La verdadera causa del aumento de las agresiones físicas en los centros sanitarios: «Los usuarios están más irritables ante la mala gestión del SAS»

Viernes, 7 de febrero de 2025. EL LIBRE ha contactado con varios profesionales del Servicio Andaluz de Salud para indagar en los motivos por los que las agresiones de pacientes a sanitarios han aumentado un 19%, de 1.564 en el año 2023 a 1.866 en 2024. La pregunta es: ¿este incremento está directamente relacionado con el deterioro de la sanidad pública, con la mala gestión de los recursos humanos y con la falta de inversión para contratar a más profesionales?

La enfermera María Ángeles, que trabaja en el Hospital Juan Ramón Jiménez, lo tiene claro: «¡No te quepa la menor duda! La pandemia fue utilizada por los políticos para dejar la Atención Primaria sin atención y que la gente que se lo pudiera permitir se fuese a la privada».

«Por ejemplo, a día de hoy, para que te atienda tu médico de cabecera, a veces tienes cita a los 15 días o ni siquiera hay ninguna cita disponible. Al final, los pacientes terminan en Urgencias, colapsándolas y utilizando unos recursos que no tienen que utilizarse en Atención Especializada, pero la gente está desesperada, está enferma y terminan pagándola con nosotros, porque, aunque no tengamos culpa, somos la pantalla», reflexiona María Ángeles.

La enfermera habla de forma meridiana sobre la crítica situación de la sanidad pública en Huelva: «Antes de la pandemia no estábamos bien, pero al menos la Primaria sí funcionaba. Huelva es el sitio donde peor estamos, sin duda, de toda Andalucía. Es la única provincia sin un solo chare y sin el Materno-Infantil, pues ya aquí hasta la privada se ha colapsado, porque antes conseguías un especialista de un día para otro y, ahora, son dos meses de espera aun pagándolo. La gente está muy cabreada», apostilla.

Ignacio (enfermero): «Como no pueden pegarle al que gestiona…»

El enfermero granadino Ignacio responde afirmativamente a la pregunta realizada por este periódico y pone de relieve que, «como no pueden pegarle al que gestiona, le pegan al médico, al enfermero y al del mostrador».

María del Águila (médica): «Los usuarios están más irritables ante la mala gestión del SAS»

La médica sevillana María del Águila también está de acuerdo con que el enfado de los pacientes no es con los profesionales sanitarios, sino con los que toman las decisiones desde arriba, es decir, Rocío Hernández y su cúpula: «Los usuarios están más irritables ante la mala gestión del SAS y los pocos profesionales que hay».

Rocío (enfermera): «Lo pagamos quienes damos la cara»

La enfermera granadina Rocío se muestra contundente en la respuesta a la pregunta de si detrás de los insultos, las amenazas y los empujones está un sistema sanitario resquebrajado por la política privatizadora del Gobierno de Moreno Bonilla, que no tiene ningún plan para atajar la fuga de batas blancas y las jubilaciones en masa que ya se están produciendo: «Al final lo pagamos quienes damos la cara».

José Luis (celador): «Está directamente relacionado con el deterioro de la sanidad pública»

José Luis, celador del Hospital Virgen de las Nieves, está muy de acuerdo con los compañeros que han participado en esta encuesta: «Este aumento de agresiones está directamente relacionado con el deterioro de la sanidad pública, con la mala gestión por parte del SAS de los recursos humanos y con la falta de inversión para contratar a más profesionales».

Francisco Javier (médico): «La sanidad está mal, pero no peor que antes»

El doctor Francisco Javier, de Huelva, razona que «la sanidad está mal, pero no peor que antes». «Creo que la sanidad pública en Andalucía dio un bajón como consecuencia de la pandemia y no es fácil recuperar esas secuelas de esos meses de parón», añade.

Asimismo, el facultativo no exime de culpa a los propios usuarios: «Lo de las agresiones está en relación con la precariedad del sistema sanitario, pero también con las cada vez mayores exigencias de la población, la intolerancia y la falta de valores (como el pensar en los demás) y del aumento de la violencia en general: violencia de género, bullying…»

Datos actualizados

Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria.

Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas); y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas).

Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

Para el Sindicato de Enfermería, las cifras de agresiones dejan claro que es urgente seguir implementando medidas preventivas y disuasorias para evitar las agresiones y garantizar que los profesionales agredidos reciban atención y apoyo.

¿Para cuándo el Observatorio de Agresiones a Profesionales?

Entre otras, Satse reclama la puesta en marcha definitiva del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, constituido en septiembre de 2023 pero aún en proceso de tramitación. Este órgano consultivo se encargará de la vigilancia y análisis de las causas de las agresiones, permitiendo identificar tendencias y elaborar propuestas de intervención y promoción de la investigación.

Asimismo, el sindicato demanda la elaboración de un mapa de agresiones para identificar los centros, servicios y unidades con mayor riesgo, priorizando las intervenciones y revisando las condiciones de seguridad de los centros sanitarios.

En la misma línea, insta a acelerar la tramitación de la Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, anunciada hace más de un año. Esta ley establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA, con sanciones económicas proporcionales al daño causado y acciones para la protección jurídica y material de los profesionales, así como actuaciones de apoyo.

Estas y otras medidas son esenciales «para garantizar que las agresiones a los profesionales de la sanidad no queden impunes, en un contexto de aumento tanto en el número como en la gravedad de los casos de violencia».

Por último, Satse concluye recordando a la ciudadanía que «los profesionales sanitarios no son responsables de las deficiencias del sistema, al contrario, son a menudo víctimas del deterioro de la sanidad pública y están haciendo todo lo posible para que esto no repercuta en la atención y cuidados». Por ello, el Sindicato de Enfermería apela a mantener una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares.