Eugenia Limón de la debacle electoral del PSOE de Huelva

Miércoles, 31 de mayo de 2023. “Huelva ha sucumbido. Quienes decían que la falta de integración y el ensañamiento contra compañeros por parte de la dirección provincial terminaría por borrarnos de las instituciones: TENÍAN RAZÓN”.

Es el comienzo de una carta de carácter anónimo que militantes socialistas de la provincia de Huelva han empezado a recibir este martes a través de servicios de mensajería como WhatsApp y otras redes sociales tras una reunión de candidatos a las elecciones munipales celebrada en la capital, y que señala abiertamente a la diputada autonómica e integrante de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE María Márquez, y a la aún presidenta de la Diputación Provincial y secretaria provincial del partido en Huelva, María Eugenia Limón.

Según la carta, a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba, ambas dirigentes estarían “echando balones fuera” y culpando directamente al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Pedro Sánchez, del resultado electoral. “Esas mismas que en público lo besan, por detrás lo apuñalan. Un típico modus operandi”, se puede leer en el texto al respecto.

“Pero, ¿acaso Pedro Sánchez no es también el presidente de los sevillanos y los jiennenses?”, se pregunta el autor o la autora de la misiva, destacando que “sin embargo, conservamos la mayoría absoluta en ambas diputaciones”. “Así, es evidente que lo de Pedro Sánchez no es más que una excusa. Un parapeto. La manta bajo la que esconderse”, continúa para añadir: “Y yo me pregunto: cuando ambas se encuentren con Pedro, ¿le dirán esto mismo que comentan a sus espaldas? Lo dudo”,

«Es imprescindible hablar claro»

“De lo sucedido en Huelva hay culpables. Y es necesario hablar claro. Es imprescindible hablar claro”, sigue la carta que circula desde este mismo martes entre la militancia socialista onubense.

“Las responsables del desastre de Huelva tienen nombre y apellido: María Márquez (quien también ha sido la responsable de los peores resultados del PSOE en unas elecciones autonómicas) y su, hasta ahora, brazo armado en la provincia: María Eugenia Limón. Demasiado odio. Demasiados muertos en su camino”, acusa la misiva. “Han pretendido eliminar a compañeros. Y aunque con algunos no han podido pasar de reiterados intentos, otros han quedado en la cuneta, para felicidad y satisfacción de ellas (imagino)”.

El texto acusa sin ambages tanto a Márquez como a Limón de haber “fomentado listas alternativas contra los candidatos socialistas que no le bailaban el agua”, y de “alimentar campañas de odio entre la militancia local de aquellas agrupaciones que no las apoyaron en las primarias”.

“En definitiva”, concluye la carta sobre este aspecto, “han querido jugar a matar a compañeros, pero se han disparado en un pie. Ellas mismas. Y de paso, han disparado en la frente de un partido que jamás había perdido la Diputación Provincial”.



«El tallo de la rosa tiene más espinas que nunca»

Ante la nueva e inédita situación en el PSOE de Huelva, el autor o la autora de la carta lanza varias preguntas a sus compañeras y compañeros de partido. “¿Y ahora qué? ¿Nada? ¿Nadie dimite? ¿Continuamos sin integrar a compañeros? ¿Seguimos intentando eliminar a compañeros?”. Y advierte, “lo poco se reparte peor que lo mucho, y la estructura provincial ha saltado por los aires. No queda nada que repartir. Nada que gestionar en la provincia. Se avecinan tiempos difíciles”.

“Si de algo no tengo dudas”, continúa el escrito anónimo, “es de que, quienes NO fueron capaces de gobernarnos en los tiempos fáciles, no deben ser quienes nos gobiernen en los tiempos difíciles. Se ha perdido todo a nivel institucional en la provincia. Y SÍ hay culpables. Que nadie pretenda ocultar esto”.

“Ha llegado un nuevo tiempo. Y el tallo de la rosa tiene más espinas que nunca. Hacen falta nuevos líderes en la provincia de Huelva. Capaces de integrar. Capaces de no odiar. Así de simple: Capaces de construir”, finaliza la carta.

