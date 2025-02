La sanidad onubense estalla: 300 sanitarios claman contra el colapso del Hospital Juan Ramón Jiménez

La multitudinaria protesta visibiliza la precariedad extrema del centro y abre la puerta a nuevas movilizaciones si no se adoptan soluciones urgentes.

Lunes, 3 de febrero de 2025. El personal del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha alzado la voz contra lo que consideran una situación insostenible dentro del centro. Alrededor de 300 trabajadores, entre enfermeros, médicos, celadores y personal de mantenimiento y limpieza, se manifestaron este lunes a las puertas de Consultas Externas en una movilización espontánea, pero contundente. El motivo: denunciar la precariedad de recursos humanos y materiales que, según afirman, pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la salud de los propios profesionales.

El manifiesto, hecho público durante la concentración, expone una lista de situaciones que los trabajadores consideran insostenibles. Señalan, por ejemplo, que una enfermera o una TCAE pueden llegar a hacerse cargo de hasta 32 pacientes debido a la falta de cobertura de bajas y ausencias. También denuncian la reducción de equipos de enfermería en el servicio de urgencias, lo que afecta gravemente a la calidad asistencial. A esto se suma la sobrecarga en plantas con pacientes de alta complejidad, la escasez de celadores por turnos nocturnos y la falta de materiales básicos, agravada los fines de semana por la reducción de personal en farmacia.

Según los trabajadores, el colapso en el hospital no es un episodio puntual, sino la consecuencia de una gestión deficiente que arrastra problemas desde hace años. La escasez de camas obliga a algunos pacientes a permanecer semanas en hospitalización a la espera de pruebas diagnósticas. Además, el personal especializado denuncia que se les retira de sus puestos para cubrir huecos en otras áreas sin contar con la formación adecuada, afectando la calidad del servicio.

Los sanitarios han exigido medidas urgentes para revertir esta situación. Reclaman una adecuación de las plantillas a la carga asistencial real, la cobertura inmediata de bajas y jubilaciones, un sistema de rotación estable para gestionar incidencias y el refuerzo de todos los servicios. También exigen garantizar sus derechos laborales, como los descansos y permisos regulados por ley, y mejorar la gestión de camas para evitar demoras innecesarias en la atención a los pacientes.

La protesta ha dejado claro que los profesionales del Juan Ramón Jiménez no van a cesar en su reivindicación de un sistema sanitario digno. Bajo el lema «¡Cuida a quien te cuida!», han advertido que esta ha sido solo la primera de una serie de movilizaciones que no se detendrán hasta que se atiendan sus demandas. «Estamos hartos de ninguneos», expresaron en el manifiesto, dejando abierta la posibilidad de nuevas protestas en los próximos días si no se adoptan soluciones concretas.

La situación en el hospital onubense es el reflejo de un problema estructural que afecta a la sanidad pública de toda la provincia. Los profesionales sanitarios lo han dejado claro: el límite se ha superado y no piensan callar hasta lograr cambios reales.

Manifiesto Juan Ramón Jiménez by La Mar de Onuba