El sector crítico lamenta la falta de autocrítica de Márquez y Limón "Si hemos mejorado en Riotinto o en Bollullos, ¿la culpa es también de Pedro Sánchez? ¿O el Presidente del Gobierno sólo es responsable de los resultados en Ayamonte, donde hemos perdido estrepitosamente", respondían este martes a La Mar de Onuba fuentes del PSOE provincial de Huelva que han confirmado haber recibido la carta "anónima" que circula desde este martes a través de WhatsApp y otros servicios de mensajeria de redes sociales, cuyo contenido, asevera la fuente, recoge un malestar compartido por el sector crítico con la actual dirección de los socialistas onubenses. Los críticos reprochan a la secretaría provincial María Eugenia Limón que no haya asumido ninguna responsabilidad en los trágicos resultados obtenidos el 28M por el PSOE de Huelva, una auténtica debacle electoral que conlleva una fuerte pérdida de poder institucional tanto en alcaldes como en número de concejales, así como de la mismísima Diputación Provincial, que por primera vez en más de 40 años no estará en manos del PSOE. "¿Es que aquí no ha pasado nada? Márquez y Maru señalan a Pedro Sánchez y nos piden que nos pongamos a remar todos en el mismo sentido. Pero creemos que debe haber una asunción de responsabilidad a nivel provincial, porque, como plantea la carta, las maniobras de las dos para controlar todo el poder y situar a los suyos en las listas y las administraciones han minado la moral del partido y desmovilizado a la militancia de las agrupaciones locales, que han estado siendo ninguneadas". La nueva situación de crisis en un PSOE de Huelva en el que las hostilidades internas iniciadas tras la abrupta dimisión del anterior secretario general y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo (tras verse envuelto en un caso de presunta Violencia de Genero), nunca han cesado y la desconfianza entre sectores, que no es ningún secreto, se ha pronunciado tras el batacazo en las urnas del domingo. En este sentido, algunos dirigentes críticos han iniciado conversaciones para plantear una postura común ante el inminente calendario poselectoral, en el que hay que designar a las personas que ocuparán escaño en el Pleno del Diputación Provincial, y en el que harán valer los resultados de algunos candidatos y candidatas en aquellos municipios "donde la nefasta influencia de Pedro Sánchez" ha pasado de largo y el PSOE ha ganado con claridad o mejorado sus resultados anteriores. "Tenemos buenos candidatos para hacer una buena oposición al PP en la Diputación, pero poca confianza en que se nos escuche y que esto no se convierta en un paripé en el que ya está todo decidido". Las fuentes consultadas recuerdan lo sucedido en la conformación de la actual ejecutiva tras el último Congreso Provincial, en la que los críticos no se sienten representados de forma acorde al resultado del aquel proceso. "Nosotros queremos un nuevo partido socialista, y eso pasa por quitar a las personas que nos han llevado al desastre", señalan las fuentes consultadas este martes por La Mar de Onuba, que coinciden con la carta anónima en señalar a María Eugenia Limón y María Márquez. "Si hubiera sido inteligente, ella misma [por María Eugenia Limón], hubiera planteado hoy en la reunión poner su cargo a disposición del Comité Provincial Extraordinario para que decidiera. Hubiera sido muy inteligente y actuado como una señora, y en nuestra ingenuidad algunos creímos que lo haría". Respecto de María Márquez, las mismas fuentes temen que sea promovida por la dirección provincial que lidera Limón como cabeza de la lista para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio. "María obtuvo el peor resultado en unas autonómicas en Huelva siendo la número uno, y ahora Maru siendo presidenta y Secretaría General obtiene las peores resultados en la historia del Partido Socialista en Huelva. Y no pasa nada. ¿Aquí no pasa nada y encima te damos el premio de enviarte al Congreso de los Diputados y de que te escapes? Las cosas no pueden ser así". La designación de diputados y diputadas provinciales y la constitución de los nuevos ayuntamientos y diputaciones van a coincidir en el tiempo con la conformación de las listas electorales para el 23 de julio. Un contexto delicado, según admiten las fuentes consultadas por esta revista, que aseguran estar estudiando los pasos a dar en los próximos días, y dispuestos a dar la batalla para que el PSOE de Huelva recupere el liderazgo político en la provincia de Huelva.